Даниэль Риккардо о Ральфе Шумахере: «Предпочитаю нынешние времена, когда комфортно быть собой»
Риккардо высказался о Ральфе Шумахере.
Пилот «РБ» Даниэль Риккардо сообщил о том, как относится к признанию Ральфа Шумахера – экс-гонщик «Формулы-1» состоит в однополых отношениях.
«Безусловно, я предпочитаю нынешние времена – когда в конечном счете тебе комфортно быть собой. Это все, чтобы стараемся сделать в этом мире – быть собой.
Жизнь хочется прожить на полную», – заявил австралиец перед Гран-при Венгрии.
Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях
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