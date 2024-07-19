Даниэль Риккардо о Ральфе Шумахере: «Предпочитаю нынешние времена, когда комфортно быть собой»

Теги Гран-при Венгрии Ральф Шумахер Формула-1 Даниэль Риккардо контент РБ Авто

Риккардо высказался о Ральфе Шумахере.

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо сообщил о том, как относится к признанию Ральфа Шумахера – экс-гонщик «Формулы-1» состоит в однополых отношениях.

«Безусловно, я предпочитаю нынешние времена – когда в конечном счете тебе комфортно быть собой. Это все, чтобы стараемся сделать в этом мире – быть собой.

Жизнь хочется прожить на полную», – заявил австралиец перед Гран-при Венгрии.

Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях

Ральф Шумахер вышел из тени Михаэля: чего он добился в «Ф-1» и как сложилась жизнь дальше?

19 комментариев
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Во-во. Пофиг, черный ты, голубой, австралиец, эскимос - главное какой ты чел
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А Алонсо говорил, что раньше были времена, когда можно было говорить, что думаешь, открыто, а теперь все говорят одинаковые шаблонные фразы, и своё мнение держат при себе...
У каждого свои приоритеты - кому-то хочется свободно говорить, а кому-то ...
+23
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+23
Ответ Its my life
Не совсем пофиг! Маньяком и педофилом тоже нормально быть? Ну а еще главное, не бравировать на каждом углу - кто ты есть.
Одно дело голубой, другое дело маньяк и педофил
+17
-2
+15
Народ, а Спортс на главную эту новость вешает вручную или она на непредвзятых алгоритмах "взлетает"?)
+6
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+6
Ответ Puff-Nootey
А Алонсо говорил, что раньше были времена, когда можно было говорить, что думаешь, открыто, а теперь все говорят одинаковые шаблонные фразы, и своё мнение держат при себе... У каждого свои приоритеты - кому-то хочется свободно говорить, а кому-то ...
если это не призыв к ненависти, то говори что хочешь
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+6
Гонщикам, которым есть, что терять, нынче иначе и говорить нельзя. Никто ничего плохого про Ральфа в медиа, конечно же, не скажет.
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+5
Ответ Its my life
Не совсем пофиг! Маньяком и педофилом тоже нормально быть? Ну а еще главное, не бравировать на каждом углу - кто ты есть.
Маньяк и педофил плохой чел как бе, с такими якшаться не буду
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+5
Ответ iFinska
странно что здравый комментарий так минусят! лови +!
Он не то, чтобы не здравый, он здравый, но при этом маленько глуповатый, поскольку очевидно, что, скажем так, мразь ты или порядочный человек ("какой ты чел" по Клименко), определяется твоим отношением к людям. Отношение к людям гомосексуала совершенно невозможно определить по факту его гомосексуальности, так же как и невозможно определить этот же вопрос и по гетеросексуальной ориентации.
Отношение к людям маньяка и педофила как раз определяется уже одним их наименованием. Разница довольно очевидная, но если зацепиться за слова, то да, следовало пояснить про маньяков)
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+5
Ответ The Stig
Народ, а Спортс на главную эту новость вешает вручную или она на непредвзятых алгоритмах "взлетает"?)
Думаю , что всей редакцией голосовали на утренней летучке!
+5
0
+5
Ответ Its my life
Не совсем пофиг! Маньяком и педофилом тоже нормально быть? Ну а еще главное, не бравировать на каждом углу - кто ты есть.
Нормально быть собой, не причиняя вреда чужой жизни/здоровью/имуществу/свободе.
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А я думаю почему он всем улыбается даже мужикам
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Теперь у Улыбаки есть кому надрать задницу в гоночном мире.
+4
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это Дэн тоже так признался? )
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Да пусть они признаются в каминг аутах разных,а я как жахал баб,так и буду их жахать.и пофиг на разные признания заднеприводные
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Комментарий удален модератором
Ответ jemz
Да пусть они признаются в каминг аутах разных,а я как жахал баб,так и буду их жахать.и пофиг на разные признания заднеприводные
👍👍👍👍👍
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