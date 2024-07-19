Даниэль Риккардо о Ральфе Шумахере: «Предпочитаю нынешние времена, когда комфортно быть собой»

Риккардо высказался о Ральфе Шумахере.

Пилот « » сообщил о том, как относится к признанию – экс-гонщик «Формулы-1» состоит в однополых отношениях.

«Безусловно, я предпочитаю нынешние времена – когда в конечном счете тебе комфортно быть собой. Это все, чтобы стараемся сделать в этом мире – быть собой.

Жизнь хочется прожить на полную», – заявил австралиец перед .

Ральф Шумахер сообщил, что находится в однополых отношениях

Ральф Шумахер вышел из тени Михаэля: чего он добился в «Ф-1» и как сложилась жизнь дальше?