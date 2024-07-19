Конор о Хабибе: «Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал»

Конор Макгрегор объяснил, почему реванш с Хабибом Нурмагомедовым не состоится.

«Бой с в ? Бросьте, он не согласится. Я уважаю этот спорт из-за бесстрашных мужчин и женщин, которые готовы драться до последней капли крови. Обычный джеб может открыть рассечение – ставки высоки, они находятся на другом уровне.

Интенсивность находится на другом уровне. Этим мне и нравятся кулачные бои. А этот... Россиянин, который даже не россиянин. Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал. Я бы подрался с ним на голых кулаках, но он откажется», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора

Конор – об аресте счетов Хабиба: «Разоренный и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги»