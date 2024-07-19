Конор о Хабибе: «Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор объяснил, почему реванш с Хабибом Нурмагомедовым не состоится.

«Бой с Хабибом в BKFC? Бросьте, он не согласится. Я уважаю этот спорт из-за бесстрашных мужчин и женщин, которые готовы драться до последней капли крови. Обычный джеб может открыть рассечение – ставки высоки, они находятся на другом уровне.

Интенсивность находится на другом уровне. Этим мне и нравятся кулачные бои. А этот... Россиянин, который даже не россиянин. Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал. Я бы подрался с ним на голых кулаках, но он откажется», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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59 комментариев
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Конор выдал базу)
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Он никогда и не представлял Россию.
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Конор больше россиянин чем Хабиб, даже за Дагестан больше переживает
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Даже ирландцы в курсе
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Всё правильно сказал.
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Ответ JIMPER
Комментарий скрыт
Физически только, морально как-раз Хабиб сломался, когда с октагона летал.
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флаг хабиба - это флаг исламского государства, он запрещен, потому хабиб и не мог с ним выйти
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Болел за Коннора, по факту говорит
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Он представляет Дагестан. Для Дагестана долги это норма
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Ответ Константин Казанцев_1116233532
флаг хабиба - это флаг исламского государства, он запрещен, потому хабиб и не мог с ним выйти
Может скоро и разрешат. У нас в стране такие вещи меняются. Вон талибы лучшие друганы уже. Ни один саммит без них не обходится.
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Ответ legenda mma
Конор сказал русский, а не россиянин!
думаешь он должен был сказать rossiyanin ?
Для них есть только слово russian
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Ответ dpv
Может скоро и разрешат. У нас в стране такие вещи меняются. Вон талибы лучшие друганы уже. Ни один саммит без них не обходится.
ну вообще-то исламское государство для талибов враг №1
+14
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+13
База!
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+12
Ответ JIMPER
Комментарий скрыт
Что вообще нелепое слово это "воздухан"?
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По факту. Хабиб тот еще черт.
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самое смешное что Хабиб по сей день гасится и никак не комментирует свои долги и т.д. хотя ролики на ютуб новые продолжают выходить. В целом какое дело нам до гражданина ОАЭ
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Говорят, он уже и гражданство поменял, от российского отказался🤔
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Ну, тот нечастый раз когда Конор таки выдал базу
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Это не база, это уже генеральный штаб какой-то
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Конор как всегда по факту.
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База. Вакхабиб никакого отношения к России не имеет…
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Ответ Издательство Trust Me, Bro
думаешь он должен был сказать rossiyanin ? Для них есть только слово russian
Прям услышал ,как герой Шварцнеггера из Красной жары произносит это слово)))
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+5
Ответ ыеем
Говорят, он уже и гражданство поменял, от российского отказался🤔
От Российских не отказался вроде но то что он гражданин Эмиратах это уже больше 10 лет
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Конор не боится жить и проигрывать, он такой, какой он есть, и он уважение заслужил, а хабиб это обыкновенный лицемер, и то, как он жалко выглядит, вцепивший в этот "нолик" в графе поражения - это самая яркое эссе для понимания, кто он такой есть
И если что я родом с Дагестана, образованная часть этого прекрасного региона считает плюс минус так же, его аудитория это необразованные охотники на евреев в турбине
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Ответ 3xclus1ve
кем должен был человек который сдался? Или он только физический сдался? Морально нет?? Пересмотри видео где Конор сидит и на землю смотрит!
и улыбается
а потом еще братьям надавал лещей, которые смело со спины напали а потом убежали
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Ответ Лютый альбинос
Интересно, если Хабиб согласиться на бой на голых кулаках, но с разрешением на борьбу, что скажет Конор?
А еще лучше на голых кулаках, с разрешением борьбы и запрещением ударки.
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Почему Хабиб тогда толпой подошёл к лобову( хотя он мог это сделать раньше, они в рф на турнирах виделись) , а как настало время выйти из автобуса , его глаза полные страха которые весь интернет облетели, не вышел ? Или вы не понимаете это другое ?
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Прав Конор! Хабиб точно к России отношения не имеет! Вахабит!
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капитан очевидность
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Ответ dreamstep
А Хабиб, после того как его отца не стало, не представлял Россию.
а до этого разве представлял? не могу вспомнить его с флагом России
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