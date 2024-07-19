Махачкалинское «Динамо» представило форму на сезон-2024/25: синие и белые футболки с красной рекламой «Магнита»
Махачкалинское «Динамо» представило форму на сезон-2024/25.
Новичок Мир РПЛ показал футболки синего и белого цветов со спонсорской рекламой «Магнита» в виде красной полосы.
Также на форме размещен логотип благотворительного фонда «Чистое сердце».
«Какой цвет выбираешь ты? 🫵🏻» – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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