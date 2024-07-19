Махачкалинское «Динамо» представило форму на сезон-2024/25: синие и белые футболки с красной рекламой «Магнита»

Теги премьер-лига Россия бизнес игровая форма соцсети стиль Динамо Махачкала Футбол

Махачкалинское «Динамо» представило форму на сезон-2024/25.

Новичок Мир РПЛ показал футболки синего и белого цветов со спонсорской рекламой «Магнита» в виде красной полосы.

Также на форме размещен логотип благотворительного фонда «Чистое сердце». 

«Какой цвет выбираешь ты? 🫵🏻» – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал «Динамо» Махачкала

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки входят в комплект и выдаются при покупке футболки. Специфика региона)
+71
-2
+69
Реклама Магнита всё портит
+59
-5
+54
Даже Галицкий себе такого не позволял ))
+36
-1
+35
Ответ kokakoka
Реклама Магнита всё портит
Ну, а что делать?
Просто так тоже бабки никто не даст.
+32
0
+32
Пооему девушка без хиджаба
+26
-9
+17
Ответ Noken
На фото отечественный Никита?
это Беллингем
+16
0
+16
Ответ nks7zfth85
Причем во все Дагестане едва ли встретишь сам магнит
Открыл ради интереса в Яндекс картах Махачкалу, вбил Магнит - там их 30+, по республике в целом в городках везде от двух до восьми
+13
0
+13
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Ну ты и болван. Где ты связь с Краснодаром нашёл то?
Магнит уже давно никакого отношения к Краснодару не имеет. Аналитик епт.
+15
-5
+10
На фото отечественный Никита?
+11
-1
+10
За каждое очко в чемпионате получат скрепышей)
+10
0
+10
Ответ kokakoka
Реклама Магнита всё портит
+1
ассоциация с манишкой кассира
+14
-5
+9
Ещё бы номер такси внизу футболки органично смотрелся
+8
0
+8
Надо было еврея в форму нарядить!
+9
-2
+7
МагаНит
+6
0
+6
Самуэль Это’о снова в Махачкале?
+6
0
+6
Не Венеция конечно но тоже пойдет
+6
-1
+5
Ответ egorov.bsp
Ну, а что делать? Просто так тоже бабки никто не даст.
Можно хотя бы со вкусом разместить логотип красными/белыми буквами с прозрачным фоном без красной подложки.
+4
0
+4
Ответ kokakoka
Реклама Магнита всё портит
Похожая форма у Наполи была - ярко-голубая с красным лого спонсора Lete и никто не плевался. Но то Наполи, а тут Динамо Махачкала, конечно, куда им…
+3
0
+3
Сборная магнита
+5
-2
+3
Магниткала
+2
0
+2
Ответ kvn1987@mail.ru
Ха, магнит. Получается в РПЛ новое дерби появилось! Краснодар против Динамо Махачкала))
магнит давно не принадлежит галицкому ни в каком виде
+2
0
+2
Ответ Jadie James
Галицкий не рекламировал. Матч Краснодар-Динамо будет выглядеть странно
"Магнита" уже лет 6 как не Галицкого.
+2
0
+2
Галицкий не рекламировал. Матч Краснодар-Динамо будет выглядеть странно
+4
-2
+2
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Комментарий удален модератором
а почему Ивану? по идее там Мага с Мадиной должны быть)
+1
0
+1
Ответ Vladimir Zinkov
Да в комплект входят красные макасины puma и тёлька прилагается естественно.
"Шутка" про макасины...
+1
0
+1
Ответ MstAndreev
Очки входят в комплект и выдаются при покупке футболки. Специфика региона)
Да в комплект входят красные макасины puma и тёлька прилагается естественно.
+5
-4
+1
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Норм шутка)
+1
0
+1
Это’о вернулся
+1
0
+1
Джуд Беллингем в майке Динамо Махачкала с логотипом Магнита
+1
0
+1
Ответ Константин Казанцев_1116233532
а почему Ивану? по идее там Мага с Мадиной должны быть)
так у нас же многонациональное государство. почему бы инклюзивно ивана не презентовать?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий