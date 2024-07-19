Сергей Бобровский: «Все идет от Бога, мы все делаем ради него. Он действует через меня. Неважно, будет ли мне хорошо или плохо, я буду держаться заповедей»
Сергей Бобровский высказался о том, какое место в его жизни занимает религия.
– После побед в интервью ты стал часто благодарить Бога. Можно ли сказать, что с возрастом ты пришел к религии?
– Безусловно. Я считаю, что все идет от Бога, и мы все делаем ради Бога. Бог действует через меня.
Я всегда верил, с самого детства, но были моменты, когда я использовал это так, как мне было выгодно.
К 30 годам, когда я уже пережил некоторые взлеты и падения, принял решение, что буду с Богом всегда. Неважно, будет ли мне хорошо или плохо, я буду держаться заповедей, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
В минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли.
Чего уж, иногда Боб действительно играет как Бог))))
— Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать?
— Буду! (с)
Я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду,
Я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Если кто здесь не верит, это тоже ваше право. Не надо говорить что чел тронулся!!!
Выиграл кубок Стэнли, получает 10.5 за сезон... Желаю каждому так тронуться!!!
Особенно удивляют верующие учёные.
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неписаный кодекс дороги (c) Джей и молчаливый Боб
Вопрос: Кто Вы?
Ответ (очевиден): Черти!