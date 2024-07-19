Сергей Бобровский: «Все идет от Бога, мы все делаем ради него. Он действует через меня. Неважно, будет ли мне хорошо или плохо, я буду держаться заповедей»

Сергей Бобровский высказался о том, какое место в его жизни занимает религия.

– После побед в интервью ты стал часто благодарить Бога. Можно ли сказать, что с возрастом ты пришел к религии?

– Безусловно. Я считаю, что все идет от Бога, и мы все делаем ради Бога. Бог действует через меня.

Я всегда верил, с самого детства, но были моменты, когда я использовал это так, как мне было выгодно.

К 30 годам, когда я уже пережил некоторые взлеты и падения, принял решение, что буду с Богом всегда. Неважно, будет ли мне хорошо или плохо, я буду держаться заповедей, – сказал вратарь «Флориды» .

В минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли.