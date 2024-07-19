Сергей Бобровский: «Все идет от Бога, мы все делаем ради него. Он действует через меня. Неважно, будет ли мне хорошо или плохо, я буду держаться заповедей»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ религия Хоккей

Сергей Бобровский высказался о том, какое место в его жизни занимает религия.

– После побед в интервью ты стал часто благодарить Бога. Можно ли сказать, что с возрастом ты пришел к религии?

– Безусловно. Я считаю, что все идет от Бога, и мы все делаем ради Бога. Бог действует через меня.

Я всегда верил, с самого детства, но были моменты, когда я использовал это так, как мне было выгодно.

К 30 годам, когда я уже пережил некоторые взлеты и падения, принял решение, что буду с Богом всегда. Неважно, будет ли мне хорошо или плохо, я буду держаться заповедей, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

В минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли.

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41 комментарий
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Ещё один тронулся
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Аминь, брат Сергей
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Ответ shahmur
Ещё один тронулся
Ну, вот какая разница? Если человеку это помогает в жизни, и он не навязывает это никому, не ударяется в крайности - и пускай. Кто-то верит в психологов, кто-то в самовнушение, кто-то в науку, кто-то в бога... Да пофиг. Если что, я сам атеист.
+32
-6
+26
Все мы во что-то или в кого-то верим, если Сергей верит в Бога и он ему помогает, поддерживает и даёт силы, то значит так и должно быть! И хоть я и не болельщик Флориды, но по-моему Бобровский хороший, скромный, добрый и порядочный мужчина, а не это ли самое главное в человеке!!!
+22
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+19
Бог действует через меня.

Чего уж, иногда Боб действительно играет как Бог))))
+11
-3
+8
Ответ Михаил Головлев
Аминь, брат Сергей
В будущем Сергий
+6
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Я думаю лучше делать добрые дела в жизни и не мешать жить другим,чем каяться каждую неделю и продолжать заниматься ерундой и считать,что всё в порядке
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+4
— И Вы верите в Бога?
— Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать?
— Буду! (с)
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Ответ shahmur
Ещё один тронулся
По мне, когда представители сект спорят здесь о том чей божок круче, они более тронутые, чем Сергей.
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Перед этим он сказал о флаге и стране, и все писали, какой он молодец. Теперь сказал о Боге, и местные умники насмехаются. Хотя по сути были упомянуты две религии, и если уж выбирать, то первая куда более примитивна.
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+3
Ответ Tosha Snytin
В будущем Сергий
В настоящем. Он же, наверное, крещён с этим именем.
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💯. тут не поспоришь
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а ведь вроде был нормальный пацан
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Золотые слова, в этой жизни все зависит от веры в Бога, ничего лишнего.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ну это ты Серëга загнул. Объявил себя мессией. Явный перебор. Те кто по-настоящему веруют не кричат об этом на каждом углу.
Как минимум 12 человек (на самом деле затем много больше) 2000 лет назад, сподвижников Христа, с Вами не согласились бы. На самом деле в веру надо стараться обращать, но желательно это делать с умом и обаянием. В принципе Боб молодец, все правильно сказал, ничего лишнего. Правда надо было добавить про любовь. Ибо без любви вера мертва. То о чем Вы говорите, касается сектантов или ортодоксальных верующих, которые на улице будут громко и артистично итать молитвы. Это тоже не правильно, Христос такое осуждал в Нагорной проповеди
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос Далёкий миф — мы это понимаем, — Но всё-таки нельзя ж, как годовалый пёс, На всё и всех захлёбываться лаем.
Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду,
Я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду,
Я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ну это ты Серëга загнул. Объявил себя мессией. Явный перебор. Те кто по-настоящему веруют не кричат об этом на каждом углу.
Где он объявил себя мессией?
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Сергей, а почему бог другим достойным спортсменам и хорошим людям не помогает, например Кейну и Рууду?
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Верит. Имеет право. Помогло видимо, выиграл кубок.
Если кто здесь не верит, это тоже ваше право. Не надо говорить что чел тронулся!!!
Выиграл кубок Стэнли, получает 10.5 за сезон... Желаю каждому так тронуться!!!
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Бог в Сергее
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Ты главное продолжай шайбы отбивать, а остальное твое личное дело
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Завидую таким людям. Серьёзно. Но не понимаю.
Особенно удивляют верующие учёные.
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молодец, видно что осознает многие вещи, обретает зрелость на своем духовном пути
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Все воротчики не от мира сего. Но без них нет хоккея.
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я буду держаться заповедей
_______
неписаный кодекс дороги (c) Джей и молчаливый Боб
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Комментарий удален модератором
Ответ tallmuch
Ну, вот какая разница? Если человеку это помогает в жизни, и он не навязывает это никому, не ударяется в крайности - и пускай. Кто-то верит в психологов, кто-то в самовнушение, кто-то в науку, кто-то в бога... Да пофиг. Если что, я сам атеист.
Атеист? О_о как интересно
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Ответ shahmur
Ещё один тронулся
Сам вратарём был, пусть и в футболе. На город, на область, КФК, второй дивизион, кого только не застал рядом пока играл. Мы все тронулись как в раму встали, ну почти все. Так что не обижайте людей этой профессии, они особенные
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Ответ shahmur
Ещё один тронулся
А почему тронулся? Каждый верит(или не верит) во что хочет. Лишь бы это не мешало и не наносило вред другим. Я вот тоже могу сказать, что ты тронулся
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Загадка для хейтеров Сергея: Человек решил придерживаться Заповедей, а Вас корёжит.
Вопрос: Кто Вы?
Ответ (очевиден): Черти!
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