Депутат Свищев о россиянах на ОИ-2024: «Как можно наших спортсменов называть предателями? Удивительна позиция некоторых непонятных псевдопатриотов»

Депутат Свищев заявил, что не считает россиян на Олимпиаде-2024 предателями.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

«Как можно наших спортсменов, которые приняли решение участвовать, называть изменниками, предателями и так далее? Это же наши граждане, такие же, как мы с вами.

У каждого своя мотивация, у каждого свое решение. Из-за того, что они приняли решение участвовать в Олимпиаде, они не меньше нас с вами любят нашу страну. Они не поменяли гражданство.

Да, они выступают под нейтральным статусом, но я хочу напомнить, что Россия уже в нескольких Олимпиадах участвовала под нейтральным статусом, и мы никогда не называли наших спортсменов предателями, мы гордились всегда их победами, огорчались их поражениям.

Мы всегда считали, что это наши граждане и наши спортсмены, поэтому удивительна, конечно, позиция некоторых непонятных псевдопатриотов, я считаю.

Есть четкая позиция руководства государства. Мы уважаем решения спортсменов, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх.

Также мы уважаем решения спортсменов и федераций, которые решили не ехать на Олимпийские игры в связи с дискриминационными мерами», – заявил председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Финальный состав наших на Олимпиаду: меньше было только при царе