Депутат Свищев о россиянах на ОИ-2024: «Как можно наших спортсменов называть предателями? Удивительна позиция некоторых непонятных псевдопатриотов»

Теги Олимпийская сборная России Государственная дума Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Политика дискриминация Теннис

Депутат Свищев заявил, что не считает россиян на Олимпиаде-2024 предателями.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

«Как можно наших спортсменов, которые приняли решение участвовать, называть изменниками, предателями и так далее? Это же наши граждане, такие же, как мы с вами.

У каждого своя мотивация, у каждого свое решение. Из-за того, что они приняли решение участвовать в Олимпиаде, они не меньше нас с вами любят нашу страну. Они не поменяли гражданство.

Да, они выступают под нейтральным статусом, но я хочу напомнить, что Россия уже в нескольких Олимпиадах участвовала под нейтральным статусом, и мы никогда не называли наших спортсменов предателями, мы гордились всегда их победами, огорчались их поражениям.

Мы всегда считали, что это наши граждане и наши спортсмены, поэтому удивительна, конечно, позиция некоторых непонятных псевдопатриотов, я считаю.

Есть четкая позиция руководства государства. Мы уважаем решения спортсменов, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх.

Также мы уважаем решения спортсменов и федераций, которые решили не ехать на Олимпийские игры в связи с дискриминационными мерами», – заявил председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

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16 комментариев
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Ждем резкого переобувания Васильева, Винер и прочих не в меру патриотичных деятелей
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Френдли файр
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Ответ Carasa
Френдли файр
По синьке в нашатал фрагов не туда)))
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Он в своём уме?)))
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Жабам и гадюкам не выдали методички.jpg
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Кульбит с поворотом)
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Нынешний официальный патриотизм дошел до такого абсурда, что даже самые истовые скрепологи уже не понимают - что надо вещать...
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Сами в Госдуме называют их врагами, а теперь уже патриотами. В Госдуме одни клоуны , что тут сказать
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Тут должен быть мем с человеками-пауками, которые друг на друга показывают)
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Этот сегодня так и не умялся...
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Ответ Ебздрогыч
Ждем резкого переобувания Васильева, Винер и прочих не в меру патриотичных деятелей
Так уже переобуваются, Вяльбе, Свищёв, которые кричали, что участвовать в этих ОИ предательство и оппортунизм.А после того, как им разъяснили политику партии, стали говорить, что у каждого спортсмена есть право выбора.
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Ответ Ебздрогыч
Ждем резкого переобувания Васильева, Винер и прочих не в меру патриотичных деятелей
Не такой уж авторитет Свищев, чтобы из-за его мнения переобувались такие бараны, как Винер, Вяльбе и кто там еще. Вот когда Путин чего-нибудь ляпнет (вдруг) в поддержку нейтралов, вот тогда я бы посмотрел на них
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Ответ Ебздрогыч
Ждем резкого переобувания Васильева, Винер и прочих не в меру патриотичных деятелей
Винер уже переобулась месяц назад.
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