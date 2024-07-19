«ПСЖ» просит 70 млн евро за Угарте. «МЮ» не готов платить столько – возможна аренда с правом выкупа
«ПСЖ» готов продать Мануэля Угарте за 70 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт уругвайского полузащитника.
Как пишет L’Equipe, парижане не хотят терять деньги на футболисте, которого купили за 60 миллионов евро у «Спортинга» год назад.
Отмечается, что французский клуб просит 70 миллионов евро за трансфер футболиста.
«Манчестер Юнайтед» не готов заплатить такую сумму сразу, поэтому клуб рассматривает возможность взять Мануэля Угарте в аренду с правом выкупа.
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25 матчей он сыграл, но не слышал, чтобы он был ключевым игроком в Париже, требл взяли бы с легкостью и без него. 70 лимонов он не стоит, 50 максимум, иначе лучше поискать ему альтернативу для МЮ, имхо.