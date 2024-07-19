«ПСЖ» просит 70 млн евро за Угарте. «МЮ» не готов платить столько – возможна аренда с правом выкупа

«ПСЖ» готов продать Мануэля Угарте за 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что « » согласовал личный контракт уругвайского полузащитника.

Как пишет L’Equipe, парижане не хотят терять деньги на футболисте, которого купили за 60 миллионов евро у «Спортинга» год назад.

Отмечается, что французский клуб просит 70 миллионов евро за трансфер футболиста.

«Манчестер Юнайтед» не готов заплатить такую сумму сразу, поэтому клуб рассматривает возможность взять в аренду с правом выкупа.

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