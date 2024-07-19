«ПСЖ» просит 70 млн евро за Угарте. «МЮ» не готов платить столько – возможна аренда с правом выкупа

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

«ПСЖ» готов продать Мануэля Угарте за 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт уругвайского полузащитника.

Как пишет L’Equipe, парижане не хотят терять деньги на футболисте, которого купили за 60 миллионов евро у «Спортинга» год назад.

Отмечается, что французский клуб просит 70 миллионов евро за трансфер футболиста.

«Манчестер Юнайтед» не готов заплатить такую сумму сразу, поэтому клуб рассматривает возможность взять Мануэля Угарте в аренду с правом выкупа.

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36 комментариев
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Слишком много за игрока, который не нужен тренеру. Можно найти не слабее и дешевле в ЛаЛиге(того же Субименди, он лучше на мяче и отступные 60 млн евро )но почему-то МЮ в том направлении вообще не смотрит
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Че там шейхи курят, какие 70 миллионов
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Дороговато за игрока, который не нужен ПСЖ да и не проявил себя там.
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Ответ мс-мешок
Так себе сравнение. Парень с Лиля молодой и перспективный. Этот же почти не играл да и не молодой
Этому 23 года. 25 матчей в чемпионате из 34 это не играл?
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+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Что в этом Угарте такого, что цену за него лупят, как за топ игрока? Совершенно не впечатлил в ПСЖ, можно было найти молодого и недорогого игрока, но для этого ведь нужно скаутскую сеть развивать, а МЮ легче вывалить море денег и с переплатой купить громкое имя.
игрок он хороший, цепкий. но цену псж ломит банально из-за того что хотят компенсировать цену трансфера из спортинга и видимо зп за год. но хотеть они могут что угодно, на деле же мю столько платить однозначно не будет.
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Не хочется, чтобы МЮ становился конторой Мендеша. Это ни к чему хорошему не приводит
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Угальде лучше возьмите
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Ответ Forza
Суберменди на два года старше и не факт что дешевле.
Отступные 60млн евро
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Пусть Челси предложат, те за 120 купят.
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Ответ мс-мешок
Так себе сравнение. Парень с Лиля молодой и перспективный. Этот же почти не играл да и не молодой
Молодой, перспективный, этот трансфер, как ткнуть пальцем в небо
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Ответ iwillrunaround
МЮ не готов платить 70 млн? Угарте так то получше будет чем Йоро, но они не готовы платить за сформированного игрока нужный ценник? какие же они идиоты, курам на смех
Особенности рыночных отношений, помимо самого игрока влияют сторонние факторы. В случае с Йоро - это Реал Мадрид и жгучее желание самого игрока перебраться именно в Мадрид. Ситуация с Угарте иная, ПСЖ сам хочет продать его и сам игрок хочет в МЮ, плюс конкурентов похоже у них нет.
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
Дороговато за игрока, который не нужен ПСЖ да и не проявил себя там.
Угарте проявил себя и сыграл в 25 матчах выиграл внутренний требл . Играет за основу сборной. Но в ПСЖ ставку сделали на Витинью и воспитанника Эмери всех не уместишь на поле а в запасе держать игрока такого нет смысла.в условном мю будет лучшим
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Ответ Cristiano Ronaldo
МЮ за Спиннера и Маунта под двести миллионов заплатили, так что могут и этого взять.
что к чему? набросал какой-то инфы, ок, но она никоим образом не связана с теперяшними реалиями. руководство сменилось, так что уже всё начало работать по другому.
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Ответ 8ndre
А в Лилле тогда чего курят
Так себе сравнение. Парень с Лиля молодой и перспективный. Этот же почти не играл да и не молодой
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Ответ Yaroslav Karakozov
Че там шейхи курят, какие 70 миллионов
А в Лилле тогда чего курят
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А чего на Рэшфорда не поменять?
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В МЮ он будет лучшим опорником, потому что будет единственным) Каземиро уедет, остальные хавбеки это цпз/апз.
25 матчей он сыграл, но не слышал, чтобы он был ключевым игроком в Париже, требл взяли бы с легкостью и без него. 70 лимонов он не стоит, 50 максимум, иначе лучше поискать ему альтернативу для МЮ, имхо.
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Да ценник полный угарте
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Меняем на Рэшфорда 🤣
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Ответ red hikkikomori
Слишком много за игрока, который не нужен тренеру. Можно найти не слабее и дешевле в ЛаЛиге(того же Субименди, он лучше на мяче и отступные 60 млн евро )но почему-то МЮ в том направлении вообще не смотрит
Суберменди на два года старше и не факт что дешевле.
+2
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Полдесятого утра, а ещё ни одного трансфера, как так?
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Ответ red hikkikomori
Слишком много за игрока, который не нужен тренеру. Можно найти не слабее и дешевле в ЛаЛиге(того же Субименди, он лучше на мяче и отступные 60 млн евро )но почему-то МЮ в том направлении вообще не смотрит
Насколько знаю Суби не хочет уходить из Испании, он вроде и Арсеналу отказал.
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0
Ответ Cristiano Ronaldo
Что в этом Угарте такого, что цену за него лупят, как за топ игрока? Совершенно не впечатлил в ПСЖ, можно было найти молодого и недорогого игрока, но для этого ведь нужно скаутскую сеть развивать, а МЮ легче вывалить море денег и с переплатой купить громкое имя.
это вам не Витинья с Палинья, а классом ниже игрок
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Прочитал бегло начало новости, увидел Угальде. Прослезился.
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да они угарают
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Парижане еще 10 млн заработать решили?
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