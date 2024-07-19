МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.
Перемирие стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.
«Сегодня начинается период олимпийского перемирия.
Олимпийские игры-2024 в Париже как событие, объединяющее планету в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно объединиться», – говорится в сообщении организации.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Россия в воскресенье,ибо выходной .
Эстония попросила уточнить ,у кого с кем война.
Интересно
А вот резолюция совета безопасности - уже серьезно, но по поводу текущих конфликтов их принято не было по понятным причинам.