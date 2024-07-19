МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Теги МОК Паралимпийские игры Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.

Перемирие стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.

«Сегодня начинается период олимпийского перемирия.

Олимпийские игры-2024 в Париже как событие, объединяющее планету в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно объединиться», – говорится в сообщении организации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

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82 комментария
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Израилю сообщили?
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+79
Все воюющие страны объявили, что им пофиг
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Олимпийский игры вроде как событие, которое объединяет планету в мирном соревновании, но почему-то Россия из него была исключена. Якобы недостойна. А другая сторона конфликта, которая совершила немало военных преступлений, почему-то допущена. Пусть страны-участницы тогда соблюдают перемирие. Ждём действий от квартала 95!
+87
-38
+49
Ответ Юрий Плотников
Охо...А между кем?
между сша и вада наверное
+56
-8
+48
Ответ Андрей Балабаев
Израилю сообщили?
Не-е, до них не дозвонились. Что-то со связью. :)
+52
-4
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Ответ Федя Букин
между сша и вада наверное
Может между Шнягиным и Долецкой?
+44
-4
+40
Ответ fbd
Все воюющие страны объявили, что им пофиг
Но дисквалифицировали только одних.
+38
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Лицемерие чистейшей воды((
+40
-13
+27
Израиль присоединится в субботу,ибо шабат.
Россия в воскресенье,ибо выходной .
Эстония попросила уточнить ,у кого с кем война.
+27
-3
+24
Охо...А между кем?
+19
-2
+17
Где-то в Газе после этой новости палестинец обнялся с израильтянином.
+23
-8
+15
Ответ adriano_070
Олимпийский игры вроде как событие, которое объединяет планету в мирном соревновании, но почему-то Россия из него была исключена. Якобы недостойна. А другая сторона конфликта, которая совершила немало военных преступлений, почему-то допущена. Пусть страны-участницы тогда соблюдают перемирие. Ждём действий от квартала 95!
Как так получается что у тебя все комменты плюсовые? Глянул твою ленту с 22 года
Интересно
+24
-10
+14
Прекрасно! Все официальные участники Олимпиады прекращают боевые действия.
+15
-2
+13
Ответ Ебздрогыч
На это перемирие и МОК вместе с ним положили... ну примерно все!
Если на резолюции ООН всем уже наплевать, то на МОК и подавно.
+12
-1
+11
Отлично! Очень важная новость)) Смешно всем)))
+9
-1
+8
Кто читает заявления МОК в цирке не смеётся
+7
0
+7
Полагаю, если бы у жовто-блакитных "коллег" дела шли удачнее и контрнахрюк имел бы хорошие перспективы (согласен, сам посмеялся), о пресловутом перемирии никто в МОК даже не заикался бы, бгг.
+17
-11
+6
ну для тех, кто участвует в олимпиаде да. но Россия-то не участвует, лол
+7
-1
+6
И несмотря на это сборная Израиля гордо понесёт флаг своей страны!
+15
-10
+5
Ответ Футбол_это_жизнь
Как так получается что у тебя все комменты плюсовые? Глянул твою ленту с 22 года Интересно
И именно под новостями про Олимпийские игры почему-то такое невероятное нашествие ботов.
+3
0
+3
ау, клоуны... Древня Греция закончилась некоторое время тому назад. тогда это была реальность, а сегодня это симуляция мифа.
+3
0
+3
Это обращение уместно скорее лишь в части тех спортсменов, чьи страны сейчас в состоянии открытого конфликта. Ну чтобы не плевались друг в друга, руки пожимали, не обзывались; да и просто не дубасили друг друга в олимпийских деревнях и на спортивных площадках и не топили в водоёмах. Потому как в глобальном смысле в это искренне верить разумеется - курам на смех.
+2
0
+2
Ответ Goldstream
Жалко, но сами по себе призывы к миру сейчас вряд ли смогут кого-то расцепить.
За призывы к миру блогеров в одной квазистране очень жестко прижали. Потому что война это смысл существования 95-ого квартала, захватившего власть в этой квазистране. Кстати, у кровавой нетаньяхи та же мотивация.
+5
-3
+2
ахахах, Олимпийского делирия
+2
0
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Как так получается что у тебя все комменты плюсовые? Глянул твою ленту с 22 года Интересно
Плюсы сами себя не наплюсуют. Приходиться ему самому видимо этим делом заниматься
+2
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С кем помирился МОК?
+1
0
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Это очень смешная новость
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Ответ I BoT
Если на резолюции ООН всем уже наплевать, то на МОК и подавно.
На резолюции генассамблеи ООН и в лучше времена болт клали - это ни к чему не обязывающие филькины грамоты.
А вот резолюция совета безопасности - уже серьезно, но по поводу текущих конфликтов их принято не было по понятным причинам.
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С таким же успехом можно сообщить о высадке марсиан на шпиле Нотр-Дам.
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Жалко, но сами по себе призывы к миру сейчас вряд ли смогут кого-то расцепить.
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