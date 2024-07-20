Вендел подписал 5-летний контракт с «Галатасараем» на 4 млн евро в год и бонусы (Spor Gecesi Digital)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел деньги Футбол

Контракт Вендела с «Галатасараем» будет рассчитан до 2029 года.

В эфире Spor Gecesi Digital Халук Юрекли сообщил, что 26-летний бразильский полузащитник уже подписал договор сроком на пять лет. Зарплата – 4 млн евро в год плюс бонусы.

Сообщалось, что «Зениту» за Вендела будет полагаться от «Галатасарая» 16 млн евро с учетом потенциальных выплат.

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42 комментария
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Потеря Вендела равноценна потере Малколма для Зенита, без него также будут перестраивать игру половину сезона....
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Ответ Бегемотик
Уже прогресс! Семаковский футболист продается не арабам или бразилию, а в Европу, правда в старик пенисон лигу. Кузяев свободным агентом ушел и Семак не смог его угробить А вообще АСА, Погребняк, Тимощук. раньше Зенит мог продавать в хорошие Европейские клубы, сейчас Головина ЦСКА, Миранчука Локо, Сафонова Краснодар, а Зенит кичиться что китай или Арабы спасли их от конфузов с ХИВ или Малкомом.. При Семаке никто не растет. тот же Вильмар приезжал "закрывающим Месси". а сейчас..
Паредес и ПСЖ
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Система образующий товарищ был,очень жаль,будет не хватать
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Ответ SuperDima
Комментарий скрыт
Каким местом ты футбол смотришь…
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Ответ Вячеслав Припузов
Потеря Вендела равноценна потере Малколма для Зенита, без него также будут перестраивать игру половину сезона....
Вендел для Зенита гораздо важнее чем Малком, на нем строилось все: выход из обороны, игра в центре поля и во многом позиционная атака.
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Ответ Нионель Ералду
Утром все болелы бомжей писали, что это пьяная утка. Когда отрезвеют?
Пока нет официального сообщения ни на одном из сайтов, то трезветь нужно всем
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Ответ Алексей Гусев
а разве условия личного контракта обсуждаются не после того, как клубы договорились?
С разрешения клуба-продавца можно изначально решить все вопросы с игроком.
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Ответ SuperDima
Комментарий скрыт
Ты в футболе вообще чтото понимаешь? Вендел основной из основных, тот кто управляет процессом игры. Образно Семак со штабом симфонию пишет, а Вендел дирежирует на поле, чтобы команда могла ее исполнить.
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Ответ riverman1980
Вендел для Зенита гораздо важнее чем Малком, на нем строилось все: выход из обороны, игра в центре поля и во многом позиционная атака.
Тебе понравилась позиционная атака с Венделлом и Клаудиньо во втором круге, когда забивали то ноль, то один?
Было бразильское ватокатство, которое едва не стоило титула.
Нужно возвращаться к модели 3-5-2 с двумя большими а-ля Дзюба-Азмун, против наших автобусов в РПЛ это самое эффективное.
И скорость и агрессию надо добавить. Глушенков и Илич её дадут. Не хватает только большого форварда в составе.
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Ответ Бегемотик
Уже прогресс! Семаковский футболист продается не арабам или бразилию, а в Европу, правда в старик пенисон лигу. Кузяев свободным агентом ушел и Семак не смог его угробить А вообще АСА, Погребняк, Тимощук. раньше Зенит мог продавать в хорошие Европейские клубы, сейчас Головина ЦСКА, Миранчука Локо, Сафонова Краснодар, а Зенит кичиться что китай или Арабы спасли их от конфузов с ХИВ или Малкомом.. При Семаке никто не растет. тот же Вильмар приезжал "закрывающим Месси". а сейчас..
Футбольный клуб должен о себе заботиться, а не о том, куда пристроить футболиста. Зениту трансфер выгоден, в чём вопрос? =)
«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.»
Детский сад, право слово.
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Ответ Кубаноид питерский
Даже не в этом дело. Игроки классные, но видно, что заскучали они здесь. В этом случае надо вовремя продавать и покупать молодых-голодных, а не ждать игрового спада. Тем более спад уже был, во втором круге. А игра с Краснодаром не показатель, у них из 4х защитников только один номинальный был, остальные дыры затыкали.
Мне тоже так показалось по прошлому сезону. Но жаль, мне и Клауд, и Вендел невероятно нравятся, когда они с желанием играют.
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Ответ Бегемотик
Почему люди считают, что в футбольных командах должен быть мир и все с друг другом дружить должны? Пускай хоть дерутся. Зенит прошлого бравший Еврокубки как будто все друзья были Это ваниль твиттерская девочковая с "они семья" утомила.
Даже не в этом дело.
Игроки классные, но видно, что заскучали они здесь. В этом случае надо вовремя продавать и покупать молодых-голодных, а не ждать игрового спада. Тем более спад уже был, во втором круге.
А игра с Краснодаром не показатель, у них из 4х защитников только один номинальный был, остальные дыры затыкали.
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Ответ Beast
Ну хоть в топ-клубе поиграет
То есть, Галатасарай - это топ-клуб, а Спортинг - нет?
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Ответ Нионель Ералду
Утром все болелы бомжей писали, что это пьяная утка. Когда отрезвеют?
Не надо про всех. Разговоры, понятно, что были. Просто куда спешить-то до официального объявления?
А то почитаешь - Дельфин за Зенит уже месяц, как пылит за 20 лямов и 3.5 лички. =)
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Ответ SuperDima
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Надеюсь, это стёб. =)
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Ответ CoMoBo3
Турецкие источники совсем страх потеряли. Веры им нет, хуже пьяной рыбы инсайдят 😎
Так Карп сегодня молчит. Траванулся, что ли, бедняга.
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Ответ CoMoBo3
Турецкие источники совсем страх потеряли. Веры им нет, хуже пьяной рыбы инсайдят 😎
Карпоряноглу?
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Ну так-то дёшево продали. С другой стороны, если играть не хочет, то с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Надеюсь, Илич сможет Вендела заменить, но верится с трудом. Уверен, Венлел будет феерить в Турции.
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