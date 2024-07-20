Вендел подписал 5-летний контракт с «Галатасараем» на 4 млн евро в год и бонусы (Spor Gecesi Digital)
Контракт Вендела с «Галатасараем» будет рассчитан до 2029 года.
В эфире Spor Gecesi Digital Халук Юрекли сообщил, что 26-летний бразильский полузащитник уже подписал договор сроком на пять лет. Зарплата – 4 млн евро в год плюс бонусы.
Сообщалось, что «Зениту» за Вендела будет полагаться от «Галатасарая» 16 млн евро с учетом потенциальных выплат.
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Было бразильское ватокатство, которое едва не стоило титула.
Нужно возвращаться к модели 3-5-2 с двумя большими а-ля Дзюба-Азмун, против наших автобусов в РПЛ это самое эффективное.
И скорость и агрессию надо добавить. Глушенков и Илич её дадут. Не хватает только большого форварда в составе.
«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.»
Детский сад, право слово.
Игроки классные, но видно, что заскучали они здесь. В этом случае надо вовремя продавать и покупать молодых-голодных, а не ждать игрового спада. Тем более спад уже был, во втором круге.
А игра с Краснодаром не показатель, у них из 4х защитников только один номинальный был, остальные дыры затыкали.
А то почитаешь - Дельфин за Зенит уже месяц, как пылит за 20 лямов и 3.5 лички. =)