Вендел подписал 5-летний контракт с «Галатасараем» на 4 млн евро в год и бонусы (Spor Gecesi Digital)

Контракт Вендела с «Галатасараем» будет рассчитан до 2029 года.

В эфире Spor Gecesi Digital Халук Юрекли сообщил, что 26-летний бразильский полузащитник уже подписал договор сроком на пять лет. Зарплата – 4 млн евро в год плюс бонусы.

Сообщалось, что « » за будет полагаться от « » 16 млн евро с учетом потенциальных выплат.

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