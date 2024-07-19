Серджи Роберто покинет «Барсу» – он не будет ждать регистрации его контракта. Защитник хочет в АПЛ

Серджи Роберто принял решение покинуть «Барселону».

32-летний защитник не стал ждать момента, когда каталонский клуб сможет его зарегистрировать, сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор клуба Деку сообщил футболисту, что «Барса» рассчитывает на него в следующем сезоне.

Клуб письменно прислал игроку финансовые условия договора, которые он принял из-за своего желания остаться в команде.

Однако Серджи Роберто дали понять, что пока что не могут его зарегистрировать, и ему нужно ждать своей очереди. Футболисту нужно было ждать до 10 августа, но футболист отказался от этого.

К защитнику проявляют интерес клубы – « », « » и « », но Роберто хочет играть в .

Серджи Роберто выступает за «Барселону» с 2010 года.

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