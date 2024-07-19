Серджи Роберто покинет «Барсу» – он не будет ждать регистрации его контракта. Защитник хочет в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Барселона Валенсия Севилья Ла Лига возможные трансферы Жирона Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто принял решение покинуть «Барселону».

32-летний защитник не стал ждать момента, когда каталонский клуб сможет его зарегистрировать, сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор клуба Деку сообщил футболисту, что «Барса» рассчитывает на него в следующем сезоне.

Клуб письменно прислал игроку финансовые условия договора, которые он принял из-за своего желания остаться в команде.

Однако Серджи Роберто дали понять, что пока что не могут его зарегистрировать, и ему нужно ждать своей очереди. Футболисту нужно было ждать до 10 августа, но футболист отказался от этого.

К защитнику проявляют интерес клубы Ла Лиги – «Севилья», «Валенсия» и «Жирона», но Роберто хочет играть в АПЛ.

Серджи Роберто выступает за «Барселону» с 2010 года.

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35 комментариев
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Последний из того самого состава
Спасибо сережа ,особенно за гол псж 💪🏻
+52
-10
+42
Ответ fcb812
Последний из того самого состава Спасибо сережа ,особенно за гол псж 💪🏻
Тер Штеген еще есть
+24
-3
+21
Роберто как затычка норм, но то, что его использовали на правом фланге столько лет, говорит о профессионализме тренерского штаба и людей, которые отвечают за трансферы, которые спустя 8 лет, так и не нашли замену Дани Алвесу. Сколько раз он не успевал за игроками на правом фланге, сколько голов из-за него пустили, просто ужас... Жаль, что в свое время не продали за хорошие деньги в Англию. Не фанат Роберто как игрока, слишком уж много он косячил, жаль что все тренера будто бы не видели этого
+22
-5
+17
Ответ fcb812
Последний из того самого состава Спасибо сережа ,особенно за гол псж 💪🏻
Из какого именно состава? Если из 14/15, то еще есть матс. А если из команды пепа, то он там буквально пару раз выходил в концовках
+11
-1
+10
Ответ Фанат Доры Дуры
Роберто как затычка норм, но то, что его использовали на правом фланге столько лет, говорит о профессионализме тренерского штаба и людей, которые отвечают за трансферы, которые спустя 8 лет, так и не нашли замену Дани Алвесу. Сколько раз он не успевал за игроками на правом фланге, сколько голов из-за него пустили, просто ужас... Жаль, что в свое время не продали за хорошие деньги в Англию. Не фанат Роберто как игрока, слишком уж много он косячил, жаль что все тренера будто бы не видели этого
ну да, причем именно как игрок на замену, выходя в полузащите, он смотрелся очень неплохо
+10
-1
+9
Ответ neuner
Комментарий скрыт
Причём тут Реал - Бавария с голами из офсайдов?
+9
-1
+8
Ответ Фанат Доры Дуры
Роберто как затычка норм, но то, что его использовали на правом фланге столько лет, говорит о профессионализме тренерского штаба и людей, которые отвечают за трансферы, которые спустя 8 лет, так и не нашли замену Дани Алвесу. Сколько раз он не успевал за игроками на правом фланге, сколько голов из-за него пустили, просто ужас... Жаль, что в свое время не продали за хорошие деньги в Англию. Не фанат Роберто как игрока, слишком уж много он косячил, жаль что все тренера будто бы не видели этого
Как-будто так просто найти замену Алвесу
+7
0
+7
Ответ Dooomer
Как-будто так просто найти замену Алвесу
Ну наверное было бы не так сложно найти толкого правого защитника, который лучше Роберто, Алейша Видаля и Семеду)
+5
0
+5
Жаль до костей свой был каталонец,твой гол в воротах ПСЖ в том величайшем камбэке запомнится навсегда 👍👍👍
+9
-5
+4
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Очередную легенду выгнали из клуба, как ВальдесаХавиИньестуМесиПуйоляГвардиолуБускетса
Касилья, Рамос, Роналду, Рауль, передают привет)
+3
0
+3
Ответ fcb812
Последний из того самого состава Спасибо сережа ,особенно за гол псж 💪🏻
Ну там не Серёже нужно говорить спасибо,а Айтекину,гениальный перфоменс выдал тогда легенда бчк)
+7
-6
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Тебе стыдно вспоминать про 3 подряд судейские эльче?
+3
-2
+1
Ответ Фанат Доры Дуры
Забег против Реала со своей половины, когда Месси забил
Ну как вариант да , но это как по праздникам , чрезвычайно редко. Техникой он какой-то не наделён .
+1
0
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В Челси играть некому)
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Не удевлюсь появления испанца в Астон Вилле
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Весь поломанный-переломанный, какая ему АПЛ...В Италии можно пару сезончиков поиграть еще, а лучше сразу на заработки идти, пока еще здоровье позволяет.
0
0
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Ответ fcb812
Последний из того самого состава Спасибо сережа ,особенно за гол псж 💪🏻
Из какого именно состава? Если из 14/15, то еще есть матс. А если из команды пепа, то он там буквально пару раз выходил в концовках
0
0
0
Ответ Фанат Доры Дуры
Тер Штеген еще есть
Может он про победу в 2011?
+1
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Ответ войд
Ну там не Серёже нужно говорить спасибо,а Айтекину,гениальный перфоменс выдал тогда легенда бчк)
🧯
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Он АПЛ по физике не потянет, если играть. Если на скамейке, то норм
0
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Ответ Фанат Доры Дуры
Роберто как затычка норм, но то, что его использовали на правом фланге столько лет, говорит о профессионализме тренерского штаба и людей, которые отвечают за трансферы, которые спустя 8 лет, так и не нашли замену Дани Алвесу. Сколько раз он не успевал за игроками на правом фланге, сколько голов из-за него пустили, просто ужас... Жаль, что в свое время не продали за хорошие деньги в Англию. Не фанат Роберто как игрока, слишком уж много он косячил, жаль что все тренера будто бы не видели этого
Роберто как ЦПЗ точно не хуже, чем распиаренный Френки.
Ему просто загубили карьеру, выпуская постоянно на позиции правого защитника.
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