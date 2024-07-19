«МЮ» готов продать Магуайра, Каземиро, Эриксена, Уан-Биссаку и Линделефа. Антони отпустят в аренду, если другой клуб будет платить ему (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с несколькими футболистами.

Манкунианцы при подходящем предложении готовы продать защитников , и , а также полузащитников и Кристиана Эриксена. У футболистов действуют договоры до 2025 года.

Также для продажи доступен хавбек , контракт которого рассчитан до 2026 года.

Вингеру Антони разрешат уйти в аренду, если другой клуб будет готов платить ему зарплату в размере 70 тысяч фунтов в неделю.

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