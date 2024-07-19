«МЮ» готов продать Магуайра, Каземиро, Эриксена, Уан-Биссаку и Линделефа. Антони отпустят в аренду, если другой клуб будет платить ему (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» может расстаться с несколькими футболистами.
Манкунианцы при подходящем предложении готовы продать защитников Харри Магуайра, Виктора Линделефа и Аарона Уан-Биссаку, а также полузащитников Скотта Мактоминея и Кристиана Эриксена. У футболистов действуют договоры до 2025 года.
Также для продажи доступен хавбек Каземиро, контракт которого рассчитан до 2026 года.
Вингеру Антони разрешат уйти в аренду, если другой клуб будет готов платить ему зарплату в размере 70 тысяч фунтов в неделю.
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да, нужны еще продажи.
Надо продать всех тех у кого год остался и новый контракт предлагать не будут.
Иначе уйдут бесплатно.
Его цена, это переклин у нулевого Мёрто, который побежал исполнять хотелки ТХ.
Каземиро в Арабию))
Витя условный Фулхем
Бисака обратно в Пэлас.
Со всей этой кучи можно 120-140 лямов поднимать...
А вообще список радует. Реально избавляются от тех кого надо...
Ван Бисака дно, но если его продать, то кто на замену Далоту? Пелестри Тен Хааг видит только вингером, да и не понятно останется ли он.
Линдельофа, Каземиро и Магуаера никто за хорошие деньги (а я говорю максимум о 20 млн) не купит. С их личкой и возрастом.
Антони тоже никому не нужен после такого сезона.
Короче следующий сезон будет таким же мучением, как и предыдущий. Йоро не сможет в 19 лет стать основным в АПЛ, поэтому МЮ будет играть с той же защитой. Зиркзии будет опцией на замену, причем как Замена Хейлунду это не лучший выбор, поэтому МЮ будет играть таким же нападением. Гринвуда продали, а заиграет ли Санчо это большой вопрос, поэтому МЮ будет играть теми же флангами атаки. Отличное ТО.