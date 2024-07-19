«МЮ» готов продать Магуайра, Каземиро, Эриксена, Уан-Биссаку и Линделефа. Антони отпустят в аренду, если другой клуб будет платить ему (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристиан Эриксен Харри Магуайр Каземиро Виктор Линделеф Скотт Мактоминей Аарон Уан-Биссака Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с несколькими футболистами.

Манкунианцы при подходящем предложении готовы продать защитников Харри Магуайра, Виктора Линделефа и Аарона Уан-Биссаку, а также полузащитников Скотта Мактоминея и Кристиана Эриксена. У футболистов действуют договоры до 2025 года.

Также для продажи доступен хавбек Каземиро, контракт которого рассчитан до 2026 года.

Вингеру Антони разрешат уйти в аренду, если другой клуб будет готов платить ему зарплату в размере 70 тысяч фунтов в неделю.

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43 комментария
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Ван Биссаку могли бы и оставить, как минимум не хуже других, а иногда и топ игру показывает
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+31
Ответ zadornov
Ван Биссаку могли бы и оставить, как минимум не хуже других, а иногда и топ игру показывает
И Скотти
+21
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Скот мактоминей нужен и арон тоже
+15
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+14
Без продаж не будет покупок, так что никого не жалко, никого (с), Авгиевы конюшни нужно расчищать. Еще бы горе-депутата в Париж отправить, но даже шейхи не так глупы, чтоб в это вляпаться.
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+12
Антони вычеркиваем
+10
0
+10
Не трожьте Скотти
+5
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Ответ PredatorMax
Без продаж не будет покупок, так что никого не жалко, никого (с), Авгиевы конюшни нужно расчищать. Еще бы горе-депутата в Париж отправить, но даже шейхи не так глупы, чтоб в это вляпаться.
МЮ уже продал игроков на 42,50 млн €. это дает потенциальные 160-200 млн € на покупки, из которых 100 млн € уже потрачено.
да, нужны еще продажи.
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Логично.
Надо продать всех тех у кого год остался и новый контракт предлагать не будут.
Иначе уйдут бесплатно.
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Не понимаю почему так хотят избавится от Мактономия(
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я больше офигел , что при таком ценнике у него такая низка ЗП. Или в новости просто не указано, что это лишь часть.
Нет, у него зп адекватная, у него самого запросы средние, а цена - неадекватный запрос его бывшего клуба, а не его самого
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Ответ Dred
Не совсем. Его цена, это переклин у нулевого Мёрто, который побежал исполнять хотелки ТХ.
От части, суть в том, что сам футболист на стоимость своего трансфера не влияет, так что претензии за 95к именно к Антони не имеют смысла. С игрока надо спрашивать за те деньги, которые он получает, а получает он на среднем уровне
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Ответ PredatorMax
Без продаж не будет покупок, так что никого не жалко, никого (с), Авгиевы конюшни нужно расчищать. Еще бы горе-депутата в Париж отправить, но даже шейхи не так глупы, чтоб в это вляпаться.
Каждый год чистим) потому что каждый год набираем шлак
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Пока что минимум слухов про трансферы на выход. Есть информация по поводу заинтересованности молотков к АВБ, но вроде он не приоритет, поэтому цену выше 15-18 лямов уже не предложат. По Мактомини был слух, что Галатасарай интересуется. Но цена даже в 25-30 лямов для них много. По Каземиро тишина, саудовцы молчат, а другой никто и не потянет. По Эриксену вообще никакой инфы. Есть маленькая надежда, что Брентфорд захочет его вернуть хотя бы за 10 лямов, но мало верится. Антони никому не нужен будет с его зп (вроде чуть меньше 200к в неделю, а не 70, как тут написали). По Магуайру тоже тишина, Мойес пока не возглавит какую-то команду так и будет) Хотя может ближе к началу сезона начнется интерес к нему
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Ответ red hikkikomori
Talksport пишет что они 15 лямов за него предложили, маловато конечно, хотя бы за 30 продать
да, мало. 20+5 вполне можно требовать
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Ответ Tun
Нет, у него зп адекватная, у него самого запросы средние, а цена - неадекватный запрос его бывшего клуба, а не его самого
Не совсем.
Его цена, это переклин у нулевого Мёрто, который побежал исполнять хотелки ТХ.
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Ответ zadornov
Ван Биссаку могли бы и оставить, как минимум не хуже других, а иногда и топ игру показывает
Ну так там же сказано, если будут хорошие предложения, уверен их не будет ))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я больше офигел , что при таком ценнике у него такая низка ЗП. Или в новости просто не указано, что это лишь часть.
У него точно больше 100 в неделю
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Ответ Любезный Коссутий
в твиттерах пишут, что Биссакой ВХ интересуется.
Talksport пишет что они 15 лямов за него предложили, маловато конечно, хотя бы за 30 продать
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Ответ zadornov
Ван Биссаку могли бы и оставить, как минимум не хуже других, а иногда и топ игру показывает
Увы, он топ игру уже 2 года не показывает. Но как затычка вполне годится.
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Ответ red hikkikomori
Talksport пишет что они 15 лямов за него предложили, маловато конечно, хотя бы за 30 продать
За один сезон 30 только нефтемешки дадут, но хотя б 20
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в твиттерах пишут, что Биссакой ВХ интересуется.
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Антони вычеркиваем
Я больше офигел , что при таком ценнике у него такая низка ЗП. Или в новости просто не указано, что это лишь часть.
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Скотт и Магвайер созданы для Вест Хема
Каземиро в Арабию))
Витя условный Фулхем
Бисака обратно в Пэлас.
Со всей этой кучи можно 120-140 лямов поднимать...
А вообще список радует. Реально избавляются от тех кого надо...
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Мак Томини показал себя топ в ротации, но нужно обязательно продать воспитанника, у которого глаза горят при каждом появлении на поле.
Ван Бисака дно, но если его продать, то кто на замену Далоту? Пелестри Тен Хааг видит только вингером, да и не понятно останется ли он.
Линдельофа, Каземиро и Магуаера никто за хорошие деньги (а я говорю максимум о 20 млн) не купит. С их личкой и возрастом.
Антони тоже никому не нужен после такого сезона.
Короче следующий сезон будет таким же мучением, как и предыдущий. Йоро не сможет в 19 лет стать основным в АПЛ, поэтому МЮ будет играть с той же защитой. Зиркзии будет опцией на замену, причем как Замена Хейлунду это не лучший выбор, поэтому МЮ будет играть таким же нападением. Гринвуда продали, а заиграет ли Санчо это большой вопрос, поэтому МЮ будет играть теми же флангами атаки. Отличное ТО.
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Не понимаю, почему кто-то до сих пор, после такого сезона, котирует АВБ как топаря. Мне, например, после прошлого уже стало понятно что топарем он не станет. Кроме того, что он по прежнему такой же беспомощный в атаке, каким всегда и был, в этом сезоне он ощутимо и в защите сдал. Ошибок было настолько много, что даже Далот на его фоне выглядел солидным защем. Конкуренцию ему проиграл вчистую. Куда делось его мастерство защиты 1 на 1 я не особо понял. Не думаю, что что-то может резко измениться, учитывая его не лучшую проф репутацию. Судя по его кислой мине, он уже отпустил ситуацию. Надеюсь что его заменят Думфрисом или любым другим игроком, чьи касания мяча в/около штрафной не будут вызывать нервный срыв у болельщиков.
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В жирону Антошу, может прокачают
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Значит все остаются)
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Ответ Любезный Коссутий
МЮ уже продал игроков на 42,50 млн €. это дает потенциальные 160-200 млн € на покупки, из которых 100 млн € уже потрачено. да, нужны еще продажи.
На вход этим летом еще 3-4 игрока планируется, а может и больше, так что это еще 200-250 млн миниимум,, с учетом ценников на Угарте и Брэнтуэйта.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я больше офигел , что при таком ценнике у него такая низка ЗП. Или в новости просто не указано, что это лишь часть.
В новости точно что-то забыли указать. Или источник лажа. У него 200к в неделю без бонусов
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Ответ zadornov
Ван Биссаку могли бы и оставить, как минимум не хуже других, а иногда и топ игру показывает
По Биссаке уже переговоры идут с Вест Хэмом, футболист уже согласовал контракт с лондонцами. Вест Хэм планирует заплатить около 20 миллионов евро.
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