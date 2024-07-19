Игра Бельгия – Израиль пройдет в Венгрии: «Разочарованы тем, что ни один бельгийский город не может принять «красных дьяволов». Домашний матч должен проводиться дома»

Игра Бельгия – Израиль в рамках Лиги наций пройдет в Венгрии.

«Поскольку ни один из местных органов власти в Бельгии не считает возможным провести домашний матч «красных дьяволов» против Израиля в пятницу 6 сентября, Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) пришлось искать решение за рубежом. После консультаций с было решено провести матч на стадионе «Надьэрдеи» в Дебрецене за закрытыми дверями.

После того как Брюссель сообщил, что домашний матч с Израилем не будет проведен на стадионе имени короля Бодуэна, RBFA направила письма в несколько городов, где есть стадионы, соответствующие требованиям УЕФА. После длительных консультаций мэры этих городов – из соображений безопасности – не дали согласия на проведение матча в своих городах», – сказано в заявлении футбольной ассоциации.

Гендиректор RBFA Пит Вандендриссхе подчеркнул: «Домашний матч должен проводиться дома, в нашей собственной стране. Поэтому мы разочарованы тем, что ни один город не может принять «красных дьяволов».

Мы начинаем на грустной ноте, но мы хотим сразу же показать себя с лучшей стороны на спортивном уровне. А в матчах с Францией и Италией мы рассчитываем на легион наших болельщиков на стадионе имени короля Бодуэна».

Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.

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