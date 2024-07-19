Игра Бельгия – Израиль пройдет в Венгрии: «Разочарованы тем, что ни один бельгийский город не может принять «красных дьяволов». Домашний матч должен проводиться дома»

Теги Сборная Бельгии по футболу УЕФА Дебрецен сборная Израиля по футболу Федерация футбола Бельгии Король Бодуэн Политика Надьэрдеи Лига наций УЕФА Футбол

Игра Бельгия – Израиль в рамках Лиги наций пройдет в Венгрии.

«Поскольку ни один из местных органов власти в Бельгии не считает возможным провести домашний матч «красных дьяволов» против Израиля в пятницу 6 сентября, Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) пришлось искать решение за рубежом. После консультаций с УЕФА было решено провести матч на стадионе «Надьэрдеи» в Дебрецене за закрытыми дверями.

После того как Брюссель сообщил, что домашний матч с Израилем не будет проведен на стадионе имени короля Бодуэна, RBFA направила письма в несколько городов, где есть стадионы, соответствующие требованиям УЕФА. После длительных консультаций мэры этих городов – из соображений безопасности – не дали согласия на проведение матча в своих городах», – сказано в заявлении футбольной ассоциации.

Гендиректор RBFA Пит Вандендриссхе подчеркнул: «Домашний матч должен проводиться дома, в нашей собственной стране. Поэтому мы разочарованы тем, что ни один город не может принять «красных дьяволов».

Мы начинаем Лигу наций на грустной ноте, но мы хотим сразу же показать себя с лучшей стороны на спортивном уровне. А в матчах с Францией и Италией мы рассчитываем на легион наших болельщиков на стадионе имени короля Бодуэна».

Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.

«Учитывая ситуацию в Газе и геополитический шок, даже без зрителей игра несет опасность». Олдермен Брюсселя о том, почему матч с Израилем не пройдет в столице Бельгии

Брюссель отказался принимать матч Бельгии с Израилем: «Это привело бы к протестам и поставило под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей города и полицейских»

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59 комментариев
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Позорище и индикатор того, што в Европе не способны интегрировать и обуздать пещерных людей, которых принимали из жалости. Сами себя закопали.
+150
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+125
Ахаха :)) ладно бы еще выездной матч в Израиле не играть по соображениям безопасности - это я еще понять могу, но домашний в Бельгии - это просто сюрреализм :)

Но. Кроме шуток тут же есть интересный момент. Если ВАШЕ НАСЕЛЕНИЕ (а это ваше население, ваши граждане и, следовательно, избиратели) не желает такого матча - то это должно стать вашей официальной государственной позицией, поскольку государство в демократическом обществе должно быть выразителем воли народа. А если это не является вашей государственной позицией, то бунтарей, погромщиков и провокаторов надлежит законными средствами принудить к соблюдению законов страны. Или так. Или так. Третьего не дано. Третье - просто отменить игру - значит расписаться в том, что шайка головорезов ставит в неудобную позу государство, которое не является выразителем чаяний этой части своего общества. Круто, чо. Поздравляю :)))
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+51
Что-то в мире пошло не так. В КНДР проведите, там точно безопасно
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А что случилось?
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Ответ Amalfitano
А что случилось?
В мусульманской стране Бельгия возможны беспорядки в случае приезда израильской команды. )
+21
-3
+18
Ответ Антон Фалафель
Позорище и индикатор того, што в Европе не способны интегрировать и обуздать пещерных людей, которых принимали из жалости. Сами себя закопали.
Пещерные люди не были заражены зеленой чумой
+22
-4
+18
Спортс решил не уточнять, конечно, что дело не в неприятии Израиля, а в том, что бельгийцы боятся, что выходцы со среднего востока устроят погромы
+17
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+15
Ответ Фуфик Полосатый
напринимали бородачей, теперь не чувствуют себя как дома в своей же стране. Куколды есть куколды
Лучше Москву, пожалуй, и не опишешь
+14
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+8
Ответ Remstar
Так и не понял, а почему в Венгии то?
Скорее всего потому, что там меньше всего в Европе выходцев с ближнего востока
+7
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+7
Ответ Антон Фалафель
Позорище и индикатор того, што в Европе не способны интегрировать и обуздать пещерных людей, которых принимали из жалости. Сами себя закопали.
К Бельгии вообще большие вопросы. Когда террористы атаковали Израиль и получили ответку, какой то мигрант с автоматом убил двух шведов перед матчем сборных и его не могли поймать полдня. Хуже всего, что он просил беженство много лет назад, ему отказали и сказали уехать. Естественно, он никуда не уехал, непонятно чем занимался кучу лет и обзаведясь автоматом. Иногда мне кажется, что мне было проще приплыть на лодке, чем работать над собой чтобы получить оффер
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+7
Ответ Brosco
Комментарий скрыт
Не их а левую антисемитскую профессуру в кампусах.
+10
-4
+6
Ответ Adeen
Не поверишь, но пять особо буйных арестовали. Это не учитывая призывальщиков с телеграм-каналов😁
арестовали и? отпустили на утро?
+6
-1
+5
Ответ NoThanks
Ахаха :)) ладно бы еще выездной матч в Израиле не играть по соображениям безопасности - это я еще понять могу, но домашний в Бельгии - это просто сюрреализм :) Но. Кроме шуток тут же есть интересный момент. Если ВАШЕ НАСЕЛЕНИЕ (а это ваше население, ваши граждане и, следовательно, избиратели) не желает такого матча - то это должно стать вашей официальной государственной позицией, поскольку государство в демократическом обществе должно быть выразителем воли народа. А если это не является вашей государственной позицией, то бунтарей, погромщиков и провокаторов надлежит законными средствами принудить к соблюдению законов страны. Или так. Или так. Третьего не дано. Третье - просто отменить игру - значит расписаться в том, что шайка головорезов ставит в неудобную позу государство, которое не является выразителем чаяний этой части своего общества. Круто, чо. Поздравляю :)))
Ну очевидно, что «соображения безопасности» - это не нежелание местных жителей и настоящих, коренных граждан Бельгии, а угроза со стороны дикарей, некоторые из которых, к сожалению, даже смогли получить гражданство, хотя бОльшая часть это все равно иностранные граждане, понятно из каких регионов, которые должны считаться с законами и нормами страны. А так получается, что государство просто прогнулось под дикарей
+6
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+5
Государство неспособное обеспечить безопасность внутри себя детектед )))
+4
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Забавно конечно, как все в Европе критикуют Орбана за его политику, но матч перенесли в Венгрию, которая шлёт мигрантов куда подальше)
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Ответ Антон Фалафель
Позорище и индикатор того, што в Европе не способны интегрировать и обуздать пещерных людей, которых принимали из жалости. Сами себя закопали.
Ну почему же из жалости? Люди принимавшие решение и топившие за это не плохо заработали...
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Ответ .ru
ни один город не может принять «красных дьяволов»... для дьяволов бельгийцы несколько... трусоваты
Diables en chocolat...
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Это дно конечно. Был там в 15-м году, выезжали на матч против "Андерлехта" в Лиге Европы. Заметил, что чёрных и арабов в городе до фига. Сам жил в гостинице, которую держал араб, вокруг входа в отель две шаурмичных или донер-кебаб по ихнему. Хозяин отеля, узнав, зачем я здесь, желал победы "Динамо". Но мне-то пофиг было, если б какой хрен залупился, огрёб бы да и всё
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Ответ Леха Гибкий
А че, с поляками нельзя было так же поступить? А ну да, забыл-забыл
в чем аналогия?
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Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Не поверишь, но пять особо буйных арестовали. Это не учитывая призывальщиков с телеграм-каналов😁
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Ответ Антон Фалафель
Позорище и индикатор того, што в Европе не способны интегрировать и обуздать пещерных людей, которых принимали из жалости. Сами себя закопали.
Ох уж эта закопанная несчастная Европа, не то, что аэропорт Махачкалы)
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Да ладно вам, бельгийцы! Вам нужно просто ввести FanID.
+1
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Так и не понял, а почему в Венгии то?
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В Саранске надо было)
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Местные так активизировались набрасывать шутейки на европу, что забыли в какой стране штурмовали аэропорт в поисках евреев?
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напринимали бородачей, теперь не чувствуют себя как дома в своей же стране. Куколды есть куколды
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Мир сошёл с ума...
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Ответ Андрей Рядькин
К Бельгии вообще большие вопросы. Когда террористы атаковали Израиль и получили ответку, какой то мигрант с автоматом убил двух шведов перед матчем сборных и его не могли поймать полдня. Хуже всего, что он просил беженство много лет назад, ему отказали и сказали уехать. Естественно, он никуда не уехал, непонятно чем занимался кучу лет и обзаведясь автоматом. Иногда мне кажется, что мне было проще приплыть на лодке, чем работать над собой чтобы получить оффер
То же самое во многих странах. Нелегалам проще, чем тем, кто всё делает по правилам. Испытано на своей излишне честной шкуре несколько раз 😎
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Ответ Pertinax Gandi
Это дно конечно. Был там в 15-м году, выезжали на матч против "Андерлехта" в Лиге Европы. Заметил, что чёрных и арабов в городе до фига. Сам жил в гостинице, которую держал араб, вокруг входа в отель две шаурмичных или донер-кебаб по ихнему. Хозяин отеля, узнав, зачем я здесь, желал победы "Динамо". Но мне-то пофиг было, если б какой хрен залупился, огрёб бы да и всё
Тоже был на этом матче, летели с тобой одним рейсом на соседних рядах)
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Ответ Adeen
Не поверишь, но пять особо буйных арестовали. Это не учитывая призывальщиков с телеграм-каналов😁
Ну там было только на видео гораздо больше, чем пять... Или смогли только до пяти посчитать❓
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