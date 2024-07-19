Игра Бельгия – Израиль пройдет в Венгрии: «Разочарованы тем, что ни один бельгийский город не может принять «красных дьяволов». Домашний матч должен проводиться дома»
Игра Бельгия – Израиль в рамках Лиги наций пройдет в Венгрии.
«Поскольку ни один из местных органов власти в Бельгии не считает возможным провести домашний матч «красных дьяволов» против Израиля в пятницу 6 сентября, Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) пришлось искать решение за рубежом. После консультаций с УЕФА было решено провести матч на стадионе «Надьэрдеи» в Дебрецене за закрытыми дверями.
После того как Брюссель сообщил, что домашний матч с Израилем не будет проведен на стадионе имени короля Бодуэна, RBFA направила письма в несколько городов, где есть стадионы, соответствующие требованиям УЕФА. После длительных консультаций мэры этих городов – из соображений безопасности – не дали согласия на проведение матча в своих городах», – сказано в заявлении футбольной ассоциации.
Гендиректор RBFA Пит Вандендриссхе подчеркнул: «Домашний матч должен проводиться дома, в нашей собственной стране. Поэтому мы разочарованы тем, что ни один город не может принять «красных дьяволов».
Мы начинаем Лигу наций на грустной ноте, но мы хотим сразу же показать себя с лучшей стороны на спортивном уровне. А в матчах с Францией и Италией мы рассчитываем на легион наших болельщиков на стадионе имени короля Бодуэна».
Напомним, что 7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения группировки ХАМАС, боевики которой убили в Израиле не менее 1 200 человек и захватив в заложники 240 человек. В результате ответной операции Израиля в секторе Газа погибли более 37 000 человек.
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Но. Кроме шуток тут же есть интересный момент. Если ВАШЕ НАСЕЛЕНИЕ (а это ваше население, ваши граждане и, следовательно, избиратели) не желает такого матча - то это должно стать вашей официальной государственной позицией, поскольку государство в демократическом обществе должно быть выразителем воли народа. А если это не является вашей государственной позицией, то бунтарей, погромщиков и провокаторов надлежит законными средствами принудить к соблюдению законов страны. Или так. Или так. Третьего не дано. Третье - просто отменить игру - значит расписаться в том, что шайка головорезов ставит в неудобную позу государство, которое не является выразителем чаяний этой части своего общества. Круто, чо. Поздравляю :)))