Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей. 55 из них – за превышение скорости (Mash)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД.

55 из них – за превышение скорости, сообщает Mash. Футболист «Динамо» ездил по Москве со скоростью свыше 130 км/ч.

Еще 30 штрафов были выписаны за непристегнутый ремень и за то, что форвард оставлял машину в неположенном месте.

В среднем Константина Тюкавина штрафовали раз в четыре дня за прошлый год. Общая сумма – 80 тысяч рублей. Футболист оплатил все штрафы.

Тюкавин об автомобилях: «Максимум 140 выжимал. Тем более камеры везде – не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить»

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122 комментария
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помню статья про него выходила на спорте не так давно про то какой он хороший мальчик, скромный, не поймал звезду)
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+146
Недавно была новость где он говорил что не гоняет и все говорили какой он умный и молодец в отличии от Соболева
+102
-4
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Ответ Марат Казиев
помню статья про него выходила на спорте не так давно про то какой он хороший мальчик, скромный, не поймал звезду)
А еще была новость, что он аэрофоб, но на машине, как видим, летать не боится
+82
0
+82
Тюкавин об автомобилях: «Максимум 140 выжимал. Тем более камеры везде – не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить»

Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей. 55 из них – за превышение скорости (Mash)

Вот такая вот не суета и главное не гоняет, а больше половины штрафов за превышение скорости 🤣
+62
-3
+59
Потрясаюшая страна. Человек гоняет 130, оставляет машину где угодно, а 85 штрафов в сумме меньше 10% самой дешёвой новой машины. В Норвегии за 71 км/ч городе он бы уже попал на тысячу евро, а за 130 км/ч попал бы за решетку.
+42
-2
+40
Давно пора штраф вычислять как в Швейцарии-в процентах от дохода. А то что богачам штраф в 500 рублей?
+38
0
+38
Ответ Marcus-light
Потрясаюшая страна. Человек гоняет 130, оставляет машину где угодно, а 85 штрафов в сумме меньше 10% самой дешёвой новой машины. В Норвегии за 71 км/ч городе он бы уже попал на тысячу евро, а за 130 км/ч попал бы за решетку.
ПДД в России - вообще комедия. В большинстве населённых пунктов даже за 80 км/ч ничего не будет, хотя по уму даже 50 - уже очень много.
+26
-3
+23
Потенциальный убийца за рулём.
+23
-1
+22
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Он же публичная фигура, в чем проблема? Тем более это вещи, которые нисколько не субъективные
+17
-1
+16
Ответ Сергей Сорока
ПДД в России - вообще комедия. В большинстве населённых пунктов даже за 80 км/ч ничего не будет, хотя по уму даже 50 - уже очень много.
Это в каком месте нужно жить, что 50 много?
+17
-4
+13
А говорил, что не гоняет 🤣
+13
-1
+12
Все мы нарушаем. Но вот вопрос. Он же постоянно по одним маршрутам ездит. Бывают другие маршруты но не часто, он же не таксует. Так не уже ли трудно запомнить где стоят камеры? Или включать навигатор, если не известный маршрут. Из этого вывод, либо он просто глупый, либо он забил на все правила, типа может себе позволить, показательно нарушает, поймал звезду.
+15
-4
+11
Ответ superbro
Тюкавин об автомобилях: «Максимум 140 выжимал. Тем более камеры везде – не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить» Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей. 55 из них – за превышение скорости (Mash) Вот такая вот не суета и главное не гоняет, а больше половины штрафов за превышение скорости 🤣
Так вполне достаточно поехать 140 там, где разрешено условно 90 и все.
+14
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+10
Надо лишать прав и за парку учить ПДД.
Иначе он опять просто оплатит штраф и будет носиться по городу.
+12
-2
+10
Ответ Marcus-light
В любом городе, за пределами трасс, 50 - предел. Тормозной путь на асфальте в хорошую погоду при такой скорости составляет 40 метров, что по сути чуть меньше ширины футбольного поля.
Какие 40 метров лол, откуда они взялись?
Если в дождь без абс тормозить, то примерно столько и будет, с абс же меньше
В сухую погоду на асфальте в нормальной машине (кроссовер весом примерно в полторы тонны) тормозной путь будет метров 20, включая реакцию водителя
+11
-2
+9
Ответ Nikita Ufimtsev
Это в каком месте нужно жить, что 50 много?
При сбивании пешехода на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для пешехода ~60%, что уже много

При 60 км/ч вероятность летального исхода, увы, почти, 100%
+9
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+9
Ответ Nikita Ufimtsev
Ну окей, ограничим скорость до 30 км/ч Люди не будут погибать на дорогах Ведь правда?
Скоростной режим - это один из основных факторов смертности пешеходов и велосипедистов в крупных городах.

За 2024 не нашёл статистику по РФ, нашёл за 2022. В результате наездов на пешеходов погибло 1092 человека. Это с великолепным режимом 60+20

Для сравнения, в Норвегии в населенном пункте ограничение 50 км/ч. В Норвегии 0 смертей пешеходов и велосипедистов за 2024 год.

Даже если мы пересчитаем эти результаты на количество жителей стран, я все равно считаю что 1092 человека не стоят возможности наваливать 80 км/ч в населенных пунктах
+8
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+8
Ответ Давид Agabekyan
Недавно была новость где он говорил что не гоняет и все говорили какой он умный и молодец в отличии от Соболева
это его родня иногда машину берет - дедуля с бабулей в поликлинику ездят, на рынок за арбузом и рыбой......отец и мать на рыбалку и по грибы.....
+8
0
+8
Не выше 140, все норм.
+9
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+7
Хороший мальчик, говорили они)
+6
0
+6
Ответ Давид Agabekyan
Недавно была новость где он говорил что не гоняет и все говорили какой он умный и молодец в отличии от Соболева
Это эпик фейл))
+5
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+5
Вот такие мажорчики и делают крупные аварии, где люди гибнут, либо инвалидами становятся. В нормальной стране, давно бы пешком ходил. А у нас бабло только стрегут, пока жертв нет.
+5
0
+5
Ответ tolobas
Комментарий скрыт
На нормальной трассе норм, в городе нет
+5
0
+5
Автомобилисты, объясните: а такое количество штрафов вообще нормально? У Соболева, у Тюкавина. Они специально так ездят или сейчас всем так прилетает в сумме, потому что штрафы маленькие? Или футболисты просто пользуются, потому что у них большие зарплаты? В таком случае нужно брать процент с зарплаты хотя бы за грубые нарушения, штрафы же по сути для них не работают.
+4
0
+4
Ответ Cearvm
Автомобилисты, объясните: а такое количество штрафов вообще нормально? У Соболева, у Тюкавина. Они специально так ездят или сейчас всем так прилетает в сумме, потому что штрафы маленькие? Или футболисты просто пользуются, потому что у них большие зарплаты? В таком случае нужно брать процент с зарплаты хотя бы за грубые нарушения, штрафы же по сути для них не работают.
Они получают столько денег, что им просто плевать на штрафы, поэтому не обращают внимание на камеры по Москве и по трассам.
+4
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+4
Ответ Марат Казиев
помню статья про него выходила на спорте не так давно про то какой он хороший мальчик, скромный, не поймал звезду)
вчера только было интервью где сказал что боится высокой скорости
+4
0
+4
Ответ Milverton
Вообще не вижу предмета. Тут главное, что штрафы Костя оплатил. А то, что все они за превышение, так это вообще ниочем. Ко мне каждую неделю приходят, это при том, что я не гоняю как сумасшедший. Просто натыкали камер и не всегда успеваешь перестроить скоростной режим. Повторюсь, тут важно, что человек вовремя платит. Совершил правонарушение - заплатил. Не то, что, как недавно о Соболеве писали: у чела 500 непогашенных штрафов. Казалось бы, с такими доходами и не найти возможность штраф оплатить. И это как раз лучше всего говорит о личности. А именно не то, что нарушил правила, а как пристало гражданину - своевременно оплатил. Один ведет себя как ответственный человек, другой как беспредельщик. Вот в чем суть.
Вот это дичь ты тут распедалил... т.е твари любую дичь если есть бабки, так чтоли? Ездий вообще без правил... встань нассы посреди улицы.... любые штрафы оплачу - это отвественный гражданин?
+3
0
+3
Поймал звезду паспортист. Вообще давно пора либо повысить штрафы, либо ввести какие-то ограничения по количеству превышений скорости. Например, превысил скорость более 10 раз за год - лишение прав на год. А то все эти мажорики обнаглели
+4
-1
+3
Ответ Марат Казиев
помню статья про него выходила на спорте не так давно про то какой он хороший мальчик, скромный, не поймал звезду)
Спортс как всегда красаацы)))
+3
0
+3
Ответ Milverton
Вообще не вижу предмета. Тут главное, что штрафы Костя оплатил. А то, что все они за превышение, так это вообще ниочем. Ко мне каждую неделю приходят, это при том, что я не гоняю как сумасшедший. Просто натыкали камер и не всегда успеваешь перестроить скоростной режим. Повторюсь, тут важно, что человек вовремя платит. Совершил правонарушение - заплатил. Не то, что, как недавно о Соболеве писали: у чела 500 непогашенных штрафов. Казалось бы, с такими доходами и не найти возможность штраф оплатить. И это как раз лучше всего говорит о личности. А именно не то, что нарушил правила, а как пристало гражданину - своевременно оплатил. Один ведет себя как ответственный человек, другой как беспредельщик. Вот в чем суть.
Был бы минимальный штраф 10тр, вы бы офигели как легко и быстро все бы научились перестраиваться под скоростной режим. А если бы Костеньку за его беспредел упекли на 2 недельки, то он бы с удовольствием перестал смотреть в свой широкий карман.
Штрафы не являются оплатой возможности беспределить, это просто нелепый компромисс.
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