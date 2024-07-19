Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей. 55 из них – за превышение скорости (Mash)

Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД.

55 из них – за превышение скорости, сообщает Mash. Футболист « » ездил по Москве со скоростью свыше 130 км/ч.

Еще 30 штрафов были выписаны за непристегнутый ремень и за то, что форвард оставлял машину в неположенном месте.

В среднем штрафовали раз в четыре дня за прошлый год. Общая сумма – 80 тысяч рублей. Футболист оплатил все штрафы.

Тюкавин об автомобилях: «Максимум 140 выжимал. Тем более камеры везде – не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить»

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