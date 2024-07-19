Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей. 55 из них – за превышение скорости (Mash)
Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД.
55 из них – за превышение скорости, сообщает Mash. Футболист «Динамо» ездил по Москве со скоростью свыше 130 км/ч.
Еще 30 штрафов были выписаны за непристегнутый ремень и за то, что форвард оставлял машину в неположенном месте.
В среднем Константина Тюкавина штрафовали раз в четыре дня за прошлый год. Общая сумма – 80 тысяч рублей. Футболист оплатил все штрафы.
Тюкавин об автомобилях: «Максимум 140 выжимал. Тем более камеры везде – не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить»
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Тюкавин получил 85 штрафов за нарушение ПДД на сумму 80 тысяч рублей. 55 из них – за превышение скорости (Mash)
Вот такая вот не суета и главное не гоняет, а больше половины штрафов за превышение скорости 🤣
Иначе он опять просто оплатит штраф и будет носиться по городу.
Если в дождь без абс тормозить, то примерно столько и будет, с абс же меньше
В сухую погоду на асфальте в нормальной машине (кроссовер весом примерно в полторы тонны) тормозной путь будет метров 20, включая реакцию водителя
При 60 км/ч вероятность летального исхода, увы, почти, 100%
За 2024 не нашёл статистику по РФ, нашёл за 2022. В результате наездов на пешеходов погибло 1092 человека. Это с великолепным режимом 60+20
Для сравнения, в Норвегии в населенном пункте ограничение 50 км/ч. В Норвегии 0 смертей пешеходов и велосипедистов за 2024 год.
Даже если мы пересчитаем эти результаты на количество жителей стран, я все равно считаю что 1092 человека не стоят возможности наваливать 80 км/ч в населенных пунктах
Штрафы не являются оплатой возможности беспределить, это просто нелепый компромисс.