Татьяна Тарасова: «Не показывать Олимпиаду на российских каналах – не лучшее решение для российского народа, который очень любит спорт»

Теги Татьяна Тарасова телевидение МОК Олимпиада-2024 Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала не лучшим решением отказ от трансляций Олимпиады-2024.

Пока ни один российских вещатель не объявил о показе Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Однако в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что жители России смогут увидеть Игры на сайте организации.

«Это прекрасно (что МОК покажет Игры – Sports). Слава богу! Я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть-то должны.

Не показывать Олимпиаду на российских каналах – решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высоких достижений. Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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30 комментариев
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Ответ Константин Казанцев_1116233532
показывать можно, главное не покупать трансляции у мок, только пиратка
Открою секрет: у МОК трансляции никто не покупает, только у правообладателей. МОК свои деньги в любом случае давно заработал.
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Ровно сорок лет назад Олимпиаду тоже не показывали. А менее чем через год после этого началась Перестройка. Чой-то припомнилось.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
В основном ОИ состоят из видов спорта, которые интересны узким специалистам. Даже когда там участвует Россия, то показывать их за государственные деньги не стоит. Кому интересно метание ядра - пусть покупает трансляцию где-нибудь.
О да, о да! Метание ядра только за свои деньги. А бесплатно мы сможем посмотреть гораздо более интересную "Москва. Кремль. Путину."
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А в чём проблема-то? Заходишь в сеть и смотришь хоть где. Смысл тратить деньги?
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Ответили тем же принципом - спорт это политика, не показывая Олимпиаду, и всё равно недовольны.
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ИдиЁты во власти мечтают наказать МОК (который год назад оптом продал права и получил деньги), а по факту накажут народ, лишив Зрелища. И тогда народ может вспомнить о Хлебе...
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Прям ТАТ за российский народ распереживалась! Российскому народу до фени на Олимпиаду, каждый занят своими делами и своими интересами.
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Просто те, кто принимает решение не транслировать Олимпиаду, они, отнюдь, не на российский народ ориентируются.
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Россия в ответ закрывает воздушное пространство для ЕС и стран G7 - да как вы посмели, Китай имеет преимущество в авиасфере и он не страдает.
Россия меняет условие оплаты газа в рублях после введения санкций - да как вы смеете нам диктовать в какой валюте платить, если это не указано в контрактах.
Россия закрывает НКО всякие бесполезные - да как вы смеете портить воздух "демократии" и нарушать права человека.
Россия не транслирует по ТВ саму Олимпиаду (где проверку Вада осуществляют лишь к определенным странам почему-то) в ответ на лишение флага, гимна и герба, а также на отстранение ПКР и ОКР со стороны МОК - да как вы посмели, лишаете хлеба и зрелищ.
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вообще ........, может бы посмотрел как Дюплантис попробует свой мировой побить, истерику Медведева все остальное не интересно
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Баба Таня летом народу пофиг олимпиада. То огород, то с детьми на речке.
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Да ладно, тут Евро-то уже тяжело было вывезти, а олимпиады лично я уже начиная с Рио-2016 толком не мог смотреть. Куча видов спорта, нифига непонятно, из реально интересного только лёгкая атлетика да волейбол какой-нибудь (и то если там наши).
А так даже если бы наших допустили, то смотреть Олимпиаду в 2024 году всё равно очень утомительно и скучно.
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Кому надо, тот найдёт где посмотреть свои прыжки на батуте.
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Ответ Viks
ИдиЁты во власти мечтают наказать МОК (который год назад оптом продал права и получил деньги), а по факту накажут народ, лишив Зрелища. И тогда народ может вспомнить о Хлебе...
По десятом кругу поехали, вам хлеба не хватает или зрелищ или всего сразу🙈
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Ответ Кукушкин
Ровно сорок лет назад Олимпиаду тоже не показывали. А менее чем через год после этого началась Перестройка. Чой-то припомнилось.
А потом был балет ,,Лебединное озеро" ...
Как же я обожаю Петра Ильича ( не в плане о чем вы подумали) и было бы не плохо открыть гонку на лафетах
Как когда-то в в начале 80-х , тогда заезд возглавил Леонид Ильич , а далее Андропов, Черненко ..и др товарищи из ЦК
Президед и его ближайшее окружение уже тоже пожилые люди ..
Если делать ставки - я б поставил на борца с Финляндией , Дмитрия Алкогольевича ..( печень не железная), а дальше
Как пойдёт , но черти в Аду уже красные дорожки заготовили ..
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