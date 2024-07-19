Татьяна Тарасова: «Не показывать Олимпиаду на российских каналах – не лучшее решение для российского народа, который очень любит спорт»

Татьяна Тарасова назвала не лучшим решением отказ от трансляций Олимпиады-2024.

Пока ни один российских вещатель не объявил о показе Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Однако в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что жители России смогут увидеть Игры на сайте организации.

«Это прекрасно (что МОК покажет Игры – Sports). Слава богу! Я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть-то должны.

Не показывать Олимпиаду на российских каналах – решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высоких достижений. Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?