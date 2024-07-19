Татьяна Тарасова: «Не показывать Олимпиаду на российских каналах – не лучшее решение для российского народа, который очень любит спорт»
Татьяна Тарасова назвала не лучшим решением отказ от трансляций Олимпиады-2024.
Пока ни один российских вещатель не объявил о показе Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Однако в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что жители России смогут увидеть Игры на сайте организации.
«Это прекрасно (что МОК покажет Игры – Sports). Слава богу! Я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть-то должны.
Не показывать Олимпиаду на российских каналах – решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высоких достижений. Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Россия меняет условие оплаты газа в рублях после введения санкций - да как вы смеете нам диктовать в какой валюте платить, если это не указано в контрактах.
Россия закрывает НКО всякие бесполезные - да как вы смеете портить воздух "демократии" и нарушать права человека.
Россия не транслирует по ТВ саму Олимпиаду (где проверку Вада осуществляют лишь к определенным странам почему-то) в ответ на лишение флага, гимна и герба, а также на отстранение ПКР и ОКР со стороны МОК - да как вы посмели, лишаете хлеба и зрелищ.
А так даже если бы наших допустили, то смотреть Олимпиаду в 2024 году всё равно очень утомительно и скучно.
Как же я обожаю Петра Ильича ( не в плане о чем вы подумали) и было бы не плохо открыть гонку на лафетах
Как когда-то в в начале 80-х , тогда заезд возглавил Леонид Ильич , а далее Андропов, Черненко ..и др товарищи из ЦК
Президед и его ближайшее окружение уже тоже пожилые люди ..
Если делать ставки - я б поставил на борца с Финляндией , Дмитрия Алкогольевича ..( печень не железная), а дальше
Как пойдёт , но черти в Аду уже красные дорожки заготовили ..