Сергачев продает дом в Тампе за 10,9 млн долларов

Теги Тампа-Бэй бизнес НХЛ Михаил Сергачев деньги Юта Хоккей

Защитник Михаил Сергачев продает свой дом в Тампе.

Он хочет получить 10,9 млн долларов.

Сергачев приобрел этот дом за 9 млн долларов меньше года назад. Он был достроен в конце 2023 года.

В доме шесть спальных комнат, пять ванных комнат. На нижнем уровне расположен гараж на 10 автомобилей, жилые помещения расположены на верхних этажах трехэтажного дома. Во дворе находится бассейн.

Напомним, «Тампа» обменяла Михаила Сергачева в «Юту» 29 июня. 

 

Изображения: realtor.com

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27 комментариев
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За 0.9 можно брать, за 10.9 дороговато...
+44
-4
+40
Ответ Stanislav Orlov
За 0.9 можно брать, за 10.9 дороговато...
0,9 литра
+25
0
+25
Кто знает, семейную ипотеу ещё дают?
+21
0
+21
Прошел по ссылке, посмотрел, почитал.
Шикарный домишко во всех отношениях.
Хотя для семьи из 3-х человек, имхо, немного великоват.
Нет, если люди ведут праздный разгульный образ жизни, все время развлекаются и бухают в компании друзей, то домик в самый раз.
+19
-1
+18
Ответ Hola Hola
Пусть подождет лет 50, к тому времени соберу нужную сумму.
Ты хотел сказать 550
+16
0
+16
Ответ Einfach Safari
Блин чутка совсем не хватает ( пацаны, накиньте 10,8 млн долларов, кто сколько сможет, всех на новоселье позову
По сторонам посмотри. Зачем тебе жить среди этих одноэтажных бомжей?
+10
0
+10
Слишком дорого для это места плюс в 2.5 км находятся 2 ввп международного аэропорта.
+6
0
+6
Блин чутка совсем не хватает ( пацаны, накиньте 10,8 млн долларов, кто сколько сможет, всех на новоселье позову
+5
0
+5
Вот так всегда. Берёшь ипотеку, думаешь будешь жить тут всю жизнь…. А тебя меняют в юту
+4
0
+4
Ну норм, плюс пара лямов
+2
0
+2
Дом на берегу это серьезно. Не совсем понятно, зачем третий этаж, правда. Частникам продать будет сложновато.
+2
0
+2
Ответ Варлампий Варлампий
кучеряво жил
Заработал
+2
0
+2
С получки куплю сразу
+2
0
+2
конечно, кому что, но юта со своими нац парками и горами посимпатичнее, чем майями. там хоть и лето и зима,
и, кажется, многоженство
+2
0
+2
кучеряво жил
+1
0
+1
Даже Сергачев не может платить эту гребанную ипотеку под 20% годовых...
+1
0
+1
10 млн? Это сколько км от мкад?!
+1
0
+1
Соседи живут поскромнее
+1
0
+1
скромненько,но со вкусом
0
0
0
Общага
+2
-2
0
Неплохой домик.
+1
-1
0
Ответ newyork13
Вот так всегда. Берёшь ипотеку, думаешь будешь жить тут всю жизнь…. А тебя меняют в юту
так же и у тебя?)
работаешь, берешь ипотеку и тебя увольняют?)
+1
-1
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