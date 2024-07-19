Сергачев продает дом в Тампе за 10,9 млн долларов

Защитник Михаил Сергачев продает свой дом в Тампе.

Он хочет получить 10,9 млн долларов.

Сергачев приобрел этот дом за 9 млн долларов меньше года назад. Он был достроен в конце 2023 года.

В доме шесть спальных комнат, пять ванных комнат. На нижнем уровне расположен гараж на 10 автомобилей, жилые помещения расположены на верхних этажах трехэтажного дома. Во дворе находится бассейн.

Напомним, « » обменяла в «Юту» 29 июня.

Изображения: realtor.com