Сергачев продает дом в Тампе за 10,9 млн долларов
Защитник Михаил Сергачев продает свой дом в Тампе.
Он хочет получить 10,9 млн долларов.
Сергачев приобрел этот дом за 9 млн долларов меньше года назад. Он был достроен в конце 2023 года.
В доме шесть спальных комнат, пять ванных комнат. На нижнем уровне расположен гараж на 10 автомобилей, жилые помещения расположены на верхних этажах трехэтажного дома. Во дворе находится бассейн.
Напомним, «Тампа» обменяла Михаила Сергачева в «Юту» 29 июня.
Изображения: realtor.com
Шикарный домишко во всех отношениях.
Хотя для семьи из 3-х человек, имхо, немного великоват.
Нет, если люди ведут праздный разгульный образ жизни, все время развлекаются и бухают в компании друзей, то домик в самый раз.
и, кажется, многоженство
работаешь, берешь ипотеку и тебя увольняют?)