«Зенит» представил новую форму со слоганом «ФоРРРма льва»: «Лев – одна из главных составляющих культурного кода Петербурга. Царь зверей»
«Зенит» презентовал новую форму в преддверии сезона Мир РПЛ.
Клуб представил форму со слоганом «ФоРРРма льва».
«Лев – одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть.
Он – царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.
А еще лев – это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы сине-бело-голубых.
Главные элементы ее дизайна – изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города.
Важнейшая для клуба деталь новой формы – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита».
Лев в ее центре, опустивший лапу на футбольный мяч, – это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны», – говорится в сообщении клуба.
Фото: официальный сайт «Зенита»
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
С принтом желудей говорят будет