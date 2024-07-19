«Зенит» представил новую форму со слоганом «ФоРРРма льва»: «Лев – одна из главных составляющих культурного кода Петербурга. Царь зверей»

Теги Зенит премьер-лига Россия фото игровая форма стиль Футбол

«Зенит» презентовал новую форму в преддверии сезона Мир РПЛ.

Клуб представил форму со слоганом «ФоРРРма льва».

«Лев – одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть.

Он – царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки. 

А еще лев – это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы сине-бело-голубых.

Главные элементы ее дизайна – изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города.

Важнейшая для клуба деталь новой формы – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита».

Лев в ее центре, опустивший лапу на футбольный мяч, – это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны», – говорится в сообщении клуба.

Фото: официальный сайт «Зенита»

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160 комментариев
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"Мужики в фоРРРме")
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Ответ Арсений1990
Комментарий скрыт
Спартак- москвич? Много ли римских рабов живет в РФ?
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С этими убогими спонсорскими партаками ни одна форма нормально не будет смотреться.
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Белая немедленно просится в коллекцию, основательно поработали над дизайном!
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Ответ Gato17
Комментарий скрыт
Имперский пафос.
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Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
Зенит - самый успешный российский клуб в еврокубках. Последнюю строчку в группе дотационной ЛЕ не оккупировал, в отличие от...
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Красивая
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Ответ Вячеслав Мозговой
"Царь зверей"? Это они так намекнули, что их болельщики - животные?
У вас легенда клуба бегала в футболке "Кто мы? Мясо!" безо всяких намёков. Мясо - это продукт разделки туш мёртвых животных, если что.
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Белая топчик
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Ответ Gato17
Комментарий скрыт
Приезжайте в Петербург и узнаете)
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Наконец что-то самобытное. Принты львов и грифонов со знаковых мест города крутые
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Ответ Арсений1990
Комментарий скрыт
Заяндекси "львы в Петербурге". Узнаешь много нового и больше не будет таких вопросов
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Ответ Арсений1990
Комментарий скрыт
В Петербурге действительно много львов, но чтобы это знать желательно быть или местным или образованным
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Не понимаю, почему Зенит не делает третий комплект. Учитывая, что СБГ цвета как раз позволяют сделать три разных комплекта, чтобы у фанатов не было претензий к неклубным цветам.
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Хорошо
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Боюсь представить новую форму Спартака....
С принтом желудей говорят будет
+12
-7
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Хорошая форма. Оригинальный дизайн. Единственное что - без лого Келме на груди будет как с рынка)
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неплохо, оригинально. особенно на фоне прошлогоднее, которая была совсем никакущая
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Ответ Caledon Hockley
В Петербурге действительно много львов, но чтобы это знать желательно быть или местным или образованным
Достаточно посмотреть Приключения итальянцев в России)
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0
+4
Ответ Gato17
Комментарий скрыт
Даже фильм Рязанов снял. Посмотри Невероятные приключения итальянцев в России, и глупые вопросы отпадут
+5
-1
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Выездная - топ
+4
0
+4
Сейчас каждый москвич отпишется
+18
-14
+4
Форма вышла у "Зенита", а жжение ниже спины и неоригинальные комментарии у болельщиков клуба 12-43.
+6
-2
+4
Принт красивый, немного жаль что к стандартному однотонному голубому вернулись. Но это уже айдентика последние 14 лет
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0
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Ответ Spartakus1984
А как же символ зенита,птица с клювом?))
Лучше птица с клювом, чем зверь с пятачком.
+7
-3
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Ответ Арсений1990
Царь зверей быть может но не в России Запитер российский клуб? А сколько львов в дикой природе в РФ? Книжки это хорошо, теперь более детские, но это не про реальность
Сколько восстаний гладиаторов было в РФ?
+4
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Ответ Fomin525
технический спонсор то кто?
Кельме
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Ответ Кто подставил капитана Дзюбу
Комментарий скрыт
"Столица одна, столица Москва". Соответственно, голубая там же.
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Ответ Арсений1990
Комментарий скрыт
Лев- царь зверей, устоявшееся в нашей литературе ( и устной речи) выражение. Чтобы не коробило от данного выражения, конечно, нужно эту литературу читать, хотя бы детскую)
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Белая хороша
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