«Зенит» представил новую форму со слоганом «ФоРРРма льва»: «Лев – одна из главных составляющих культурного кода Петербурга. Царь зверей»

«Зенит» презентовал новую форму в преддверии сезона Мир РПЛ.

Клуб представил форму со слоганом «ФоРРРма льва».

«Лев – одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть.

Он – царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.

А еще лев – это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы сине-бело-голубых.

Главные элементы ее дизайна – изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города.

Важнейшая для клуба деталь новой формы – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита».

Лев в ее центре, опустивший лапу на футбольный мяч, – это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны», – говорится в сообщении клуба.

Фото: официальный сайт « »

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