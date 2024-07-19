Глава НОК Украины об Олимпиаде: «Договорились с федерациями, что мы не приветствуем друг друга с россиянами, не пожимаем руку»

Теги Олимпийская сборная России сборная Украины Олимпиада-2024 НОК Украины сборная Украины жен Политика Вадим Гутцайт Гребля

Украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.

Об этом рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», – сказал Гутцайт.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами

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74 комментария
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Олимпиада и ее знаменитая семейная атмосфера ахахаха. Для россиян очередное подтверждение того, что неважно насколько ты хороший и как глубоко ты прогибаешься перед украинцами, для них ты всегда будешь врагом и человеком второго сорта.
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Ответ Еще один из рода Болейн
Комментарий скрыт
Рубаха в жопу засучилась
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Потужно
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Трудовые будни главы НОК Украины:
1) Следить за российскими спортсменами и собирать компромат, чтобы их не допустили к соревнованиям
2) Обсуждать с МОК и прочими спортивными федерациями вопросы, связанные с российскими спортсменов
3) Изредка вспоминать про украинских спортсменов, чтобы удостовериться, что они никак не контактируют с российскими
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Единственная причина, по которой можно будет заметить выступление Украины на олимпиаде.
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очень "по-олимпийски". ложь и лицемерие - в каждом жесте и действии. олимпизму де-факто пришел кирдык.
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Не удивлюсь, что те несчастные 15 нейтралов завоюют в итоге медалей больше, чем потомки копателей морей...
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Ответ Еще один из рода Болейн
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Случилось следующее:
группа из западных государств решила, что за те же действия, которыми они сами занимаются десятки лет, Россия вдруг должна нести ответственность, которую сами западные государства никогда не несли за аналогичные действия. Это очевидные двойные стандарты и беспредел.
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Ну ублюдки же, по другому и не сказать
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Они реально думают что их рукожопатия кому-то нужны? Пачкаться ещё об них
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С какими ещё россиянами? На олимпиаде же только нейтральные независимые спортсмены.
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Тем кто поехал на эти игрища, я бы тоже не пожал руки! Ехать, без флага, гимна, выступать под белой тряпкой, перед этим подписав бумажку, что ты по сути человек второго сорта и тебя можно дискредитировать по национальному признаку мог только человек не имеющий достоинства и уважения в первую очередь к себе!
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Ответ Alar
Единственная причина, по которой можно будет заметить выступление Украины на олимпиаде.
Нет. Они ещё постоянно будут просить денег
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Чувствуется, что Олимпиада - это просто про спорт, НИКАКОЙ политики)))
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Ответ Еще один из рода Болейн
Комментарий скрыт
В принципе ничего, бабки из крыжополя хотели вступить в нато, говорили заживём, а тут неожиданная война
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Ответ Alar
Единственная причина, по которой можно будет заметить выступление Украины на олимпиаде.
Думаю вони много ещё будет
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Ужас какой!
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Их борьба
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Столько гордости у обладателей вечно протянутой руки!
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Вот это конечно глупости - простые спортсмены то причем ?!
Тем более когда под нейтральным статусом
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Их борьба.
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Надеюсь , участники этой укро страны не выиграют медалей, чтоб не было лишних поводов думать о пожимании рук.
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Перемога? Теперь-то уж точно контрнаступ успешный будет?
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"О спорт! Ты мир!", правда немного странный и не для всех такой мир получается;)
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И даже денег не попросили? Странно. Очень непохоже на морекопателей
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"... в эфире телемарафона". Кстати забываю всё спросить как там со свободой слова на Украине?) Как там дела с партиями обстоят?) И могут ли "не рабы" спокойно выехать со своей любимой нэньки?)
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Россияне договорились с международными федерациями, кто не жмет им руку - получают в морду!
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Денег попросили?
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Ой беда то какая, все в расстройстве теперь.....как дети из детского сада
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Хоть руки мыть не нужно будет
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