Глава НОК Украины об Олимпиаде: «Договорились с федерациями, что мы не приветствуем друг друга с россиянами, не пожимаем руку»
Украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.
Об этом рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.
«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», – сказал Гутцайт.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами
1) Следить за российскими спортсменами и собирать компромат, чтобы их не допустили к соревнованиям
2) Обсуждать с МОК и прочими спортивными федерациями вопросы, связанные с российскими спортсменов
3) Изредка вспоминать про украинских спортсменов, чтобы удостовериться, что они никак не контактируют с российскими
группа из западных государств решила, что за те же действия, которыми они сами занимаются десятки лет, Россия вдруг должна нести ответственность, которую сами западные государства никогда не несли за аналогичные действия. Это очевидные двойные стандарты и беспредел.
Тем более когда под нейтральным статусом