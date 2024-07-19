Глава НОК Украины об Олимпиаде: «Договорились с федерациями, что мы не приветствуем друг друга с россиянами, не пожимаем руку»

Украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.

Об этом рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», – сказал Гутцайт.

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами