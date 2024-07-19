«Спартак» представил форму на новый сезон: красную, белую и черную

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма Виллиан Жозе Срджан Бабич Кристофер Мартинс Перейра стиль Jogel Футбол

«Спартак» сообщил о поступлении в продажу новой игровой формы.

«В сезоне-2024/25 она будет представлена в трех комплектах с эксклюзивным дизайном бренда Jogel от технического партнера «Спартака» Wildberries.

Красная модель – домашняя. На груди футболки классическая белая полоса. Форма была впервые продемонстрирована в презентации новичка красно-белых Виллиана Жозе. Она выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из стилизованных ромбов. Жаккард разработан специально для нашей команды. 

Белая модель с диагональной красной деталью – гостевая. По дизайну форма не похожа ни на одну из наших предыдущих. Стиль футболки уже оценили за пределами спорта: на VK Fest в ней выступил популярный хип-хоп-исполнитель Toxi$.

Черная модель с широкой красной вертикальной полосой – это третий игровой комплект. Черный цвет на футболке «Спартака» также сопровождал наши успехи: золото в чемпионате России сезона-2016/17, победы над «Аяксом» в 1998 и 2011 годах и «Легией» в 2021-м», – сказано в публикации на сайте московского клуба.

Форму уже можно приобрести в онлайн-магазине «Спартака» и официальных офлайн-магазинах.

Фото: spartak.com

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках. Промокод DAVKA82 даст доступ к PREMIER на 45 дней за 1 рубль.

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрно-красная круто выглядит.
+103
-7
+96
Ответ ARAMIS777
Чёрно-красная круто выглядит.
Вдохновились прошлосезонным Байером)
+47
-5
+42
Отличная форма.
+40
-3
+37
Лучшая форма за последние годы, топ.
+30
-5
+25
Тёмная прям парисенжермен какой-то
+13
-1
+12
В отличие от Питера или Краснодара, отличная форма (хоть, и болею против спартачей). А то чего-то многие стали вместо чётких линий рисовать на майках какие-то каляки-маляки)) что у нас, что за бугром
+7
0
+7
Чёрная и белая с красными вставками огонь
+5
-2
+3
На домашке стильный ворот
+3
0
+3
Красивая ! Надо себе взять домашний комплект .
+4
-1
+3
белая и чёрная отстой, красная пойдёт, вот надпись Лукойл всё портит, а вообще где играть в третьем комплекте?
+2
0
+2
мне нравятся все три комплекта. показали бы всё целиком, включая шорты и гетры.
+3
-1
+2
Ну, что сказать? Домашний комплект - классика. Гостевой вариант непривычен. Третья форма - третья форма. В ней можно давать волю экспериментам. В целом, комплекты намного лучше прошлогодних. Единственное, что я поменял бы, так это принты на гостевом и третьем комплектах. А так все хорошо. Нужно прикупить)
+2
0
+2
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Вдохновились прошлосезонным Байером)
Вполне возможно.
+5
-3
+2
Верните классическую эмблему раз Кубертен не может никак в дизайн. Эта - хуже чем та, что была сделана в 2013 году, тогда её верните. И опять эмблема не на полосе. Кто продавливал это решение. Вероятно владельцы Лукойла.
+3
-1
+2
выездная трэш
+3
-2
+1
Интересно в какой их них возьмут чемпионство…разумеется в 3-м туре😅
+9
-8
+1
Чет Ривер Плейт какой-то. Красиво, но это же подражание, делающее форму вторичной. Черная форма прикольная, хотя тоже отсылка на то ли на ПСЖ, то ли на Милан, а еще у Барсы и Баварии была такая красная полоса по центру. Лучше бы на основной форме убрали с белой полосы "Лукойл", сделав его меньше и поместив на другое место.
+1
0
+1
Полоса на месте , остальное не важно!!!
+1
0
+1
Домашняя, топ и классика. Гостевая белая, так себе. А чёрная, ни к селу, ни к городу.
+1
0
+1
Белая форма шикарная.
Мне больше всего зашла.
+1
0
+1
Главное не обёртка, а содержание!
+1
0
+1
Ответ Eugene Melchenko
В отличие от Питера или Краснодара, отличная форма (хоть, и болею против спартачей). А то чего-то многие стали вместо чётких линий рисовать на майках какие-то каляки-маляки)) что у нас, что за бугром
да тоже бесит эта мода на всякие принты, который в кашу превращаются на трансляции
+1
0
+1
Слушайте, этот сезон в плане дизайна форм прямо радует, Локо, Спартак - очень достойно.
+3
-2
+1
Легией, лол, что???)

А так, форма конечно симпатичная. Удачи КБ в новом сезоне родненькие.
+1
0
+1
Ответ Венер Кучербаев
мне нравятся все три комплекта. показали бы всё целиком, включая шорты и гетры.
На сайте Спартака есть и шорты и гетры всех трёх цветов
+1
0
+1
Ответ MakeBelieve
Там лев забавный, прям из страдающего средневековья.
А должен быть фиолетовый собиратель бутылок
+4
-3
+1
Хоть топлес, лишь бы выигрывали
0
0
0
🔥
0
0
0
И необходимая классика есть с полосой, и переосмысленная вторая классика, и третий экспериментальный в черном цвете вышел классным.
Нужно еще четвертый комплект дропнуть в середине сезона совсем прям экспериментальный.
0
0
0
Белая и чёрная свежо и круто, красная просто классика
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий