«Спартак» представил форму на новый сезон: красную, белую и черную

«Спартак» сообщил о поступлении в продажу новой игровой формы.

«В сезоне-2024/25 она будет представлена в трех комплектах с эксклюзивным дизайном бренда от технического партнера «Спартака» Wildberries.

Красная модель – домашняя. На груди футболки классическая белая полоса. Форма была впервые продемонстрирована в презентации новичка красно-белых . Она выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из стилизованных ромбов. Жаккард разработан специально для нашей команды.

Белая модель с диагональной красной деталью – гостевая. По дизайну форма не похожа ни на одну из наших предыдущих. Стиль футболки уже оценили за пределами спорта: на VK Fest в ней выступил популярный хип-хоп-исполнитель Toxi$.

Черная модель с широкой красной вертикальной полосой – это третий игровой комплект. Черный цвет на футболке « » также сопровождал наши успехи: золото в чемпионате России сезона-2016/17, победы над «Аяксом» в 1998 и 2011 годах и «Легией» в 2021-м», – сказано в публикации на сайте московского клуба.

Форму уже можно приобрести в онлайн-магазине «Спартака» и официальных офлайн-магазинах.

Фото: spartak.com

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