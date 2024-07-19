«Милан» объявил о трансфере Мораты из «Атлетико». Контракт – до 2028-го с возможностью продления

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига трансферы Альваро Мората Футбол

Альваро Мората перешел в «Милан» из «Атлетико».

Итальянский клуб официально представил испанского форварда в качестве футболиста «Милана».

Альваро Мората подписал контракт с «россонери» до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.

«Милан» выплатит 13 миллионов евро отступных за футболиста.

Нападающий сборной Испании провел два последних сезона в «Атлетико», а до этого он играл в «Ювентусе».

Мората забил 15 голов в 32 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне и стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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41 комментарий
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Круговорот Мораты в природе, сколько он уже раз съездил из Ла Лиги в Серию А и обратно 🤪
В любом случае удачи и поменьше промахов 😉
+64
-2
+62
Йович, соответственно , в Зенит, Сергеев-в Крылья, Соболев-Александр.
+24
-2
+22
Отличная замена Жиру, но опять игрок не на перспективу, конечно
+14
-1
+13
Ответ Папа Футбола
Круговорот Мораты в природе, сколько он уже раз съездил из Ла Лиги в Серию А и обратно 🤪 В любом случае удачи и поменьше промахов 😉
Классный футболист, хотя иногда с перепадами! Надеюсь, что в Милане у него всё сложится хорошо!!!👌
+10
-2
+8
Ответ Аврал
Арсенал,Челси,Милан....из последнего
За 12 лет 3 клуба сменил,вот это конечно он побегун
+6
0
+6
Ответ Папа Футбола
Круговорот Мораты в природе, сколько он уже раз съездил из Ла Лиги в Серию А и обратно 🤪 В любом случае удачи и поменьше промахов 😉
Испанский вахтовик
+7
-1
+6
Ответ Аврал
Чем?Разве что поскакушками по клубам...
Оба недооцененные, трудолюбивые командные форварды с прыжком и пасом. А Жиру меньше скакал
+5
0
+5
Ответ Аврал
Чем?Разве что поскакушками по клубам...
Жиру в каком месте поскакушки делал?
+6
-1
+5
Через два года ждём в Интере..
+4
-1
+3
Ответ Александр Горенков
Отличная замена Жиру, но опять игрок не на перспективу, конечно
Поэтому контракт на 4+1. Было бы 20 лет дали на 6 лет контракт
+4
-1
+3
Ответ Андрей Румянцев
Йович, соответственно , в Зенит, Сергеев-в Крылья, Соболев-Александр.
Милану в след сезоне нужно три форварда, о чем они и заявляли. Соответственно, без подписи условного Абрахама, Йович никуда не переходит . А было бы весьма не дурно
+2
0
+2
Ответ Alex.K71
Классный футболист, хотя иногда с перепадами! Надеюсь, что в Милане у него всё сложится хорошо!!!👌
А что классного. Он форвард, при этом у него статистика достаточно среднего форварда, несмотря на игру в больших командах.
+2
0
+2
После Челси в Милане заиграет.
+1
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+1
Ответ Its my life
Милости просим Чемпиона Европы, они с Жиру чем-то похожи даже.
Чем?Разве что поскакушками по клубам...
+4
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+1
Милости просим Чемпиона Европы, они с Жиру чем-то похожи даже.
+1
0
+1
Скоро обидится, что в Милане его тоже станут считать мемом, попросит трансфер и вернётся в Испанию )
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Ответ Александр Горенков
Отличная замена Жиру, но опять игрок не на перспективу, конечно
В Италии 32 не возраст. До нынешнего возраста Жиру Мората в Милане не доиграет.
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Ответ Аврал
Ладно,пусть будет преданным бойцом.Но люди играющие такое время в одном клубе не так уж и редки.Что Жиру,что Мората футболисты второго эшелона,всегда есть или была надежда которая часто переходила в разочарование.С Моратой в большей степени.Пусть удивит меня хоть на этот раз.
Жиру абсолютно стопроцентный профессионал, всегда отдающий себя месту,где играл. И нигде разочарования не вызывал,нужно понимать каких функций это футболист,вот и все
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Станет самым забивным форвардом в унылой серии а
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Человек по мячу ударить не умеет
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Ощущение, что Мората уже лет 56 играет, а ему только 31. Чудеса не иначе!
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Морате осталось только в Баварию залететь
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Никогда бы не подумал, что испанцы с капитаном Моратой станут чемпионами Европы. Думал, что он будет главным тормозящим фактором. Чего только в природе ни бывает)
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Мората, ну...
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Сезон покажет себя хорошо.
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Отличный трансфер.
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Моратыч с детства за Милан
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отличный трансфер - на нем пахать можно. удачи в Милане!
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Вот это поворот, не ожидал от него...
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Выбрал 7-й номер, как в сборной.
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