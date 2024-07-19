«Милан» объявил о трансфере Мораты из «Атлетико». Контракт – до 2028-го с возможностью продления
Альваро Мората перешел в «Милан» из «Атлетико».
Итальянский клуб официально представил испанского форварда в качестве футболиста «Милана».
Альваро Мората подписал контракт с «россонери» до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.
«Милан» выплатит 13 миллионов евро отступных за футболиста.
Нападающий сборной Испании провел два последних сезона в «Атлетико», а до этого он играл в «Ювентусе».
Мората забил 15 голов в 32 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне и стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
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В любом случае удачи и поменьше промахов 😉