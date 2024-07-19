Сергей Карякин: «Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все»

Теги Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин высказался об отношении к футболу и шахматам в России.

Ранее гроссмейстер сообщил о планах по созданию шахматных школ в регионах страны.

«Верю в то, что шахматы в России на почетном месте, их все любят и уважают. Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все.

Шахматы делают человека умнее, эрудированнее, образованнее, любое слово можно поставить. Учат считать на много ходов вперед, что помогает в жизни», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Критикуют не футбол, а футболистов. Сам вид спорта не является объектом критики, его любят миллионы по всему миру, и в этом аспекте, как мне кажется, шахматы футболу уступают
+36
-4
+32
Ответ deligy
Если долбить ребенка с детства исключительно шахматами, как и любым видом спорта, он не станет "эрудированнее, образованнее", да и умнее скорее всего тоже.
Чему сам Карякин - живое доказательство.
+32
-5
+27
Увы, но умение хорошо играть в шахматы не делает человека умным. Карякин - яркий пример
+33
-10
+23
Если долбить ребенка с детства исключительно шахматами, как и любым видом спорта, он не станет "эрудированнее, образованнее", да и умнее скорее всего тоже.
+19
-3
+16
Шахматы любят может и все,а вот спортсменов в политике уже почти никто не любит.Досыта уже пресытились :Журовой,Третьяком, Валуевым и компанией.
+8
-2
+6
Ответ andypetr_1
А вот братья Кличко - вы ими не пресытились? А, простите, как же я забыл - это другое, понимать надо.
Так а они то тут при чем?
Они не решают как жить за Россиян.
Приплести укр твое все?
+6
0
+6
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
я критикую футбол. ногомяч
А ваш парень?
+9
-3
+6
Умение играть в шахматы не даёт человеку никаких преимуществ помимо самого умения играть
+7
-1
+6
Бред.
Я критикую. И мой хороший знакомый.
Шахматы - абсолютно переоцененная игра, которая не принесет вам никакой пользы.
Вы убьете сотни и сотни часов на зубрежку дебютов, и все. Толку - ноль. Этот бред про "шахматы научат тебя мыслить на 2 шага вперед - полнейшая бредятина".
Ничему они не научат.
Только время убьете.
+9
-6
+3
Эскапада о футболе (и о любом ином ином, в подобном контексте, виде спорта) от гражданина Карякина свидетельствует о том, что шахматы ни ума ему не добавили, ни считать даже на один ход вперед вне шахматной доски не научили. Сам по себе футбол, хоккей, гребля на байдарках и каноэ и даже стрельба из лука не могут быть объектом такой критики ни от какой социальной, религиозной, гендерной или возрастной группы.

Единственной исключение из этого универсального правила - это городки. Этот вид спорта очень ненавидим фемистками, потому что они не могут смотреть, как кидают палки. Но в силу очевидной ориентации сам Сережа Карякин палки никогда не кидал, а поэтому мы не станем упрекать его за незнание этого спортивного факта.
+7
-5
+2
Потому что твои шахматы на хрен не уперлись 98% населения
+4
-2
+2
Ответ Groondler
Бред. Я критикую. И мой хороший знакомый. Шахматы - абсолютно переоцененная игра, которая не принесет вам никакой пользы. Вы убьете сотни и сотни часов на зубрежку дебютов, и все. Толку - ноль. Этот бред про "шахматы научат тебя мыслить на 2 шага вперед - полнейшая бредятина". Ничему они не научат. Только время убьете.
Напишите мне название любой спортивной игры.
А я её максимально унижу, как смогу.
Вот именно, бред - от вас.
+4
-2
+2
Ответ andypetr_1
Воу-воу, что я наблюдаю, люди? Набежали диванные "качки", которые: 1. шахматы только в недавних буквах спортс.ру видели. 2. поэтому они им не интересны, там думать надо. 3. а потому что шахматы - один из самых "чистых" видов соревнований. 4. попробуй там напиться или каким допингом ширнуться. 5. Карякин для проигрывающих по всем партиям IRL либералов - это прям красное пятно. "Посмел выбрать Россию, а мог бы в Европе побираться". ... 11. то ли дело "очко", где нужно "не бормотать, как в преферансе", но губит, как известно, "к одиннадцати туз".
Вижу, друг мой, что ты очень любишь шахматы. Вот только они, как ясно каждому, не сделали тебя умнее - как не добавили они ума Карякину. Если бы это было не так, ты заметил бы, что тут никто слова худого о шахматах как таковых не сказал. Если и был негатив, так только из-за того, как шахматы используются политических и корыстных целях такими, как Карякин. И, конечно же, плохо говорили о самом Карякине и будут теперь говорить о тебе. Вы же с ним это заслужили, не так ли?
+2
-1
+1
Ответ andypetr_1
Ну вот, кроме "увы" я не понял ничего. Т.е., ты берёшься судить, кто умный, а кто нет? И конкретно по Карякину ты вряд ли сможешь пояснить свою позицию. Или "умный" - это когда украинец на нужной для тебя стороне в конфликте?
База. Для них и Карпова шахматы умным не сделали, а вот Каспаров - гигант мысли бгг
+1
0
+1
попробуй про шахматы что то плохое скажи... какой нибудь гроссмейтсер быстро доской ухи-ухи отдавит
+1
0
+1
Ответ Groondler
Бред. Я критикую. И мой хороший знакомый. Шахматы - абсолютно переоцененная игра, которая не принесет вам никакой пользы. Вы убьете сотни и сотни часов на зубрежку дебютов, и все. Толку - ноль. Этот бред про "шахматы научат тебя мыслить на 2 шага вперед - полнейшая бредятина". Ничему они не научат. Только время убьете.
Ну это смотря какой стиль игры, есть дебютчики, а есть те кто меньше зубрит и больше изучает позиционные моменты и разные стратегии
+1
0
+1
Шахматы? Если их впихивать как обязанность - вызовут ненависть. Кроме прочего 99 процентов людей к ним равнодушны.
+2
-1
+1
Ответ Groondler
Бред. Я критикую. И мой хороший знакомый. Шахматы - абсолютно переоцененная игра, которая не принесет вам никакой пользы. Вы убьете сотни и сотни часов на зубрежку дебютов, и все. Толку - ноль. Этот бред про "шахматы научат тебя мыслить на 2 шага вперед - полнейшая бредятина". Ничему они не научат. Только время убьете.
База. Мне кажется, если просто логические задачи решать и получать жизненный опыт в реальном мире, можно гораздо лучше мышление прокачать
+2
-2
0
Ответ Кукушкин
Ну-ка, Дрюня, попробуй придумать что-нибудь плохое про мой любимый пионербол, которым я увлекаюсь со времен счастливого пионерского детства. Слабо тебе будет, Дрюня. Но ты попробуй, я разрешаю.
Отвечу тебе в твоём стиле "Кукушка кукушонку купила капюшон, но в пионерболе он смешон".
+1
-1
0
Ответ andypetr_1
* "Друг твой" в овраге воет. * Конечно, "ты умный", а как же - свой 16-летний жизненный опыт плюсуешь к маминым рассказам, какой ты молодец. * "тут никто слова худого о шахматах как таковых не сказал" - ты не в силах 20 постов прочитать? Извини, с инвалидами не связываюсь. Здоровья тебе.
Ну-ка, ну-ка, мой друг, дай-ка мне живенько ссылку на коммент, в котором говорится о том, что шахматы это плохо? Уверен, что даже ты (даже ты!) можешь, если напряжешься, догадаться, что индифферентность к шахматам и заявление о том, что они как вид спорта переоценены, не означает негативного к ним отношения. Покажи-ка мне, где утверждается, что шахматы вредны или чем-то плохи? Или любовь к шахматам добавила тебе, друг мой, столько ума, что ты стал не способен понимать, что такое хорошо и что такое плохо? Кароче: показывай или ты... ну, ты понял.
0
0
0
Ответ Groondler
Бред. Я критикую. И мой хороший знакомый. Шахматы - абсолютно переоцененная игра, которая не принесет вам никакой пользы. Вы убьете сотни и сотни часов на зубрежку дебютов, и все. Толку - ноль. Этот бред про "шахматы научат тебя мыслить на 2 шага вперед - полнейшая бредятина". Ничему они не научат. Только время убьете.
Шахматы-это игра, где всё зависит только от тебя. Никакого фарта, только мозг. Если ты, недоумок, не тянешь, то о какой переоценке идёт речь? Ты и твой бойфренд не правы.
+1
-1
0
Ответ Кукушкин
Вижу, друг мой, что ты очень любишь шахматы. Вот только они, как ясно каждому, не сделали тебя умнее - как не добавили они ума Карякину. Если бы это было не так, ты заметил бы, что тут никто слова худого о шахматах как таковых не сказал. Если и был негатив, так только из-за того, как шахматы используются политических и корыстных целях такими, как Карякин. И, конечно же, плохо говорили о самом Карякине и будут теперь говорить о тебе. Вы же с ним это заслужили, не так ли?
* "Друг твой" в овраге воет.
* Конечно, "ты умный", а как же - свой 16-летний жизненный опыт плюсуешь к маминым рассказам, какой ты молодец.
* "тут никто слова худого о шахматах как таковых не сказал" - ты не в силах 20 постов прочитать? Извини, с инвалидами не связываюсь. Здоровья тебе.
0
0
0
Ответ Nerazzurri-88
Шахматы-это игра, где всё зависит только от тебя. Никакого фарта, только мозг. Если ты, недоумок, не тянешь, то о какой переоценке идёт речь? Ты и твой бойфренд не правы.
Любая игра такая, особенно умственные. Хотя меньше фактора случайности типа внезапного порыва ветра, но тут есть фактор ошибки соперника... Т.е ты не выиграешь если соперник не ошибется. Игра как игра, в культ возвели всякие тираны восточные, которые не спеша в тени воображали что мутят "многоходовочки". Естественно за счет жизни других. Вот ботаники подражают им, думая что тоже что-то судьбоносное делают. Но те то хотя бы в уме приравнивали свои 1-2 хода в день к реальным действиям. А эти просто занимаются зубрежкой тупиковой игры, ну типа аналог задротства в видеоигре.
0
0
0
Ответ Nerazzurri-88
Шахматы-это игра, где всё зависит только от тебя. Никакого фарта, только мозг. Если ты, недоумок, не тянешь, то о какой переоценке идёт речь? Ты и твой бойфренд не правы.
То же верно про шашки, домино
0
0
0
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
я критикую футбол. ногомяч
все верно, футбол не поможет выжить в опустевших мегаполисах в первобытной борьбе за еду
0
0
0
Ответ andypetr_1
Ну и, соответственно, помимо ярких выбросов подростковой энергии, теперь хотелось бы "скушных" фактов, что ли.
Посмотри любое его длинное интервью
0
0
0
Ответ andypetr_1
Ну и, соответственно, помимо ярких выбросов подростковой энергии, теперь хотелось бы "скушных" фактов, что ли.
Посмотри любое его длинное интервью
0
0
0
Абсолютно скучное занятие))
0
0
0
Шахматы, Карякин, людей умнее, эрудированее и образованные не делают. Таковыми делают учёба и образование. Шахматист это не свидетельство ума, это просто человек хорошо играющий в шахматы. Карлсен не умнее Непомнящего, он просто лучше него играет в шахматы.
0
0
0
Те, кто критикует футбол, тоже его любят. А вот шахматы не критикую, ибо многим пофиг...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий