Сергей Карякин: «Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все»
Сергей Карякин высказался об отношении к футболу и шахматам в России.
Ранее гроссмейстер сообщил о планах по созданию шахматных школ в регионах страны.
«Верю в то, что шахматы в России на почетном месте, их все любят и уважают. Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все.
Шахматы делают человека умнее, эрудированнее, образованнее, любое слово можно поставить. Учат считать на много ходов вперед, что помогает в жизни», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.
Они не решают как жить за Россиян.
Приплести укр твое все?
Я критикую. И мой хороший знакомый.
Шахматы - абсолютно переоцененная игра, которая не принесет вам никакой пользы.
Вы убьете сотни и сотни часов на зубрежку дебютов, и все. Толку - ноль. Этот бред про "шахматы научат тебя мыслить на 2 шага вперед - полнейшая бредятина".
Ничему они не научат.
Только время убьете.
Единственной исключение из этого универсального правила - это городки. Этот вид спорта очень ненавидим фемистками, потому что они не могут смотреть, как кидают палки. Но в силу очевидной ориентации сам Сережа Карякин палки никогда не кидал, а поэтому мы не станем упрекать его за незнание этого спортивного факта.
А я её максимально унижу, как смогу.
Вот именно, бред - от вас.
* Конечно, "ты умный", а как же - свой 16-летний жизненный опыт плюсуешь к маминым рассказам, какой ты молодец.
* "тут никто слова худого о шахматах как таковых не сказал" - ты не в силах 20 постов прочитать? Извини, с инвалидами не связываюсь. Здоровья тебе.