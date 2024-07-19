Австралийский игрок в хоккей на траве Доусон ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде-2024
Австралийский спортсмен ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде.
Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал фалангу пальца, чтобы выступить на Играх-2024 в Париже.
Незадолго до старта Олимпиады Доусон сломал безымянный палец правой руки. Спортсмен предпочел ампутировать поврежденную фалангу, а не накладывать на нее гипс.
«Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца», – сказал Доусон.
На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Австралии с Доусоном в составе завоевала серебро.
Подходит к отцу и говорит, что у него болит палец. Брат посмотрел и сказал, что там ничего нет. Мелкий настаивает, что палец все равно болит. Тогда папа предлагает вариант поехать к врачу и сделать укол, племянник отказывается, тогда предлагается отрезать палец, типа нет пальца - нет проблем (а брат у меня любит потроллить своих детей). Мелкий посмотрел на него, ничего не ответил и ушел думать. Приходит через некоторое время, садится напротив родителей и выдает:
"Папа, вот приду я в садик, и меня дети спросят - где твой палец? И что я им отвечу? ЧТО У МЕНЯ ПАПА ДУРАК??!!"
И я надеюсь, что никогда никто не будет отрезать, хотя знаю, что многие с серьезными травмами выступают на обезболивающих, но грань разумного не нужно переходить.