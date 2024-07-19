Австралийский игрок в хоккей на траве Доусон ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде-2024

Теги травмы Олимпиада-2024 сборная Австралии Мэттью Доусон Хоккей на траве

Австралийский спортсмен ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде.

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал фалангу пальца, чтобы выступить на Играх-2024 в Париже.

Незадолго до старта Олимпиады Доусон сломал безымянный палец правой руки. Спортсмен предпочел ампутировать поврежденную фалангу, а не накладывать на нее гипс.

«Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца», – сказал Доусон.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Австралии с Доусоном в составе завоевала серебро.

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38 комментариев
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После спортивной карьеры не затеряется среди трудовиков или фрезеровщиков.
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Симона Халеп нечто гораздо более ценное отрезала ради спорта.
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Ответ Сергей Павлов
После спортивной карьеры не затеряется среди трудовиков или фрезеровщиков.
а в японии его будут принимать за накосячившего члена якудзы
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логично,а то понавыростали эти пальцыноги..
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Ответ Dmitry Nikolskiy
При этом в тексте написано, что делает это не только ради Олимпиады, а так типа лучше в дальнейшем.
Интересно, кому ещё травматолог предлагает "вы хотите гипс или может ампутацию? Так гораздо удобнее". Добавил про удобство, чтобы не выглядеть повернутым на Олимпиаде.
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+8
Ответ maks44
Симона Халеп нечто гораздо более ценное отрезала ради спорта.
Симона сделала красивую, эстетичную небольшую грудь
+10
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Ответ headmaster
Жестко. Но зато какой пример, насколько спортсмен хочет поехать на Олимпиаду
При этом в тексте написано, что делает это не только ради Олимпиады, а так типа лучше в дальнейшем.
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+7
Жестко. Но зато какой пример, насколько спортсмен хочет поехать на Олимпиаду
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Мой 5-летний племянник отжог.
Подходит к отцу и говорит, что у него болит палец. Брат посмотрел и сказал, что там ничего нет. Мелкий настаивает, что палец все равно болит. Тогда папа предлагает вариант поехать к врачу и сделать укол, племянник отказывается, тогда предлагается отрезать палец, типа нет пальца - нет проблем (а брат у меня любит потроллить своих детей). Мелкий посмотрел на него, ничего не ответил и ушел думать. Приходит через некоторое время, садится напротив родителей и выдает:
"Папа, вот приду я в садик, и меня дети спросят - где твой палец? И что я им отвечу? ЧТО У МЕНЯ ПАПА ДУРАК??!!"
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Ответ Сергей Павлов
После спортивной карьеры не затеряется среди трудовиков или фрезеровщиков.
На Челябинский завод может спокойно пойти работать)
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Он из Якудзы
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В заглавии одно, в тексте другое....
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Ответ headmaster
Жестко. Но зато какой пример, насколько спортсмен хочет поехать на Олимпиаду
А вы знаете на какие жертвы готовы наши спортсмены ради участиях в играх дружбы?
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Да и без победы можно - небинарным телепузиком себя объявить
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"Ничто не истинно, всё дозволено," - добавил Мэттью Доусон
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Регбисты там иногда так делают.
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Ответ rzqhbbqd4c
А вы знаете на какие жертвы готовы наши спортсмены ради участиях в играх дружбы?
Страшно представить)))
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Где-то в Австралии один портье обогатился на тысячу долларов
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Ответ Dmitry Nikolskiy
При этом в тексте написано, что делает это не только ради Олимпиады, а так типа лучше в дальнейшем.
Да, я текст изначально прочитал до конца, я не только заголовок. Или если причины две, то не считается?
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Ответ headmaster
Да, я текст изначально прочитал до конца, я не только заголовок. Или если причины две, то не считается?
Мне кажется, что сломанный палец мог ему аукнуться и далее в спортивной карьере. Поэтому не думаю, что это только из-за одного старта такое решение. Тем более это командный Вит спорта.
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Ответ Dmitry Nikolskiy
При этом в тексте написано, что делает это не только ради Олимпиады, а так типа лучше в дальнейшем.
В порно пойдёт, там рецидив получить можно
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Ответ rzqhbbqd4c
А вы знаете на какие жертвы готовы наши спортсмены ради участиях в играх дружбы?
Слава богу, нашим спортсменам не нужно жертвовать своими частями тела, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях.
И я надеюсь, что никогда никто не будет отрезать, хотя знаю, что многие с серьезными травмами выступают на обезболивающих, но грань разумного не нужно переходить.
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Комментарий удален пользователем
Ответ maks44
Симона Халеп нечто гораздо более ценное отрезала ради спорта.
Променяла статус секс-символа ради каких-то шлемов)
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Ответ maks44
Симона Халеп нечто гораздо более ценное отрезала ради спорта.
Да и Уильямсы
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Слава Богу, что он не сломал ногу или руку.
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