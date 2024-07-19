Австралийский игрок в хоккей на траве Доусон ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде-2024

Австралийский спортсмен ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде.

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал фалангу пальца, чтобы выступить на Играх-2024 в .

Незадолго до старта Олимпиады Доусон сломал безымянный палец правой руки. Спортсмен предпочел ампутировать поврежденную фалангу, а не накладывать на нее гипс.

«Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца», – сказал Доусон.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Австралии с Доусоном в составе завоевала серебро.