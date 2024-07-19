«Зенит» поместил золотой шеврон на форму в честь 100-летия клуба: «Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования на российской футбольной арене»

«Зенит» поместил золотой шеврон на игровую форму команды.

«Обновленный дизайн игровых футболок петербургского клуба содержит яркий и заметный элемент – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.

В центре шеврона находится фигура льва – одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых.

Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей, и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку.

Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Смысловое завершение композиции на шевроне – числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», – говорится в заявлении « », выигравшего шесть подряд чемпионатов Мир РПЛ.

Фото: t.me/fczenit/19833

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