«Зенит» поместил золотой шеврон на форму в честь 100-летия клуба: «Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования на российской футбольной арене»

Теги Зенит премьер-лига Россия фото игровая форма стиль Футбол

«Зенит» поместил золотой шеврон на игровую форму команды.

«Обновленный дизайн игровых футболок петербургского клуба содержит яркий и заметный элемент – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.

В центре шеврона находится фигура льва – одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых.

Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей, и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку.

Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Смысловое завершение композиции на шевроне – числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», – говорится в заявлении «Зенита», выигравшего шесть подряд чемпионатов Мир РПЛ.

Фото: t.me/fczenit/19833

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94 комментария
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Лев выглядит так как будто над ним доминировали 🤣🤣🤣
+152
-31
+121
Ответ sd4fmwrvz8
Лев выглядит так как будто над ним доминировали 🤣🤣🤣
ахаха 😂 на миллера похож
+39
-16
+23
Дярёвня
+41
-22
+19
лучше гозовую вышку нарисуйте...
+35
-16
+19
Доминация исключительно в деньгах??
+36
-22
+14
Для местных остряков стоит отметить, что лев на шевроне срисован со скульптуры львов у дворцовой пристани в Петербурге, только вместо шара - футбольный мяч.
+29
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+13
Выглядит очень кучеряво 😎
+25
-17
+8
Ожидание: новая форма с уникальным дизайном
Реальность: шеврончик в честь 100летия)
+15
-7
+8
газовая труба - основной символ доминирования, отсутствует
+14
-8
+6
Ответ sd4fmwrvz8
Лев выглядит так как будто над ним доминировали 🤣🤣🤣
щас швайн и смарт77 со всех своих 11 акков настрочат жалобы на твой комент)
+5
0
+5
Сразу выписали себе чемпионство. Мы поняли
+16
-12
+4
Ответ Новый тренер ФК Спартак
не хватает мешка бабок, вилкова, орлова, главы рфс
а почему у вас Колоскова на майках нет?
ведь это он вам дарил чемпионства 90-х)
+4
0
+4
Опять в Москве подгорает...
+4
-1
+3
Тотального доминирования денег
+4
-1
+3
Я бы на месте клуба вернул эмблему в круге, которая была. Только бы освежил, сделав косметические изменения. Это был бы лучший подарок на 100-летие. Да и оставить было бы логично.
+3
0
+3
Ответ Psyber
Доминация исключительно в деньгах??
Да нет же, в титулах
+24
-21
+3
Ответ sd4fmwrvz8
Лев выглядит так как будто над ним доминировали 🤣🤣🤣
Он выглядит как кошка из мема "Помнишь, как ты в детстве любил плюшки? Я тебе ещё напеку. Ты только приезжай. Хоть иногда."
+10
-8
+2
Когда комплексы выше башни Газпрома
+2
-1
+1
Ответ akakiysob10
Если ты не понял, то опять на новой атрибутеке Зенит неслабо заработает.
будут впаривать хомячкам ?
+2
-1
+1
Ответ Burel
ахаха 😂 на миллера похож
и на твой. ты вообще святое задел 🤢
+2
-1
+1
Лев внешне на Пушкина похож.
+7
-6
+1
Ответ Новый тренер ФК Спартак
не хватает мешка бабок, вилкова, орлова, главы рфс
и плачущего рядом спартака)
+8
-7
+1
не хватает мешка бабок, вилкова, орлова, главы рфс
+9
-8
+1
Повеяло дымком, где-то, что-то подгорает.
+9
-8
+1
Но мы то знаем, что на деле это ПРФ!
+1
-1
0
Ответ Анатолий Кучинский
82 года из 100 уберите и 18 лет празднуйте:))) Клуб с богатой историей:)))
Вообще-то действительно с богатой. История – это не только про титулы. Да и титулы в советское время тоже были. Мало, но были. Помимо всем известного чемпионства в 1984 году был Кубок СССР в военном 1944. Бронза-1980 не трофей, но тоже большое достижение для того времени. И в сборную зенитовцы вызывались — так что какая-никакая, а история у клуба есть. Пусть и не особо яркая
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Ответ Vol Spart
Спартаку надо ответить и сделать шеврон с Гладиатором, убивающим льва )
Лучше в игре пусть попробуют что-то показать
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Ответ Григорий Печорин
С-скромность
дюкову осталось прям в первом туре миллеру кубок вручить
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Ответ nezhelatin
газовая труба - основной символ доминирования, отсутствует
а гладиатору перед Открывашкой нефтяную трубу прилепить?)
+3
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В этом городе львов больше, чем жителей.
(с)
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-3
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