«Аргентина – убежище для сбежавших нацистов. С 1945-го там принимают военных преступников. И вы еще удивлены». Ба о кричалке аргентинцев про Францию
Демба Ба резко высказался о кричалке аргентинских футболистов.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».
«Аргентина – убежище для сбежавших бывших нацистов. [Бывший президент Аргентины] Перон с 1945 года принимал в стране военных преступников.
И вы еще удивлены», – написал бывший сенегальский нападающий, ранее выступавший за «Челси», в соцсети X.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Наверное...
Аргентина за 2 месяца проиграла Фолклендскую войну у себя под боком. Была военная хунта по типу фашистской, был государственный терроризм с убийствами, пытками, похищениями. И что теперь надо спекулировать на этих фактах от недалекого ума?
Ну разве не это расизм? Обвинить всех поголовно… вот вам и толерантность по-французски.