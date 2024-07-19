«Аргентина – убежище для сбежавших нацистов. С 1945-го там принимают военных преступников. И вы еще удивлены». Ба о кричалке аргентинцев про Францию

Демба Ба резко высказался о кричалке аргентинских футболистов.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

« – убежище для сбежавших бывших нацистов. [Бывший президент Аргентины] Перон с 1945 года принимал в стране военных преступников.

И вы еще удивлены», – написал бывший сенегальский нападающий, ранее выступавший за « », в соцсети X.

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