«Аргентина – убежище для сбежавших нацистов. С 1945-го там принимают военных преступников. И вы еще удивлены». Ба о кричалке аргентинцев про Францию

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Демба Ба Политика Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Демба Ба резко высказался о кричалке аргентинских футболистов.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

«Аргентина – убежище для сбежавших бывших нацистов. [Бывший президент Аргентины] Перон с 1945 года принимал в стране военных преступников.

И вы еще удивлены», – написал бывший сенегальский нападающий, ранее выступавший за «Челси», в соцсети X.

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138 комментариев
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Вот и первая достойная ответочка) все остальные только ныли
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Подготовился, чувак)
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ну это нокаут я щитаю
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Шах!
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а вот это уже по фактам) был там в Барелоче - там вообще половина населения немцы. и там оказывается много военных преступников жило - все местные знали - но их никому не выдавали, свои все же.
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Ну это же правда! Так вроде тут писали. Так что аргентинцы не обидятся.
Наверное...
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Как и Канада, только туда не немцы поехали, а другие ребята
+37
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+24
Чёрный властелин Джеррарда с козырей зашёл
+27
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
А ты думаешь нацисты переезжали в Аргентину, Канаду под своими настоящими фамилиями?
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Не в бровь, а в глаз 😁
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Факт
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Нет, не удивлён. Я удивлён, что Ба интересуют выборочные нацисты, не все. Например, те, которым рукоплещет канадский парламент в присутствии, прости, господи, премьер-министра и которые "провинились" не песенками, а истреблением мирных жителей, ни в чем не повинных детей, женщин, стариков.
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+6
И кто сказал, что чёрненькие глупые? Вот это что-то прочитал и написал!
+15
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+6
Ответ Slavnov
Коренной француз должен знать, что франция отдалась гитлеру за месяц и 12 дней по моему, так что тему нациков французикам лучше не поднимать
Господи, это тут при чем? Или ты поклонник того и тех, кому франция отдалась за 40 дней? Ну так во Франции и своих фашистов с коллаборантами хватало.

Аргентина за 2 месяца проиграла Фолклендскую войну у себя под боком. Была военная хунта по типу фашистской, был государственный терроризм с убийствами, пытками, похищениями. И что теперь надо спекулировать на этих фактах от недалекого ума?
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Ответ Bayern2004
А в чём ответочка собственно говоря? Вы думаете словесная эскапада Дембы Ба заденет аргентинцев,в той же мере как французов задела песенка аргентинцев? Нужно быть намного умнее и сообразительнее что б достойно ответить,а "старые песни о главном" это ни о чём.
Аргентинцев может и нет, но мировую общественность да, на фоне жизнь черным.
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Со спортса коммент взял что ли. Точь-в-точь порядок слов.
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Молодец Демба! Зашел с козырей, называется.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Меня вот удивляет- страны Африки и Азии уже больше 50 лет как получили свободу. Ну живите вы, развивайтесь и развивайте свои страны. Нет, всеми правдами и неправдами лезут в Европу и Америку. Вот там же и расизм и проклятые угнетатели белые, но потоки мигрантов не иссякают!
Не страны же лезут, а самые бедные жители. В одно книге обьясняли что в колониях метрополии наладили систему по выкачиванию ресурсов. Когда метрополия ушла эту систему возглавили местные диктаторы.
+6
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Но есть один нюанс... Во Франции был режим Виши в 1940-1944 годах, который сотрудничал с нацистами...
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Выдал базу
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По ходу сенегалец тоже хочет гражданство Франции
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Еще один француз из Анголы?))
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ТОже мне открытие. Некий Хойзингер вообще возглавил НАТО в 61 году. Реабилитация и укрывательство нацистов началось на следующий день после капитуляции Германии.
+7
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Ответ Edward XVII
а вот это уже по фактам) был там в Барелоче - там вообще половина населения немцы. и там оказывается много военных преступников жило - все местные знали - но их никому не выдавали, свои все же.
как и в США. операция "Скрепка", фон Браун и другие
+11
-9
+2
Ответ Mescaline
А почему Демба Ба защищает сборную Франции? Он же не француз даже по паспорту. Или он сборную Африки защищает?
Он родился и рос во Франции, Сенегал его натурализовал. А вот про паспорт вопрос реально спорный. Французская Википедия указывает, что он есть, а вот в других источниках это не указывается.
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и Антарктида еще
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о Ба на
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Кого мы только не принимали, так отвечают аргентинцы на вопрос про прием нацистов.
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вот и Сенегал к борьбе с нацизмом подтянулся... открыл, так сказать, третий фронт
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Получается оскорбляют белых? Ведь не белые не обижаются на не белых, потому что не белые)
Ну разве не это расизм? Обвинить всех поголовно… вот вам и толерантность по-французски.
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