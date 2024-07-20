«Барселона» предложила Ольмо контракт на 6 лет и готова выплатить «Лейпцигу» 60 млн евро

«Барселона» активизировала работу над трансфером Дани Ольмо.

Mundo Deportivo утверждает, что агенты полузащитника «Лейпцига» получили от каталонцев письменное предложение заключить шестилетний контракт.

Немецкому клубу каталонцы готовы выплатить 60 млн евро, прописанные в качестве отступных. В эту сумму входят в том числе бонусы.

Сообщается, что «блаугране» удалось договориться о том, чтобы отступные сохранились в нынешнем виде еще на несколько недель – они должны были измениться уже 20 июля. В ближайшие дни Ольмо с агентами и семьей изучит предложение и доведет информацию до « ».

« » предлагает своему воспитаннику более низкую зарплату в первые два сезона и более высокую в последующие. Это связано с необходимостью соблюсти требования финансового фэйр-плей.

У Ольмо также есть предложения от « » и «Баварии». Также на него претендуют « », « » и «Атлетико».

Статистику футболиста сборной Испании можно изучить здесь.

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