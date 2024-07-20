«Барселона» предложила Ольмо контракт на 6 лет и готова выплатить «Лейпцигу» 60 млн евро

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

«Барселона» активизировала работу над трансфером Дани Ольмо.

Mundo Deportivo утверждает, что агенты полузащитника «Лейпцига» получили от каталонцев письменное предложение заключить шестилетний контракт.

Немецкому клубу каталонцы готовы выплатить 60 млн евро, прописанные в качестве отступных. В эту сумму входят в том числе бонусы.

Сообщается, что «блаугране» удалось договориться о том, чтобы отступные сохранились в нынешнем виде еще на несколько недель – они должны были измениться уже 20 июля. В ближайшие дни Ольмо с агентами и семьей изучит предложение и доведет информацию до «Лейпцига».

«Барселона» предлагает своему воспитаннику более низкую зарплату в первые два сезона и более высокую в последующие. Это связано с необходимостью соблюсти требования финансового фэйр-плей.

У Ольмо также есть предложения от «Манчестер Сити» и «Баварии». Также на него претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

Статистику футболиста сборной Испании можно изучить здесь.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на Уильямса нет денег на Ольмо есть , бред какой-то
+37
0
+37
Ответ savik-A.M.
на Уильямса нет денег на Ольмо есть , бред какой-то
Не бред. На обоих есть деньги. Просто пока не знаем откуда
+23
-6
+17
Ольмо топ
+14
-3
+11
Как болельщик Реала очень рад, хочется конкуренции, а то прошедший сезон был одним из самых простых.
+16
-8
+8
Ответ войд
Комментарий скрыт
С чего вдруг Лейпциг середняк ? Немецкий топ-3. Что такое Атлетико Мадрид тогда ?
+8
-1
+7
Ну с такими ценами надо «Барселона-Кола» начать продавать, глядишь наберут
+6
-1
+5
Уильямс, Ольмо, Ямаль и Левандовский это возможно круче чем было на ЧЕ. Хотя Леву тоже нужно менять, уже не торт.
+6
-2
+4
Ну все, подписка спотифай подорожает, значит
+3
-1
+2
Ответ savik-A.M.
на Уильямса нет денег на Ольмо есть , бред какой-то
Нету,не того,не на другого, будут опять рычаги, рассрочка, частями платить,продать Араухо и т.д. ,как Флик согласился без трансферов придти туда,ума не приложу, Рабьо пусть берут даром, вот и усиление.
0
0
0
Ответ barcelonaa
Не бред. На обоих есть деньги. Просто пока не знаем откуда
Ответ шедеврален 🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ barcelonaa
Не бред. На обоих есть деньги. Просто пока не знаем откуда
так там донаты кидали же)
0
0
0
Ответ savik-A.M.
на Уильямса нет денег на Ольмо есть , бред какой-то
На Уйльямса тоже найдут, в Тик Токе собирают
+1
-1
0
Ответ barcelonaa
Не бред. На обоих есть деньги. Просто пока не знаем откуда
Из тумбочки очевидно
0
0
0
Ответ barcelonaa
Не бред. На обоих есть деньги. Просто пока не знаем откуда
Из личный денег лапорта
0
0
0
Ответ shahmur
Уильямс, Ольмо, Ямаль и Левандовский это возможно круче чем было на ЧЕ. Хотя Леву тоже нужно менять, уже не торт.
Ага. И играть по системе дубль вэ.
0
0
0
Ответ shahmur
Уильямс, Ольмо, Ямаль и Левандовский это возможно круче чем было на ЧЕ. Хотя Леву тоже нужно менять, уже не торт.
Роке не стоит списывать
+1
-1
0
Ответ MigraTjk
Как болельщик Реала очень рад, хочется конкуренции, а то прошедший сезон был одним из самых простых.
И притянутые пенальти в ворота Барселоны тоже были простыми кабинетными решениями 😆👏🏻
+1
-1
0
Веры нет Лапорте, это балабол, всех хочет купить, но денег нет, не удивлюсь, если в итоге ни Олмо, ни Уильямса не купит Барса
0
0
0
Он тоже часто травмируется, интересный состав получается, кто играть будет?
0
0
0
Крутой игрок спору нет, но куда, в полузащите нет опорника нормального, в реал его))
0
0
0
Депортиво не желтая газета, так что можно верить. Отличный трансфер 👍
0
0
0
тиктокерам поднажать с донатами!
0
0
0
Так Уильямс или Ольмо?
0
0
0
Ого-го! Это аттракцион щедрости или ярмарка тщеславия? Но очень хочется верить.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий