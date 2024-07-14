Уайт о покушении на Трампа: «Это самый жесткий и стойкий американский засранец на планете»

Дана Уайт поддержал Дональда Трампа после покушения.

«Я летел в Италию, когда мой телефон начал разрываться от сообщений об этом событии. Я в полном шоке от покушения на Дональда Трампа.

Не знаю, все ли плохо с Трампом, но я молюсь о том, чтобы Дональд был здоров на все 100%. Трамп − самый жесткий и самый стойкий американский засранец на этой планете.

Надеюсь, что трусливый слабак, совершивший покушение, получил по заслугам. Не могу дождаться съезда республиканцев, чтобы выйти на сцену с Трампом», − написал в соцсетях президент и друг Дональда Трампа Дана Уайт.

Напомним, что в ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

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