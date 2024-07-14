Уайт о покушении на Трампа: «Это самый жесткий и стойкий американский засранец на планете»

Теги происшествия UFC Дана Уайт MMA Политика соцсети Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт поддержал Дональда Трампа после покушения.

«Я летел в Италию, когда мой телефон начал разрываться от сообщений об этом событии. Я в полном шоке от покушения на Дональда Трампа.

Не знаю, все ли плохо с Трампом, но я молюсь о том, чтобы Дональд был здоров на все 100%. Трамп − самый жесткий и самый стойкий американский засранец на этой планете.

Надеюсь, что трусливый слабак, совершивший покушение, получил по заслугам. Не могу дождаться съезда республиканцев, чтобы выйти на сцену с Трампом», − написал в соцсетях президент UFC и друг Дональда Трампа Дана Уайт.

Напомним, что в ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

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42 комментария
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Ответ Its my life
А еще они убили Кенни
Сволочи!
+22
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+22
Ответ Fizkultprivet
Для Америки это не ново. Линкольна убили, двух Кеннеди убили. Демократия.
А еще они убили Кенни
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Понятно, почему Дана за Трампа. Выбор между сонным Джо в деменции и Трампом, который после покушения и чиркнувшей по лицу пули грозит кулаком нападавшему, очевиден.
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Ответ Orbit s saxarom
Если Трамп не дурак,то он наберёт очень много плюсов под это покушение. Да и покушение,мягко говоря,было странным. И дальность стрельбы около 120 метров,не очень далёкая и ухо просто почесано.
Потому что тот дурачок целил в голову, а по факту Трампу дико повезло ибо за мгновенье до этого он повернул голову.
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0
+12
Для Америки это не ново. Линкольна убили, двух Кеннеди убили. Демократия.
+15
-5
+10
Джо Байден резко осудил субботнее покушение на Кеннеди
+15
-7
+8
Если Трамп не дурак,то он наберёт очень много плюсов под это покушение.
Да и покушение,мягко говоря,было странным.
И дальность стрельбы около 120 метров,не очень далёкая и ухо просто почесано.
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Как же я ждал новость про полковника Трампа, все-таки не последний для спорта человек)
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Как прекрасна американская демократия: хочешь - убей неугодного кандидата в президенты, хочешь - другого президента при исполнении, а потом погибни через 2 дня после этого, не успев дать показания и слить заказчиков, а хочешь - загноби штурм капитолия, подозрительно напоминающий киевскую "революцию достоинства", ведь, как сказал Буш младший, США - это не банановая республика☝️
+6
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+2
Ответ Vitto
То ли дело Россия.
Так никто и не говорит, что Россия - образец демократии, высокого уровня жизни, социальной справедливости и т.п. А вот противоположная стороная подобное про свое государство пропагандирует, более того, в недавнем прошлом также экспортировала "американский мир" и демократию в разных частях нашего шарика с разной степенью успешности
+2
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+1
Ответ Богдан
Как прекрасна американская демократия: хочешь - убей неугодного кандидата в президенты, хочешь - другого президента при исполнении, а потом погибни через 2 дня после этого, не успев дать показания и слить заказчиков, а хочешь - загноби штурм капитолия, подозрительно напоминающий киевскую "революцию достоинства", ведь, как сказал Буш младший, США - это не банановая республика☝️
То ли дело Россия.
+7
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+1
Ответ Orbit s saxarom
Если Трамп не дурак,то он наберёт очень много плюсов под это покушение. Да и покушение,мягко говоря,было странным. И дальность стрельбы около 120 метров,не очень далёкая и ухо просто почесано.
Самое странное в этом покушении почему агенты секретной службы не ликвидировали стрелка, открыто находившегося на крыше, до того как он выстрелил.
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А ведь всего несколько сантиметров отделяло США от впадения в острейший кризис. Да уж, есть над чем поразмыслить.
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Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что это США. Даже в Дисней на работу теперь белых не берут.
Я заплакал...
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Ответ Богдан
Как прекрасна американская демократия: хочешь - убей неугодного кандидата в президенты, хочешь - другого президента при исполнении, а потом погибни через 2 дня после этого, не успев дать показания и слить заказчиков, а хочешь - загноби штурм капитолия, подозрительно напоминающий киевскую "революцию достоинства", ведь, как сказал Буш младший, США - это не банановая республика☝️
Жи есть
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Предвыборный полит.бокс U$A .Трампу "откусили" ухо.
Ждём-с коммент Тайсона
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Ответ unreality
Зря в голову целился 🥲
пособий тебе не давать...
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Ответ Dexter Morgan
У меня их тоже нет. Только это не отменяет того факта, что повестка зло.
Повестка зло, но противостоит ей еще одно зло...
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Ответ Vitto
У меня нет детей, а чужие дети меня не интересуют. Пусть их родители за ними следят и воспитывают.
У меня их тоже нет. Только это не отменяет того факта, что повестка зло.
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Ответ Dexter Morgan
Будешь плакать, когда нынешние диснеевские мультики окажут влияние на детей по всему миру.
У меня нет детей, а чужие дети меня не интересуют. Пусть их родители за ними следят и воспитывают.
0
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0
Ответ Vitto
Я заплакал...
Будешь плакать, когда нынешние диснеевские мультики окажут влияние на детей по всему миру.
0
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0
Ответ Fizkultprivet
Для Америки это не ново. Линкольна убили, двух Кеннеди убили. Демократия.
вообщем 10 покушений было вроде как
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Ответ Антидепрессанты для овощей
Я на этом сайте дудя больше всех наверно ругаю. И смотрел что-то у него наверно больше года назад. Просто парадокс такой вот - те, кому неплохо жить в американском государстве, поддерживают реформаторов с закосом в коммунофашизм, а всякие угнетаемые негры, живущие в гетто на подачках от властей - консерваторов из Демократической партии, которые пытаются сохранить статус-кво в меняющемся мире.
У тебя все смешалось в голове.
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Ответ Vitto
Ахах) Это же США, а не РФ.
Так в том и дело, что это США. Даже в Дисней на работу теперь белых не берут.
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Ответ Антидепрессанты для овощей
Эх, самое весёлое будет, когда поддерживаемые свободолюбивыми белыми американцами трамписты-маскисты придут к власти, установят диктатуру корпораций и прижмут к ногтю этих же самых свободолюбивых белых американцев. Ещё и чипируют, да номера выдадут, как сам Маск своему сынишке. Вот все офигеют тогда.
прекращайте дудя и подобную дичь перед сном смотреть
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-3
0
Ответ Orbit s saxarom
Если Трамп не дурак,то он наберёт очень много плюсов под это покушение. Да и покушение,мягко говоря,было странным. И дальность стрельбы около 120 метров,не очень далёкая и ухо просто почесано.
120 метров, стрелок неопытный. Там разницы в сантиметр хватило бы, чтобы вместо уха что-то существенное повредить.
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Ответ Алексей Крылов
потому что эти службы контроллирует государство, охрана Трампа к ним никакого отношения не имеет
я в курсе )
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Ответ riverman1980
Самое странное в этом покушении почему агенты секретной службы не ликвидировали стрелка, открыто находившегося на крыше, до того как он выстрелил.
Как раз ничего странного
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Ответ riverman1980
Самое странное в этом покушении почему агенты секретной службы не ликвидировали стрелка, открыто находившегося на крыше, до того как он выстрелил.
потому что эти службы контроллирует государство, охрана Трампа к ним никакого отношения не имеет
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Ответ Its my life
А еще они убили Кенни
Мартина Лютера Кинга правда убили.
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