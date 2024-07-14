Алькарас выиграл четвертый «Большой шлем». Он повторил рекорд по количеству титулов ТБШ до 22 лет
Карлос Алькарас защитил титул «Уимблдона». В финале испанец второй год подряд обыграл Новака Джоковича – 6:2, 6:2, 7:6(4).
В 21 год и 70 дней Алькарас стал четырехкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он повторил рекорд Бориса Бекккера, Бьорна Борга и Матса Виландера.
Все «Шлемы» испанца:
- US Open-2022
- «Уимблдон»-2023
- «Ролан Гаррос»-2024
- «Уимблдон»-2024
Алькарас стал вторым теннисистом в Открытой эре, выигравшим все четыре первых финала на «Больших шлемах». Ранее это удалось только Роджеру Федереру.
Ну думаю, ещё рано его списывать, он покажет ещё молодым
Испанский пылесос пока не сломается будет пылесосить в тур. Все будут плакать и вспоминать эру биг 3
Алькарас 4
Маррей 3
Вавринка 3
Сафин, Дель Потро, Чилич, Тим, Медведев, Синнер-1
Сетка из ноунеймов + даже 1/4 не играл
Как на ЮСО 2016
Как и ожидалось, все финалы были в сетке Синнер - Медведев - Карлос.
Он не прогрессирует уже два года.