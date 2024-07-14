Алькарас выиграл четвертый «Большой шлем». Он повторил рекорд по количеству титулов ТБШ до 22 лет

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас защитил титул «Уимблдона». В финале испанец второй год подряд обыграл Новака Джоковича – 6:2, 6:2, 7:6(4).

В 21 год и 70 дней Алькарас стал четырехкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он повторил рекорд Бориса Бекккера, Бьорна Борга и Матса Виландера.

Все «Шлемы» испанца:

  • US Open-2022
  • «Уимблдон»-2023
  • «Ролан Гаррос»-2024
  • «Уимблдон»-2024

Алькарас стал вторым теннисистом в Открытой эре, выигравшим все четыре первых финала на «Больших шлемах». Ранее это удалось только Роджеру Федереру.

77 комментариев
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Смотря на этого зверя, понимаешь, что хорошо что Даня хоть один шлем урвал. Его ровесники (Циципас, Зверев, Рублев) на 99 процентов останутся бесшлемниками
+92
0
+92
У Карлоса уже 4 Шлема и это больше, чем у всего пресловутого Некстгена
+66
-1
+65
Ответ Мамедов Расул
У Федерера камень с плеч свалился. Федерер - король Уимблдона.
Тут паренек до 22 второй Уимблдон взял, точно камень с плеч?
+50
-1
+49
Рад, что появились такие сильные теннисисты, как Синнер и Алькарас. Болел сегодня за Карлоса,, но не понимаю хейта в адрес Джоковича. Во-первых это человек с наибольшим количеством титулов в теннисе, во-вторых то, что Ноле дошел до финала ТБШ в своём возрасте даже имея лёгкую сетку всё равно ему за это огромный респект. Того же молодого Руне закрыл на изи на пути к финалу.
+34
0
+34
Ну скажем, после операции, мало кто думал что и до финала Джок дойдёт, с сеткой конечно повезло
Ну думаю, ещё рано его списывать, он покажет ещё молодым
+29
-7
+22
Ответ SKA Rostov1992
Смотря на этого зверя, понимаешь, что хорошо что Даня хоть один шлем урвал. Его ровесники (Циципас, Зверев, Рублев) на 99 процентов останутся бесшлемниками
Рублеву хотя бы вкус полуфинала почувствовать
+20
0
+20
Ответ jjeka
Надеюсь, что хоть кто нибудь составит ему конкуренцию в ближайшие лет десять, иначе ATP перестанет быть интересным после ухода Ноле
Синнер же есть. а так еще кто-нибудь вырастет)
+20
-1
+19
Алькарас продолжает дело великого Надаля!
+23
-4
+19
У Федерера камень с плеч свалился. Федерер - король Уимблдона.
+20
-1
+19
скажем так, у Медведева-то и шансов в полуфинале было побольше, чем сегодня у Джоковича
+16
-2
+14
Ответ Фанат Сан-Марино
У Карлоса уже 4 Шлема и это больше, чем у всего пресловутого Некстгена
Ждем новый некстген, старому против Большой тройки престарелой то тяжело было. А тут новый испанский бычара…
+15
-1
+14
Ответ Unico
Алькарас продолжает дело великого Надаля!
Скорей Федерера
+12
0
+12
Джокович как мотор 1.9 с пробегом 1 млн км, он ещё может, он борется, но новый мотор пока лучше.
Испанский пылесос пока не сломается будет пылесосить в тур. Все будут плакать и вспоминать эру биг 3
+16
-4
+12
Надеюсь, что хоть кто нибудь составит ему конкуренцию в ближайшие лет десять, иначе ATP перестанет быть интересным после ухода Ноле
+14
-5
+9
Большие шлемы с 2005го года не считая большой тройки:
Алькарас 4
Маррей 3
Вавринка 3
Сафин, Дель Потро, Чилич, Тим, Медведев, Синнер-1
+7
0
+7
Ответ etozhelesha
Серб чисто по спортивному не должен был забирать Сетка из ноунеймов + даже 1/4 не играл Как на ЮСО 2016
Если бы в финале обыграл Алькараса, что было бы не по спортивному?) Что обыграл лучшего?) Такие бредни порой читаешь
+7
0
+7
Серб чисто по спортивному не должен был забирать
Сетка из ноунеймов + даже 1/4 не играл
Как на ЮСО 2016
+10
-3
+7
Будущий GOAT 🐐
+6
0
+6
Ответ SKA Rostov1992
Смотря на этого зверя, понимаешь, что хорошо что Даня хоть один шлем урвал. Его ровесники (Циципас, Зверев, Рублев) на 99 процентов останутся бесшлемниками
поколение 90-х годов как то не очень себя реализовали, уже сейчас по всем фронтам уступают чела из 00-х
+7
-1
+6
Если говорить прямо, это было избиение, которое должно было закончиться раньше, не будь Алькарас любезным Санта-Клаусом.
+8
-2
+6
Сегодня все ожидаемо. Алькарас в хорошей форме, он должен был забирать этот титул. Для Новака с его коленом на данный момент финал Уима - уже хорошо. Его улыбка после поражения это лишь подтверждает.
Как и ожидалось, все финалы были в сетке Синнер - Медведев - Карлос.
+5
0
+5
Ответ VaD
Джоковичу очень сильно повезло с тем, что Алькарас не родился на несколько лет раньше, благодаря чему серб оформил 2 трехшлемных коллапсных сезона в 2021 и 2023, соревнуясь с Циципасом, Медведевым, Берретини, Полом, Шелтоном, Норри, Шаповаловым и т.д.
А Надалю, не повезло?))))
+7
-2
+5
Синнер, дружище, на Юсо надо останавливать это испанское чудо, ты уж постарайся.
+7
-3
+4
Испанец победил, может и сборная Испании по футболу сегодня победит⁉️🤞
+3
0
+3
Ответ jjeka
Надеюсь, что хоть кто нибудь составит ему конкуренцию в ближайшие лет десять, иначе ATP перестанет быть интересным после ухода Ноле
Синнер, если и уступает ему, то не так много. Даня в хорошей форме и на хорошем харде тоже вызов бросит. Зверев, если будет реже включать Кисочкина, далеко не подарок. Конкуренция есть, уверен, не будет такого, что Карлос все шлемы подряд начнет выкашивать.
+4
-1
+3
Ответ DjokoND
А Надалю, не повезло?))))
Да он сам еще пару лет назад Карася пастью называл, сейчас то понятно, он у него хороший после последних двух Уимблдонов)
+3
0
+3
Ответ jjeka
Надеюсь, что хоть кто нибудь составит ему конкуренцию в ближайшие лет десять, иначе ATP перестанет быть интересным после ухода Ноле
Ему конкуренцию собственное тело составить может. Частенько разваливается.
+2
0
+2
Всё правильно, Джокович не достоин сравняться с Роджером на траве, он был куда лучше травяной игрок чем серб. Алькарас красава, с ростом 1.83 доминирует на траве.
+3
-1
+2
Ответ eple
Рад, что появились такие сильные теннисисты, как Синнер и Алькарас. Болел сегодня за Карлоса,, но не понимаю хейта в адрес Джоковича. Во-первых это человек с наибольшим количеством титулов в теннисе, во-вторых то, что Ноле дошел до финала ТБШ в своём возрасте даже имея лёгкую сетку всё равно ему за это огромный респект. Того же молодого Руне закрыл на изи на пути к финалу.
С каких пор Руне - это показатель чего-то?
Он не прогрессирует уже два года.
+6
-4
+2
При всём уважении к Карасю, он пока не Джокович, не Надаль и не Роджер. Время покажет кто есть кто!
+3
-1
+2
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