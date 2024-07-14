Алькарас выиграл четвертый «Большой шлем». Он повторил рекорд по количеству титулов ТБШ до 22 лет

Карлос Алькарас защитил титул «Уимблдона». В финале испанец второй год подряд обыграл Новака Джоковича – 6:2, 6:2, 7:6(4).

В 21 год и 70 дней Алькарас стал четырехкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он повторил рекорд Бориса Бекккера, Бьорна Борга и Матса Виландера.

Все «Шлемы» испанца:

US Open-2022

«Уимблдон»-2023

«Ролан Гаррос»-2024

«Уимблдон»-2024

Алькарас стал вторым теннисистом в Открытой эре, выигравшим все четыре первых финала на «Больших шлемах». Ранее это удалось только Роджеру Федереру.