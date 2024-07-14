Черчесов о Казахстане: «Крепостное право в России отменили в 1861-м, так? В РПЛ все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»
Станислав Черчесов высказался о решении работать в сборной Казахстана .
– Многие задаются вопросом: как же так Россия отпустила Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ?
– Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило.
В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся, – сказал главный тренер сборной Казахстана Черчесов.
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Как-будто Стас какое-то народное достояние.
Журналист некомпетентен, сразу видно.
Ответ Стаса не удивил,в его репертуаре.
– А барин велит, вернешься?
– Так точно!
Пруфов конечно не будет. Ведь ВСЕ всё и так знают))))
Ахаха
🤡
и те, которые жалуются, что в совке крестьянам паспорта не давали
внезапно - одни и те же люди