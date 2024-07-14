Черчесов о Казахстане: «Крепостное право в России отменили в 1861-м, так? В РПЛ все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»

Станислав Черчесов высказался о решении работать в сборной Казахстана .

– Многие задаются вопросом: как же так Россия отпустила Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ?

– Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило.

В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся, – сказал главный тренер сборной Казахстана Черчесов.

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