Черчесов о Казахстане: «Крепостное право в России отменили в 1861-м, так? В РПЛ все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу история Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов высказался о решении работать в сборной Казахстана .

– Многие задаются вопросом: как же так Россия отпустила Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ?

– Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило.

В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся, – сказал главный тренер сборной Казахстана Черчесов.

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44 комментария
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Вопрос журналиста гениален. Ответ подстать
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А еще казахская сборная участвует в настоящих футбольных турнирах наравне с другими сборными, а не катает бессмысленные товарняки с Кубой и Кенией.
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Если душнить до конца, то по реалиям 1861 года Саламыч и не выехал из России.
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Кстати о "крепостном праве". В ссср крестьяне долгое время были лишены паспортов, последние (на севере) выдавали в конце 1970-х. Жить без паспорта - это крепостное право или нет? Никуда не поступить, на работу не устроиться, места в общаге не получить...
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Вот она современная спортивная журналистика. Вопрос просто гениален, ещё бы спросил, как это так, что Россия отпускала его в Польшу или Венгрию
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Ответ [ADO]
Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Фух, ну слава Богу! (перекрестился)
А точно отменили? А то мало ли что...
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Ответ Bartez1986
Вопрос журналиста гениален. Ответ подстать
Илья Казаков опять небось)
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Возвращают потихоньку.
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Да уж.
Как-будто Стас какое-то народное достояние.
Журналист некомпетентен, сразу видно.
Ответ Стаса не удивил,в его репертуаре.
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Ответ Vakhore
Величайший русский тренер 21-го века.
19-го века.
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Черчесов:"Крепостное право знаешь? Я отменил"
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Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Но это не точно.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года, а в период с 1935 по 1974 год для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза[2]. Колхозники (общая численность которых всех возрастов, по данным переписи 1970 года, составляла около 50 миллионов человек, или 20,5 % населения страны)[3] не могли покидать место жительства без документов. Согласно пункту 11 постановления о паспортах, это влекло штраф до 100 рублей и выдворение милицией.
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Ответ Fg Gf
Комментарий скрыт
Ну стадионы битком в отличие от ...
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Ответ Fg Gf
Комментарий скрыт
А что, Евро игрушечный? Вполне себе настоящий) И Ушастый настоящий)
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Главная причина, почему российских тренеров не приглашают в Европу - незнание языков. Они могут тренировать только в русскоязычной среде.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
"А как же по Союзу люди передвигались?" деревенские никак. Даже для выезда в райцентр надо было брать письменное разрешение у председателя колхоза. А первые зарплаты деньгами в 60-х кажись платить начали колхозникам. А на стройках коммунизма в основном зеки работали под руководством иностранных специалистов.
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– Крепостное право же отменили в 1861-м, так?
– А барин велит, вернешься?
– Так точно!
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Ну в данном случае я не вижу ничего особенного в ответе Черчесова. Во всяком случае, ответ куда разумнее вопроса.
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Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Фух, ну слава Богу! (перекрестился)
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Ответ ГЕНПЛАН
"А как же по Союзу люди передвигались?" деревенские никак. Даже для выезда в райцентр надо было брать письменное разрешение у председателя колхоза. А первые зарплаты деньгами в 60-х кажись платить начали колхозникам. А на стройках коммунизма в основном зеки работали под руководством иностранных специалистов.
Комментарий удален модератором
Ответ Санитар-волк
Кстати о "крепостном праве". В ссср крестьяне долгое время были лишены паспортов, последние (на севере) выдавали в конце 1970-х. Жить без паспорта - это крепостное право или нет? Никуда не поступить, на работу не устроиться, места в общаге не получить...
Комментарий удален модератором
Ответ Кросс Тони Кросса
Главная причина, почему российских тренеров не приглашают в Европу - незнание языков. Они могут тренировать только в русскоязычной среде.
Вообще-то многие вполне могут. Тот же Черчесов свободно владеет немецким и весьма прилично - английским.
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Ответ Сергей Набивачев
Если душнить до конца, то по реалиям 1861 года Саламыч и не выехал из России.
Ты же не знаешь в каком регионе он это сказал, может на юге Казахстана, который присоединился несколькими годами позже
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Ответ Recreated
А точно отменили? А то мало ли что...
Ну в карты проиграть не могут, и на том спасибо
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Ответ Sutekh Hexen
Возвращают потихоньку.
🤓🤓🤓
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На бумаге отменили
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Что за кликбейтный заголовок?!
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Ответ Федя-гол
при его горячо любимом совочке крестьянам тоже не особо паспорта давали
Ух ты... я смотрю ты эрудит образованный.
Пруфов конечно не будет. Ведь ВСЕ всё и так знают))))
Ахаха
🤡
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Ответ Федя-гол
при его горячо любимом совочке крестьянам тоже не особо паспорта давали
те, которые против сжигают российские паспорта
и те, которые жалуются, что в совке крестьянам паспорта не давали

внезапно - одни и те же люди
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