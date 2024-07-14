Испания выиграла Евро в 4-й раз – это рекорд

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 рекорды Конрад де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании – чемпион Европы.

Команда Луиса де ла Фуэнте победила в финале Евро-2024 сборную Англии (2:1).

Это 4-я победа на континентальном турнире для испанской сборной – лучший результат в истории. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.

Трижды чемпионат Европы выигрывала сборная Германии, по 2 раза – команды Италии и Франции. 

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

236 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот и закончился этот Евро, поздравления сборной Испании. Смотрелись симпатичней и интересней всех по игре, с самого начала турнира. Главная их заруба, на мой взгляд, была с Германией в 1/4.
В итоге, заслужили это золото, молодёжь у Испании огонь 🔥
+300
-8
+292
Ольмо - лучший игрок Евро! Затащил с немцами и французами, спас с англичанами. Просто топище!
+161
-8
+153
ФУТБОЛ ПОБЕДИЛ АНГЛИЮ!
+133
-9
+124
Тот редкий раз, когда победила та команда, которая это заслужила больше
+80
-2
+78
Прошли Италию, Хорватию, Германию, Францию, Англию! Абсолютные чемпионы!
+74
-1
+73
Ответ Serega Ac-Milan
Вот и закончился этот Евро, поздравления сборной Испании. Смотрелись симпатичней и интересней всех по игре, с самого начала турнира. Главная их заруба, на мой взгляд, была с Германией в 1/4. В итоге, заслужили это золото, молодёжь у Испании огонь 🔥
Там и был скрытый финал
+67
-1
+66
Ямаль крут. Нико крут. Черт меня подери, да даже Кукурелья крут!!! Испания крутая. Поздравляю. Честно, давно так не наслаждался матчами Евро. Испания влюбила
+46
-2
+44
Лучшая команда турнира от начала и до конца, браво
+32
-1
+31
Испанцы, спасибо за эти эмоции !
Просто вау вау вау !

А англичане пусть возвращаются домой ни с чем )))
+36
-6
+30
Самый заслуженный чемпион с 2012 года
+28
-3
+25
Испания - лучшая! Весь путь от первого и до последнего матча не дала усомниться в своей игре. Англия и в финале ничего не показала
+26
-1
+25
Англия не наиграла на победу на Евро, Испания с первой игры на групповом этапе горела на поле ради титула и заслуженно завоевала
+18
-1
+17
Англия играла в финале только из-за класса игроков и легкой сетке. Справедливый исход турнира. Снимаю шляпу перед испанцами, не самым звездным составом показали лучшую игру на Евро!
+16
0
+16
Ответ Этот Райола хочет денег
Прошли Италию, Хорватию, Германию, Францию, Англию! Абсолютные чемпионы!
Кстати, не первый раз ли это в истории, когда пройдены все (остальные) представители топ-5 Европы?
+13
0
+13
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
А Ямаль?
При всем уважении, Ямаль ещё не дотягивает до лучшего. Да один из лучших, тем более если учитывать возраст. Но на таком уровне возраст не оправдание. Ты либо достоин, либо нет. Ямаль для своего возраста выдал феноменальный турнир. Но он не лучший на этом ткрнире.

P.S. фан Барсы.
+13
0
+13
Самая играющая команда выиграла в целом унылый Евро. Испания завоевала титул не сегодня, а в четвертьфинале против Германии. Де ла Фунэте отличную игру поставил молодым без присущей им тики-таки.
+12
0
+12
Ответ Евгений Корнатовский
ФУТБОЛ ПОБЕДИЛ АНГЛИЮ!
Да, но как же бесили комментаторы, сильно впечатление от матча подпортили
+15
-3
+12
Всё по делу, Испании играла в футбол весь турнир, а Англия только после пропущенного первого гола
+9
0
+9
Ответ Николай Бойко
Да, но как же бесили комментаторы, сильно впечатление от матча подпортили
особенно шнякин. не могу его слушать
+9
0
+9
Это заслужено. Вопрос вообще никаких.
+13
-4
+9
Ответ Unico
Ольмо - лучший игрок Евро! Затащил с немцами и французами, спас с англичанами. Просто топище!
А Ямаль?
+16
-9
+7
футбол - победил!

и это настоящее счастье!
+8
-1
+7
Финал получился отличным.
Испания мощь от начала до конца)
+10
-3
+7
Родри - Золотой мяч, Ламин Ямаль - Голден Бой. Заслужили однозначно.
+7
0
+7
Заслуженная победа Испании на Евро 2024! Прошли через тернии к звёздам!👍
+8
-1
+7
Испания выиграла 100% матчей. Второй такой раз на ЧЕ в эпоху групповых турниров (с 1980 года). Ранее только Франция 1984, но там было 5 матчей.
+7
0
+7
Ещё после первых туров было понятно, что на фоне остальных спотыкающихся сборных испанцы выглядят образцом стабильности. Что они, собственно, и пронесли через весь турнир. Абсолютно по делу.
+7
-1
+6
Спасибо Арсену Захаряну,что прокачал Субименди и Ойарсабаля
Арсен 💪💪💪
+6
0
+6
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Англия ничего не устроила кроме одного гола на индивидуальном классе 3 игроков и опасного углового в самом конце, когда терять было нечего. Играли ужасно, заслуженно проиграли.
+7
-1
+6
Лучшая команда турнира стала чемпионом. Так же, как и на ЧМ-2022.
+8
-3
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий