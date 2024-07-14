Испания выиграла Евро в 4-й раз – это рекорд

Сборная Испании – чемпион Европы.

Команда Луиса де ла Фуэнте победила в финале сборную (2:1).

Это 4-я победа на континентальном турнире для испанской сборной – лучший результат в истории. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.

Трижды чемпионат Европы выигрывала сборная Германии, по 2 раза – команды Италии и Франции.

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