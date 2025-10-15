Стоунз о выходе Англии на ЧМ: «Невероятно, как Тухель за короткий промежуток времени все наладил»

Джон Стоунз оценил выход сборной Англии на ЧМ-2026.

Защитник «трех львов» высказался после победы над Латвией (5:0).

«Мы строим нечто особенное, и это должно продолжаться. Тренер [Тухель] хотел, чтобы мы развивали эту сплоченность, веру, борьбу, готовность идти вперед, быть очень агрессивными и оказывать высокий прессинг. Это не сильно отличается от того, что мы делаем в наших клубах.

Просто невероятно, как он и его тренерский штаб за короткий промежуток времени все наладили. Быть частью этого – очень здорово», – сказал Стоунз.