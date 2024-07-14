Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена за возможное допинг-нарушение

Теги Вита Семеренко допинг сборная Украины жен НАДЦУ Биатлон

Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований.

Об этом сообщается на сайте украинского Национального антидопингового центра (НАДЦ). Санкция действует с 20 марта 2024 года.

Поводом стало возможное нарушение, связанное с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года.

Семеренко 38 лет, она олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете и бронзовый призер в спринте. Также на ее счету семь медалей чемпионатов мира.

 

8 комментариев
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Нее новости про покушение на Трампа поинтереснее будут
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38 лет только начала принимать?Странно! Наверно выздоровела от астмы .
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Семеренки еще выступают? они же завершили карьеру то
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В Трампа не попала🤣
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Ян, сегодня дешевые вбросы про украинцев не канают, другая повестка дня)

Судя по всему она фактически закончила карьеру и перестала отмечаться в системе Адамс, но числится как действующая спорстменка, получает какие-то выплаты, а допинг-офицеры не могут ее найти.
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Возможное допинг-нарушение в заголовке, но в тексте пропуск трёх флажков.
Это нарушение антидопинговых правил, а не допинг-нарушение, но кликбейт сам себя не накормит
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Ответ rashnew
Семеренки еще выступают? они же завершили карьеру то
Вроде бы она тренер инструктор 🤔🤔🤔 может и ошибаюсь
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