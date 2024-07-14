Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена за возможное допинг-нарушение

Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований.

Об этом сообщается на сайте украинского Национального антидопингового центра (НАДЦ). Санкция действует с 20 марта 2024 года.

Поводом стало возможное нарушение, связанное с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года.

Семеренко 38 лет, она олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете и бронзовый призер в спринте. Также на ее счету семь медалей чемпионатов мира.