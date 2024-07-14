Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена за возможное допинг-нарушение
Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований.
Об этом сообщается на сайте украинского Национального антидопингового центра (НАДЦ). Санкция действует с 20 марта 2024 года.
Поводом стало возможное нарушение, связанное с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года.
Семеренко 38 лет, она олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете и бронзовый призер в спринте. Также на ее счету семь медалей чемпионатов мира.
Судя по всему она фактически закончила карьеру и перестала отмечаться в системе Адамс, но числится как действующая спорстменка, получает какие-то выплаты, а допинг-офицеры не могут ее найти.
Это нарушение антидопинговых правил, а не допинг-нарушение, но кликбейт сам себя не накормит