Олимпийский факел пронесли в ходе военного парада в Париже

14 июля в Париже прошел военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Заключительная часть мероприятия отметилась этапом эстафеты олимпийского огня. Факел пронес олимпийский чемпион Рио-2016 в конном спорте Тибо Валлетт.

На параде присутствовал президент страны .

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут .

Таймкод 2:11:45.