Олимпийский факел пронесли в ходе военного парада в Париже

Теги видео Олимпиада-2024 сборная Франции эстафета олимпийского огня Эммануэль Макрон Конный спорт

14 июля в Париже прошел военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Заключительная часть мероприятия отметилась этапом эстафеты олимпийского огня. Факел пронес олимпийский чемпион Рио-2016 в конном спорте Тибо Валлетт.

На параде присутствовал президент страны Эммануэль Макрон.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры.

Таймкод 2:11:45.

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52 комментария
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Военный парад - лучшее место для демонстрации Олимпийского огня.Надо было ещё его на танке провезти.
О спорт, ты мир?????
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Че они со своим парадом носятся? В этот день нужно скормить о жертвах войны, а не парады проводить
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Никакой политики)) Просто танки, самолёты, техника, военные и олимпийский огонь) Их спортсменам можно участвовать в таких парадах, эт нормально)
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Их мирная демонстрация военной мощи
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3-й рейх напомнило
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Весьма символично
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Кубертен там нормально прокрутился
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Еще одни любители побряцать оружием
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Может и не в тему влез. Но спрошу, Кто будет вообще смотреть Олимпиаду?
+8
-3
+5
Ответ demokrat62
Комментарий скрыт
"Не надо указывать чужим народам что и как им праздновать" - золотые слова! Ко всем бы их обращать только. Именно об этом комментатор выше и пошутил.
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+5
Ответ demokrat62
Комментарий скрыт
Если бы ты умел читать, то ты бы наверно понял, что я сравниваю реакцию хомячков на парад во Франции в честь взятие Бастилии и парад в России на 9 мая. В одном случае релоканты говорят, что это «память о предках», «празднование великой даты в истории страны», в другом - «победобесие» и т.д.
+6
-2
+4
Ответ Александр Кудрявцев
Может и не в тему влез. Но спрошу, Кто будет вообще смотреть Олимпиаду?
Имел ввиду в России.
+7
-3
+4
Ответ demokrat62
Надеюсь что Окко будет
Ни Окко ни матч тв тоже не будут показывать
+1
0
+1
Ответ Александр Кудрявцев
Может и не в тему влез. Но спрошу, Кто будет вообще смотреть Олимпиаду?
Смотрящие делятся на 3 типа, "за своих", "смотрю спорт раз в 2 года" и интересуют конкретные виды спорта. Все частично пересекаются между собой, особенно первые два. Третьи скорее всего смотреть будут
+1
0
+1
Ответ demokrat62
Надеюсь что Окко будет
Вот об этом не знаю
+1
0
+1
Ответ anatol&#8242;
Смотрящие делятся на 3 типа, "за своих", "смотрю спорт раз в 2 года" и интересуют конкретные виды спорта. Все частично пересекаются между собой, особенно первые два. Третьи скорее всего смотреть будут
Ты вообще ни какому типу не относишься 😂😂😂
+1
0
+1
Ответ Александр Кудрявцев
Имел ввиду в России.
В России не . будут показывать вообще. Ну пока мере ни Первый н. Россия 1
+2
-1
+1
Ответ demokrat62
Комментарий скрыт
Но не России. Её показывать вообще не будет ни один канал, пока мере ни Первый ни Россия 1
+2
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+1
Ответ zls168
на будущее: правая кнопка мыши - "копировать URL с привязкой ко времени" и не надо внизу подписывать "Таймкод 2:11:45."
ты сильно наверное удивишься, но видео именно так и вставлено - с привязкой ко времени, ты что, не обратил внимание, когда запустил видео?... а что касается надписи, то бывают разные сбои при запуске по тем или иным причинам и сообщить таймкод - простая любезность, на всякий случай...
+2
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Ответ Александр Сачков
По идее должны показывать на сайте самой Олимпиады. Хоть и без русского комментария.
Так зачастую это лучше даже. Смотрю Кубок Мира по скалолазанию последние годы. С 2021-года права у Дискавери/Евроспорту, соответственно на канале Федерации в ютьюбе бан пот региону, хотя Евроспорт "ушёл", но у него и комментаторка бесячья, бывшая настольная теннисистка, совсем дно. Приходится через VPN с выбором Северной Америки смотреть на канале. А тут, перед Олимпиадой подгон, последние этапы показывают на " олимпийском" сайте
Если на нём и вся Олимпиада будет, то вообще круто
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Ответ demokrat62
Ты не перепутал сайты ?? Это сайт спортивный.Никто на этом сайте нашу Великую Победу не оскорблял.И как это относится к запрету показа Олимпиады ??
Никто не оскорблял на этом спортивном сайте? Ты сегодня зарегистрировался?
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Ответ Alex1893
Смешная шутка про спортивный сайт, я оценил. Дудь, Навоша и т.д тоже посмеялись
Да что ты.Неужели это сайт КПРФ ?? Или ЕР ??
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Ответ demokrat62
Ты не перепутал сайты ?? Это сайт спортивный.Никто на этом сайте нашу Великую Победу не оскорблял.И как это относится к запрету показа Олимпиады ??
Смешная шутка про спортивный сайт, я оценил. Дудь, Навоша и т.д тоже посмеялись
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0
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Ответ Alex1893
Комментарий удален модератором
термин "победобесие" не имеет отношения к самому параду на 9 мая в отрыве от контекста. Сам по себе парад - нормальное и здоровое явление. Но в последние годы мы наблюдаем очень много "победобесия" как вокруг этого парада, так и далеко за его пределами.
Никто никогда не называл победобесием просто сам факт проведения парада.
+1
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Ответ Alex1893
Комментарий удален модератором
а тебе что отрубили? читай внимательно, что там написано и о чем вообще речь идет... ссылку дал, а прочитать забыл? или не сумел?
+2
-2
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Комментарий удален модератором
Ответ chatone gpt0ne
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Alex1893
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Xellos
Комментарий скрыт
Почему тогда когда наши принимают участие, здесь начинается вакханалия?
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Ответ Alexander 1977
Ты вообще ни какому типу не относишься 😂😂😂
Смешно-то как)) Прям сделали день такой потрясающей шуткой. Спасибо!
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