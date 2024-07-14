Олимпийский факел пронесли в ходе военного парада в Париже
14 июля в Париже прошел военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.
Заключительная часть мероприятия отметилась этапом эстафеты олимпийского огня. Факел пронес олимпийский чемпион Рио-2016 в конном спорте Тибо Валлетт.
На параде присутствовал президент страны Эммануэль Макрон.
С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры.
Таймкод 2:11:45.
О спорт, ты мир?????
Если на нём и вся Олимпиада будет, то вообще круто
Никто никогда не называл победобесием просто сам факт проведения парада.