Александра Трусова: «Да, я хочу попробовать выступить на контрольных прокатах. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет»
Александра Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах.
Ранее Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки в спорт. Трусова не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.
– Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация дала согласие. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет, самое главное – здоровье.
– Есть планы по возвращению в спорт?
– На данный момент готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше увидим, – сказала серебряный призер Пекина-2022.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября.
Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко