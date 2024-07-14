Александра Трусова: «Да, я хочу попробовать выступить на контрольных прокатах. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах.

Ранее Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки в спорт. Трусова не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года. 

– Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация дала согласие. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет, самое главное – здоровье.

– Есть планы по возвращению в спорт?

– На данный момент готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше увидим, – сказала серебряный призер Пекина-2022.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября.

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко

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24 комментария
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Контрольными прокатами все и закончится. На языке шоу бизнеса это называется подогреть интерес к своей персоне.
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Они арендовали ветку на сегодня? 😏
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Главное что бы не как Туктамышева, прыгнула 5 дупелей и была такова.
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А что делать после контрольных прокатов- это как карта ляжет или как Яна скажет.
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Очередная "действующая" фигуристочка
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Накануне прокатов скажет, что обострилась травма спины или еще что-нибудь, и придется журналистам снова всех прозванивать, но уже с другим вопросом))
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Ответ Н.Ф.
На контр-х прокатах сборной России могут участвовать и не члены сборной? Ну, если очень хочется, то почему бы и нет 🙂
Косторная/Куница участвовали, более того получили два этапа и этот новый вид. А уж Трусовой как одиночнице какую проблему это составит, тем более Федерация уже одобрила
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Ответ veramarso
Они арендовали ветку на сегодня? 😏
Да нее скорее всего хакерская атака какая-то 🤔🤔
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Жизнь накажет.
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Ответ Н.Ф.
На контр-х прокатах сборной России могут участвовать и не члены сборной? Ну, если очень хочется, то почему бы и нет 🙂
А почему бы и нет? Пусть вообще у всех более-менее работающих и интересных спортсменов появится такой шанс. Сборная России конечно хорошо, но в данный момент несколько призрачно...Спортсмены России важнее, и еще более важно их сохранить на дальнейшие, надеюсь, перемены к лучшему. А сборная никуда не денется, она уже сформирована и ждёт своего часа.
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Ну наконец-то Саша высказала своё желание участия в кп. И это здорово. Правильно, что в настоящий момент не говорит о далекоидущих планах, это ни к чему сейчас. Очень надеюсь, что это выступление станет для Саши успешным стартом на сезон, а дальше будет видно. Насчёт здоровья - всё правильно - пауза была довольно длительная, расслабон тоже имел место быть, форма не совсем соревновательная, в голове уже много всего помимо фк...Надеюсь справится, а организм не подведёт.
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Ответ Max Zdanov
Главное что бы не как Туктамышева, прыгнула 5 дупелей и была такова.
5 дупелей тоже ещё нужно собрать!
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Ответ bolelschiza
А что катать собирается? На контрольках так-то новые программы, с которыми идут в сезон, показывают.
Да говорят Сашка уже накатывает программы. За это думаю не стоит переживать.
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Ответ Н.Ф.
На контр-х прокатах сборной России могут участвовать и не члены сборной? Ну, если очень хочется, то почему бы и нет 🙂
Да, с таким статусом как у Саши- можно. Она федре всю кассу сделает. Да и зрители соскучились. В общем все в плюсе будут!
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Ответ aaammssss27
Может надеяться на квоты на Олимп ?
Квота будет одна, и за неё при допуске разгорится настоящая битва. Не думаю что Саша в настоящий момент может на неё надеяться.
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Ну логично. Нужно посмотреть как пройдут прокаты. Кп то она соберет, но главный показатель это все таки пп и 4ой Лутц. Будем очень ждать его. Хотя бы один в начале сезона. Надеюсь прокаты принесут Саше удовольствие и она захочет вписаться в сезон!
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На контр-х прокатах сборной России могут участвовать и не члены сборной? Ну, если очень хочется, то почему бы и нет 🙂
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А что катать собирается? На контрольках так-то новые программы, с которыми идут в сезон, показывают.
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Ну вот и информация из первых рук!
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Ответ Kareglazaya
Накануне прокатов скажет, что обострилась травма спины или еще что-нибудь, и придется журналистам снова всех прозванивать, но уже с другим вопросом))
Может и обостриться, такое вполне возможно. Всё-таки соревновательные нагрузки - это не шоу, где даже можно не прыгать. Травмы у неё были, спина проблемная...Начнёт себя показывать в процессе тренировок - там уже будет не до выступлений. Она и пишет: попробую.
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