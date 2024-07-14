Александра Трусова: «Да, я хочу попробовать выступить на контрольных прокатах. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет»

Александра Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах.

Ранее Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки в спорт. Трусова не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.

– Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация дала согласие. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет, самое главное – здоровье.

– Есть планы по возвращению в спорт?

– На данный момент готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше увидим, – сказала серебряный призер Пекина-2022.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября.

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко