Вячеслав Фетисов назвал западных чиновников «дебилами» из-за отстранения России.

Запрет на участие России в международных соревнованиях был установлен в 2022 году.

В марте 2023 года МОК выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта отстранение со стороны международных федераций продолжает действовать.

«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли.

Сергей Лавров дал точное определение некомпетентным чиновникам во всех направлениях (на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в 2015 году Лавров произнес: «Дебилы, #####» – Спортс).

Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чем ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн – это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн.

Надо понимать – хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».