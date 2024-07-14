Фетисов о бане России: «Дебилы отняли мечту у детей, тренирующихся по 8 часов в день. В холодную войну нас ненавидели, но вставали под гимн»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов МОК КХЛ Сергей Лавров детский спорт Политика Р-Спорт брань Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал западных чиновников «дебилами» из-за отстранения России.

Запрет на участие России в международных соревнованиях был установлен в 2022 году.

В марте 2023 года МОК выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта отстранение со стороны международных федераций продолжает действовать.

«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли.

Сергей Лавров дал точное определение некомпетентным чиновникам во всех направлениях (на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в 2015 году Лавров произнес: «Дебилы, #####» – Спортс).

Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чем ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн – это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн.

Надо понимать – хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ пашу
Как самокритично)))
Вот незадача, дочка Фетисова Настя — гражданка страны дебилов, родилась в дебильном роддоме, закончила дебильную школу, вышла замуж за дебила и живет в башне, купленной за 8 миллионов дебильных долларов.
+158
-1
+157
Как самокритично)))
+149
-10
+139
А Ви кого имели в виду, под дебилами, отнявшими мечту у детей, товарищ Фетисов?
+105
-8
+97
Под дебилами он кого имел ввиду?
+72
-5
+67
Славян как там дочка у этих дебилов поживает?
+55
-2
+53
Отняли действительно дебилы, но есть один нюанс...
+46
-3
+43
Ничего себе винегрет - и гимн, и 8ми часовые тренировки, и дебилы...
+33
-2
+31
Старики объявляют войну, а умирать идут молодые
+29
-3
+26
Ответ StHappyOne
Вот незадача, дочка Фетисова Настя — гражданка страны дебилов, родилась в дебильном роддоме, закончила дебильную школу, вышла замуж за дебила и живет в башне, купленной за 8 миллионов дебильных долларов.
М-да, теперь даже как-то жалко Фетисова стало
+25
-1
+24
Какую мечту отняли?
Отказаться от поездки на ОИ за подачку в полляма от наместника китайского хана?
+19
-3
+16
Когда то убежал в нхл а сейчас про величие гимна затирает, двуличность 80 лвл
+16
-1
+15
Вот так неспешно, но очень уверенно кумиры детства и юности становятся дешёвыми тряпичными клоунами
+13
-1
+12
Ответ Миша Бутенко
Под дебилами он кого имел ввиду?
он не скажет!)😂
+11
0
+11
из заголовка не было понятно кто именно дебилы -- каждый может подумать что-то свое, так что я даже соглашусь
+9
-1
+8
спортс пишет в новостях слово дебил, но комменты с этим словом банит, оригинально!😂
+6
0
+6
какой он противный этот бывший хоккеист
+6
0
+6
Ответ Konstantin-24 rus
Славян как там дочка у этих дебилов поживает?
Жаль нет сейчас журналистов которые бы задали подобный вопрос этому неадеквату хотелось бы послушать что он будет нести
+5
0
+5
- А ви кого имели ввиду товарищ Жюков?
- Гитлера, конечно
- А ви кого имели ввиду товарищ Берия?
- 🗿
+5
0
+5
Очень самокритично. Так открыто критикует
+4
0
+4
Слава,вон ненавидел а вставал под гимн америки)))))
+4
0
+4
Там все чиновники дебилы, да Слава, только у нас умные, гребут и гребут. И не виноваты, что наших детей вылечить не можем, денег нет, по всем каналам люди просят на лечение.
+5
-1
+4
Славик мы ждём когда ваше поколение совковое уйдёт, Славик, мы ждем м перемен
+6
-3
+3
Не надо обижаться на Славку,у него наверняка решается какой -нибудь жирный вопрос по бизнесу, он связан с недвижкой в Москве, поэтому нужно почаще лизать, чтобы шел процесс.Реально же он не такой дурачок, его заявления выверены и оставляют шанс переобуться, когда время придет.Если вовку переживет,увидим второй акт этой комедии.
+2
0
+2
Любят эти единоросы детьми прикрываться, что в обычной жизни, что в спорте. Как сказал царек: "Мы будем стоять за спинами их женщин и детей, не впереди,а сзади и пусть они попробуют стрелять". Так что всё по его заветам
+3
-1
+2
Такие дебилы как ты, заставляют детей тренироваться по 8 часов в день.
+2
0
+2
Слава, не суди о людях по себе.
+2
0
+2
Ответ Konstantin-24 rus
Славян как там дочка у этих дебилов поживает?
А он и не про этих)))
+2
0
+2
Ответ Гекдениз Кардениз
Жаль нет сейчас журналистов которые бы задали подобный вопрос этому неадеквату хотелось бы послушать что он будет нести
Жаль что вообще никого не осталось, кто задает вопросы
+2
0
+2
Ответ Мистер Блин
спортс пишет в новостях слово дебил, но комменты с этим словом банит, оригинально!😂
Двойные стандарты ,это уже как обыденность
+3
-1
+2
Ответ StHappyOne
Вот незадача, дочка Фетисова Настя — гражданка страны дебилов, родилась в дебильном роддоме, закончила дебильную школу, вышла замуж за дебила и живет в башне, купленной за 8 миллионов дебильных долларов.
И закончила дебильный университет, чем гордился ее папа.
"...Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно. У нее своя жизнь, она взрослый человек, уже 29 лет»...."
https://www.sport-express.ru/hockey/russia/news/vyacheslav-fetisov-slava-bogu-chto-moya-doch-uchitsya-v-ssha-1679299/
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий