Фетисов о бане России: «Дебилы отняли мечту у детей, тренирующихся по 8 часов в день. В холодную войну нас ненавидели, но вставали под гимн»
Вячеслав Фетисов назвал западных чиновников «дебилами» из-за отстранения России.
Запрет на участие России в международных соревнованиях был установлен в 2022 году.
В марте 2023 года МОК выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта отстранение со стороны международных федераций продолжает действовать.
«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли.
Сергей Лавров дал точное определение некомпетентным чиновникам во всех направлениях (на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в 2015 году Лавров произнес: «Дебилы, #####» – Спортс).
Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чем ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн – это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн.
Надо понимать – хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».
Отказаться от поездки на ОИ за подачку в полляма от наместника китайского хана?
- Гитлера, конечно
- А ви кого имели ввиду товарищ Берия?
- 🗿
"...Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно. У нее своя жизнь, она взрослый человек, уже 29 лет»...."
https://www.sport-express.ru/hockey/russia/news/vyacheslav-fetisov-slava-bogu-chto-moya-doch-uchitsya-v-ssha-1679299/