Конор заявил, что вернется в октагон в 2024 году: «Только что говорил об этом с Уайтом»

Конор Макгрегор заявил, что вернется в октагон в 2024 году.

«Сегодня у меня был разговор с о новой дате. Все выглядит хорошо. Это точно будет 2024 год», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье. В июне-2024 Конор должен был провести бой с , но за несколько недель до даты сломал мизинец на ноге.

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