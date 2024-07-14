Конор заявил, что вернется в октагон в 2024 году: «Только что говорил об этом с Уайтом»

Теги UFC Дана Уайт MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что вернется в октагон в 2024 году.

«Сегодня у меня был разговор с Даной о новой дате. Все выглядит хорошо. Это точно будет 2024 год», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье. В июне-2024 Конор должен был провести бой с Майклом Чендлером, но за несколько недель до даты сломал мизинец на ноге.

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4 комментария
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Седина в бороду, бес в ребро 🤔
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31 Декабря Вернется
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Добро пожаловать.Главное налоги плати,а то вон один на миллионы уже задолжал.
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