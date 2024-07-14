В покушении на Трампа обвинили итальянского спортивного журналиста. Виоли подаст жалобу на фэйки в соцсетях

Теги Рома серия А Италия происшествия интернет Политика соцсети Дональд Трамп Футбол

В покушении на Дональда Трампа ложно обвинили итальянского журналиста.

В ночь на 14 июля 78-летний кандидат в президенты был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

Сразу после покушения в соцсетях начала распространяюсь ложная информация. Якобы стрелка опознали как Марка Виолетса, члена антифашистского движения.

Пост сопровождался фотографией итальянского спортивного журналиста Марко Виоли, который, в частности, работает редактором romagiallorossa.it, сайта болельщиков «Ромы».

Однако затем в ФБР сообщили, что подозреваемый в стрельбе 20-летний Томас Мэтью Крукс был застрелен.

«Я категорически отрицаю свою причастность к этой ситуации», – написал Виоли из Рима, заявив, что его разбудили посреди ночи уведомления в соцсетях.

Виоли обвинил двух итальянских пользователей X в распространении ложной информации против него и заявил, что в понедельник обратится в полицию, чтобы сообщить о них и о медиа, которые подхватили ложное сообщение.

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30 комментариев
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Всё-таки нашли способ пропихнуть сюда эту новость как спортивную
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Байден осудил сегодняшнее покушение на джона Кеннеди
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"Демократическиий" режим начал отстрел неугодных: Фито, Трамп . Это совпадение ?
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Ответ Numunu
Нашли, как запостить эту новость на спортс, выкрутились 😂
Давно уже про Линекера запостили
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Ответ kunaguero
Всё-таки нашли способ пропихнуть сюда эту новость как спортивную
Уже десяток статей на эту тему с комментариями спортивных персонажей вышло. Вы, видимо, только проснулись..
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален модератором
Тогда пуля улетела бы в Канаду.
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Ответ kunaguero
Всё-таки нашли способ пропихнуть сюда эту новость как спортивную
Ой,я Вас умоляю...клики себя не кликнут.)
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Реально попал не за ..р собачий
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Ответ darby crash
на Рейгана, тогда уж или Буша мл. (ботинок)
Это Байдену предъяву кидай, я только его процитировал.
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Ответ Digger86
Уже десяток статей на эту тему с комментариями спортивных персонажей вышло. Вы, видимо, только проснулись..
Агуэро он такой)
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Целых 14 часов sports искал повод, чтоб опубликовать эту новость
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Ответ Numunu
Нашли, как запостить эту новость на спортс, выкрутились 😂
Та там с утра в разделе ММА куча новостей о Трампе, многие бойцы и Дана высказались
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Я категорически отрицаю свою причастность к этой ситуации, – написал Виоли из Рима. И Джона Кеннеди с часовней тоже не я.
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сначала Абэ, потом Фицо, теперь Трамп, отстреливают вас кто то касатиков
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Приплели , ждал , молодцы
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Да хсн, с этим утёнком. У них там своя кухня, могут всё что угодно приготовить.
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sports всегда найдет новость чтобы приклеить политику.
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виоли не плохо может заработать на этом ложном обвинении подав иски к соц.сетям и медиа которые подхватили эту утку.
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день огненный сегодня у спортса
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Ответ олдовый манк
Та там с утра в разделе ММА куча новостей о Трампе, многие бойцы и Дана высказались
На спортс я захожу лишь в новости по футболу и формуле, а сегодня вообще не заходил сюда. А эта новость была первой, вот и попал впросак )
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Байден уроженец штата Пенсильвания, как и Линдон Джонсон уроженец Техаса. Совпадение? Не думаю!
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Смотрю, как раз покушение. Аж мураши по телу. А Трамп молодец! Его поведение сразу после ранения вызывает уважение
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Комментарий удален модератором
Ответ BarCa
sports всегда найдет новость чтобы приклеить политику.
Зато я узнал новость о покушении здесь. Пришлось включить Россия 24. А говорят, что кремлеботы пялятся в зомбоящик круглые сутки. 😁 Надеюсь, не удалят за кремлебота. 😊
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Ответ Владимир Урошлев
Байден осудил сегодняшнее покушение на джона Кеннеди
на Рейгана, тогда уж или Буша мл. (ботинок)
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Нашли, как запостить эту новость на спортс, выкрутились 😂
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