В покушении на Трампа обвинили итальянского спортивного журналиста. Виоли подаст жалобу на фэйки в соцсетях

В покушении на Дональда Трампа ложно обвинили итальянского журналиста.

В ночь на 14 июля 78-летний кандидат в президенты был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая , ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

Сразу после покушения в соцсетях начала распространяюсь ложная информация. Якобы стрелка опознали как Марка Виолетса, члена антифашистского движения.

Пост сопровождался фотографией итальянского спортивного журналиста Марко Виоли, который, в частности, работает редактором romagiallorossa.it, сайта болельщиков «Ромы».

Однако затем в ФБР сообщили, что подозреваемый в стрельбе 20-летний Томас Мэтью Крукс был застрелен.

«Я категорически отрицаю свою причастность к этой ситуации», – написал Виоли из Рима, заявив, что его разбудили посреди ночи уведомления в соцсетях.

Виоли обвинил двух итальянских пользователей X в распространении ложной информации против него и заявил, что в понедельник обратится в полицию, чтобы сообщить о них и о медиа, которые подхватили ложное сообщение.

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