«МЮ» купил Зиркзе у «Болоньи» за 42,5 млн евро. Контракт – до 2029-го с опцией продления

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Болонья Джошуа Зиркзе деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзе.

С нападающим заключен контракт сроком до 2029 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Болонья» получит за нидерландца 42,5 млн евро.

В прошлом сезоне Зиркзе забил 11 голов в 34 матчах в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: manutd.com

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54 комментария
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Рад за Болонью, хорошо заработали. Будет сидеть под Хейлундом и уедет в конце сезона в аренду в Фулхэм
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+90
хотелки Эрика удовлетворяют как никого. Посмотрим, чем он ответит в конце сезона.
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Ответ Kahn01
Рад за Болонью, хорошо заработали. Будет сидеть под Хейлундом и уедет в конце сезона в аренду в Фулхэм
Болонья заработала половину, вторая половина Баварии уходит. По Калафьори тоже самое, половина принадлежит Базелю.
+23
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+22
Ответ grande Inter
Болонью можно поздравить с отличной сделкой, не проверял в источниках, но наверняка это самая выгодная продажа за всю историю клуба. игрок с большим потенциалом, жалко терять, конечно, но если руководство Болоньи грамотно инвестирует их на ТО, то в ЛЧ смогут хорошо выступить, чего я им и желаю!
Они половину суммы должны Баварии от этого трансфера. И МЮ будет выплачивать три года
+9
0
+9
Хороший трансфер за нормальные деньги.
Считай, заменили Марсиаля на Зиркзе. Парню 23 года, играет обеими ногами, умеет в пас, быстрый. Интересно, как будет использовать ЭТХ. Попробует схему с 2 нападающими или будет периодически вингером ставить.
+11
-2
+9
Ответ MU_pain_for_the_eyes
ну да, зачем клубу нападающий, ведь есть Хойлунд с 10 мячами в 30 матчах и Рэшфорд на случай его травмы с 7 мячами (2 с пенки)
Ну к ним добавится Зиркзе с 5 мячами. Вот и вопрос: зачем?
+4
0
+4
Как всегда в топе комментов нытье 🤣🤣
+5
-1
+4
Надеюсь у него все получится.
+6
-3
+3
В АПЛ ему будет тяжко…
+10
-7
+3
Ответ Зелёный гопник
В АПЛ ему будет тяжко…
Он мягко говоря и в Сериа А, свои голы с огромным трудом рожал, а там забивать намного легче, чем в АПЛ.
+10
-8
+2
Ответ Marry Haguire
«Эксперты» спортса, уже определившие судьбу Зиркзе, могли хотя бы немного поинтересоваться игроком. Зиркзе потенциально отличная ложная девятка, которая может играть в связке с Хойлундом, хорошо пасует, видит поле, эффективен в прессинге, очень техничен для своих габаритов. Его часто с Фирмино сравнивают. Кто-то типа Фернандеша в линии атаки. По гол+пас он был лучший в Болонье, можно сказать затащил команду в лч. Болонью. Мне лично, совершенно понятно желание тен Хага и ряда других тренеров топ клубов иметь такого игрока. Про Хойлунда год назад тоже много бреда писали. Надеюсь когда нибудь у комментаторов этого чудесного портала появится базовое понимание игры и они перестанут определять ценность игрока по гол+пас, но случится это видимо не при моей жизни.
И по истечении года чем ответил Хойлунд?
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Ответ Michae17
Они половину суммы должны Баварии от этого трансфера. И МЮ будет выплачивать три года
значит Баварию можно поздравить)))
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Ответ Kahn01
Рад за Болонью, хорошо заработали. Будет сидеть под Хейлундом и уедет в конце сезона в аренду в Фулхэм
Статистика Зиркзее - это отдельный вид боли. Середняк середняком. Я бы понял, если бы его условный Вест Хэм купил, но Манчестер Юнайтед похоже последние мозги потерял, приобретая вот это. У нас даже Гарначо и Диалло сильнее, чем он.
+17
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+2
Ответ хозяин сити
Зачем если есть хойлунд
А где ещё форварды в команде?
На одном хойлунде 60 матчей проводить?
+2
0
+2
Ответ хозяин сити
Зачем если есть хойлунд
ну да, зачем клубу нападающий, ведь есть Хойлунд с 10 мячами в 30 матчах и Рэшфорд на случай его травмы с 7 мячами (2 с пенки)
+2
0
+2
Не 100 млн и уже хорошо. Посмотрим, что покажет
+1
0
+1
Сообщите, есть ли бонусы Болонье за золотой мяч
+3
-2
+1
Очень не плохой трансфер, для МЮ
+2
-1
+1
Ответ Kahn01
Рад за Болонью, хорошо заработали. Будет сидеть под Хейлундом и уедет в конце сезона в аренду в Фулхэм
50% отдадут Баварии =))) 10ку уже потратили на бездарного Камбьяги например)
+2
-1
+1
МЮ как сорока - увидели что-то блеснувшее и тут же схватили. А в итоге очередные миллионы, выкинутые в трубу.
+8
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+1
Ответ Streetbor
хотелки Эрика удовлетворяют как никого. Посмотрим, чем он ответит в конце сезона.
Было бы хорошо, если они до конца сезона будут бороться за что-то
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Голландцы в МЮ Фергюсона были прекрасны, при Тен Хаге просто посмешище)
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Ответ хозяин сити
Зачем если есть хойлунд
Он ложная девятка и может на фланге играть. Хойлунд чистый форвард.
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Ответ хозяин сити
Зачем если есть хойлунд
Разные игровые характеристики
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опять гений 10Хааг всех голландских топарей собирает
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Парень загубил карьеру, считай. Перешел к лысому шарлатану в болото.
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Не факт, что заиграет в команде!
+2
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Болонью можно поздравить с отличной сделкой, не проверял в источниках, но наверняка это самая выгодная продажа за всю историю клуба.

игрок с большим потенциалом, жалко терять, конечно, но если руководство Болоньи грамотно инвестирует их на ТО, то в ЛЧ смогут хорошо выступить, чего я им и желаю!
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0
Ответ TiGra
Хороший трансфер за нормальные деньги. Считай, заменили Марсиаля на Зиркзе. Парню 23 года, играет обеими ногами, умеет в пас, быстрый. Интересно, как будет использовать ЭТХ. Попробует схему с 2 нападающими или будет периодически вингером ставить.
Так-то Расмус не железный и 45+ полных матчей не будет готов играть(молод ещё). Так что нет-нет, да Джошуа и основной "девяткой" побудет, хотя как будто бы он фактически не "девятка" (если судить по нарезочкам с хайлайтами)
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Ответ Ian Curtis
И по истечении года чем ответил Хойлунд?
16+2 за ~3000 минут - это отличный показатель для молодого нападающего на сухпайке в кризисной команде.

Плюс Расмус в топ-5 АПЛ по конверсии. Это феноменальный показатель. Для сравнения Холланд на 23 месте.
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