«МЮ» купил Зиркзе у «Болоньи» за 42,5 млн евро. Контракт – до 2029-го с опцией продления

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзе.

С нападающим заключен контракт сроком до 2029 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что « » получит за нидерландца 42,5 млн евро.

В прошлом сезоне забил 11 голов в 34 матчах в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: manutd.com

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