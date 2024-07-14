«МЮ» купил Зиркзе у «Болоньи» за 42,5 млн евро. Контракт – до 2029-го с опцией продления
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзе.
С нападающим заключен контракт сроком до 2029 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что «Болонья» получит за нидерландца 42,5 млн евро.
В прошлом сезоне Зиркзе забил 11 голов в 34 матчах в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: manutd.com
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Считай, заменили Марсиаля на Зиркзе. Парню 23 года, играет обеими ногами, умеет в пас, быстрый. Интересно, как будет использовать ЭТХ. Попробует схему с 2 нападающими или будет периодически вингером ставить.
На одном хойлунде 60 матчей проводить?
игрок с большим потенциалом, жалко терять, конечно, но если руководство Болоньи грамотно инвестирует их на ТО, то в ЛЧ смогут хорошо выступить, чего я им и желаю!
Плюс Расмус в топ-5 АПЛ по конверсии. Это феноменальный показатель. Для сравнения Холланд на 23 месте.