Кейн проиграл все 6 финалов в карьере. У Харри 0 голов в этих матчах
Харри Кейн проиграл все финалы в своей карьере.
Сборная Англии уступила Испании (1:2) в финальном матче Евро-2024. Кейн начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
Форвард «Баварии» и сборной Англии принимал участие в 6 финалах в своей карьере – в Лиге чемпионов и двух розыгрышах Кубка английской лиги в составе «Тоттенхэма», в Суперкубке Германии в августе прошлого года и двух финалах чемпионата Европы.
Команды Кейна проигрывали в каждом из этих матчей, а сам англичанин ни разу в них не забил.
Кейн не выиграл ни одного трофея за карьеру. Харри сыграл в двух финалах Евро и финале ЛЧ
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еще у него татуировок, чтобы сдавать кровь, а также часть ЗП отдает на благотворительность
В важных матчах этого гения не видать, что в сборной, что в Тотте, что в Баварии
В Раунд-Айленде есть маяк,
Он светит там всегда
И говорит:
"Постой, фанат!
Зайди, скорей, сюда,
Здесь двери все открыты,
Стаканы все налиты,
И девочки танцуют до утра",
Да! Да! Да!
Эх, Британия, жемчужина футбола...
В течении года нельзя вроде сдавать кровь