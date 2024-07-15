Кейн проиграл все 6 финалов в карьере. У Харри 0 голов в этих матчах

Харри Кейн проиграл все финалы в своей карьере.

уступила (1:2) в финальном матче . Кейн начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

Форвард «Баварии» и сборной Англии принимал участие в 6 финалах в своей карьере – в чемпионов и двух розыгрышах Кубка английской лиги в составе « », в Суперкубке Германии в августе прошлого года и двух финалах чемпионата Европы.

Команды Кейна проигрывали в каждом из этих матчей, а сам англичанин ни разу в них не забил.

Кейн не выиграл ни одного трофея за карьеру. Харри сыграл в двух финалах Евро и финале ЛЧ

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