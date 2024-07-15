Кейн проиграл все 6 финалов в карьере. У Харри 0 голов в этих матчах

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Испании по футболу Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Тоттенхэм Евро-2024 Суперкубок Германии Харри Кейн Футбол

Харри Кейн проиграл все финалы в своей карьере.

Сборная Англии уступила Испании (1:2) в финальном матче Евро-2024. Кейн начал игру в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

Форвард «Баварии» и сборной Англии принимал участие в 6 финалах в своей карьере – в Лиге чемпионов и двух розыгрышах Кубка английской лиги в составе «Тоттенхэма», в Суперкубке Германии в августе прошлого года и двух финалах чемпионата Европы.

Команды Кейна проигрывали в каждом из этих матчей, а сам англичанин ни разу в них не забил.

Кейн не выиграл ни одного трофея за карьеру. Харри сыграл в двух финалах Евро и финале ЛЧ

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

103 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кейн очень слабо провел Евро, не заслужил он этот трофей как и вся Англия!)
+71
-8
+63
Ответ Антон Федоров
ребят, комментатор сказал, что у Родри вообще никаких соцсетей нет, это правда? Офигеть, как это современный игрок не ведет их? У него же явно куча фанатов
Кроос в старых бутсах играл, у Родри нет соцсетей, у каждого свои предпочтения
+48
0
+48
Жаль Кейна, ему еще под руководством Компани карьеру заканчивать
+48
-2
+46
Ответ Папа Футбола
Кейн очень слабо провел Евро, не заслужил он этот трофей как и вся Англия!)
У Англии только Палмер, наверно, неплохо провел этот Евро
+41
-3
+38
ребят, комментатор сказал, что у Родри вообще никаких соцсетей нет, это правда? Офигеть, как это современный игрок не ведет их? У него же явно куча фанатов
+38
-5
+33
Ответ Антон Федоров
ребят, комментатор сказал, что у Родри вообще никаких соцсетей нет, это правда? Офигеть, как это современный игрок не ведет их? У него же явно куча фанатов
да, правда
https://www.sports.ru/football/1115901229-rodri-o-tom-pochemu-ne-polzuetsya-soczsetyami-predpochitayu-odin-xoros.html
еще у него татуировок, чтобы сдавать кровь, а также часть ЗП отдает на благотворительность
+30
0
+30
Я не верил в проклятия. За всю свою жизнь никто не смог заставить меня поверить в нечто подобное. Но перед Харри я снимаю шляпу. Начну смотреть битву экстрасенсов на ТНТ.
+23
0
+23
Ответ Ебздрогыч
Может ему в церковь сходить?
Зачем? Чтобы она потом сгорела
+19
0
+19
Мне даже более жако Пикфорда, вот кто отчаянно тащил этот убогий автобус в обоих финалах
+19
-2
+17
Кейн на всем турнире, где угодно, но не в штрафной. Похвальная вовлеченность в игру, но ты форвард…
+17
-1
+16
Ответ ArtemEgs
У Англии только Палмер, наверно, неплохо провел этот Евро
Пикфорд
+14
0
+14
Благородный Спортс решил пинать мертвую тушку Кейна до победного...
+14
-1
+13
Жаль Харри по-человечески, но на этом Евро он, пожалуй, ещё меньше заслуживал трофей своей игрой
+10
0
+10
Ответ ArtemEgs
У Англии только Палмер, наверно, неплохо провел этот Евро
Ещë Сака в последних трëх матчах был неплох
+7
0
+7
Ответ Roman
да, правда https://www.sports.ru/football/1115901229-rodri-o-tom-pochemu-ne-polzuetsya-soczsetyami-predpochitayu-odin-xoros.html еще у него татуировок, чтобы сдавать кровь, а также часть ЗП отдает на благотворительность
Без проблем можно быть донором и с татуировками
+7
0
+7
Ответ Турко Ибрагимов
и Джуд
О да) десятка который создал 2 момента за 7 матчей)при этом играли одними середняками) сильно! Кроме Палмера все дно! Если бы попали на вторую сетку вылетели бы уже на 1/8 финале
+11
-5
+6
Поделом.
В важных матчах этого гения не видать, что в сборной, что в Тотте, что в Баварии
+5
0
+5
Ответ Антон Федоров
ребят, комментатор сказал, что у Родри вообще никаких соцсетей нет, это правда? Офигеть, как это современный игрок не ведет их? У него же явно куча фанатов
Родри футболку в шорты заправляет, тру олдскул мэн.
+5
0
+5
Опорный нападающий, как не крути
+5
-1
+4
Ответ Турко Ибрагимов
и Джуд
А кто это? Под каким номером играл?
+8
-4
+4
Настоящее наследие Джеррарда, Лэмпарда, Терри, Руни, Оуэна, Бекхэма и т.д. в сборной Англии. 58 лет - это не предел!

В Раунд-Айленде есть маяк,
Он светит там всегда
И говорит:
"Постой, фанат!
Зайди, скорей, сюда,
Здесь двери все открыты,
Стаканы все налиты,
И девочки танцуют до утра",
Да! Да! Да!
Эх, Британия, жемчужина футбола...
+8
-4
+4
Ответ zzzeeerrrooo
Без проблем можно быть донором и с татуировками
После нанесения тату
В течении года нельзя вроде сдавать кровь
+4
-1
+3
Талантливый игрок, но такой невезун
+4
-1
+3
Эталонный чокер
+3
0
+3
Баллак его, определённо, когда-то покусал.
+3
0
+3
справедливо что антифутбол проиграл, Испания была ярче и лучше, Vamos
+2
0
+2
0 голов 0 титулов , ну что все логично ,какое тут проклятие супер бомбардир даже по воротам ударить не может в финале .
+3
-1
+2
Ответ Константин Завадский_1116134014
Пикфорд
Забыл про него
+2
0
+2
Ответ Константин Завадский_1116134014
Пикфорд
Забыл про него
+2
0
+2
Ответ Ник88
Кто-то вообще видел Сака в финале? Как команда по сильнее и не из Англии , типо Баварии , так всё сдулся. Бестолковый бегунок
Гол англии он разгонял
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий