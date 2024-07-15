Кейн, Гакпо, Мусиала, Ольмо, Шранц и Микаутадзе с 3 голами стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Теги Бавария Ливерпуль Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Чехии по футболу Славия Прага Сборная Испании по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Грузии по футболу Метц Евро-2024 Д2 Франция РБ Лейпциг Харри Кейн Иван Шранц Дани Ольмо Коди Гакпо Жорж Микаутадзе Джамал Мусиала Футбол

Шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Евро-2024.

По три гола забили Харри Кейн (Англия), Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Дани Ольмо (Испания).

Среди них наименьшее количество минут на поле провел Шранц (335). Он принял участие в четырех играх, как и Микаутадзе (347 минут).

УЕФА разделит «Золотую бутсу» Евро-2024 между игроками с тремя голами, если никто больше не забьет. Ранее лучшего определяли по дополнительным показателям

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какое евро такие и бомбардиры
+79
-4
+75
Автогол на всегда в наших сердцах!
+64
-1
+63
Первый командный трофей Кейна
+35
-1
+34
Здесь мог быть Лукаку, но он в офсайде
¯_(ツ)_/¯
+24
0
+24
Ответ Nogoi89
Из Англии жалко только Кейна.
Никого не жалко.
+20
-4
+16
Лучшие Бомбардиры Чемпионата Европы по системе гол+пас Ямаль и Ольмо ! 5 голевых действий у обоих.
+18
-4
+14
Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Автогол на всегда в наших сердцах!
интересно, где окажется по итогам трансферного окна
+13
0
+13
Очередной индивидуальный титул Кейна при очередном проигранном турнире.
Собрал просто колоссальную коллекцию индивидуальных призов: трижды лучший бомбардир АПЛ, лучший бомбардир Бундеслиги, золотаря бутса лучшего бомбардира Европы, лучший бомбардир ЛЧ, ЧМ и Евро и НОЛЬ командных титулов. Уникальный случай.
+11
0
+11
А нельзя просто отдать словаку?
+9
-1
+8
Отдать Шранцу за минуты и отсутствие пенальти
+7
0
+7
Ответ bolat_kz
А нельзя просто отдать словаку?
Даже по старым правилам он бы не получил, потому что сыгранные минуты идут после количества голевых пасов, а там лидер - Ольмо
+5
0
+5
Ответ закрыт по беспределу
Гакпо чуток не повезло
просто украли гол, последнее касание с турками было его
+4
0
+4
Как удобно на ЕВРО 2016 правила поменяли для кое-кого)
+5
-2
+3
Ответ Glukinho
интересно, где окажется по итогам трансферного окна
Боули уже готовится подписать за 200 млн
+3
0
+3
Автогол забил больше каждого из тех, кто бутсу получил, не тем дали)))
+2
0
+2
Ответ Ден Ден
Здесь мог быть Лукаку, но он в офсайде ¯_(ツ)_/¯
Сразу вспомнились старые шутки про Сычева)
+2
0
+2
Кейн как всегда. Голы с пенальти, в важнейших матчах превращается в призрака
+3
-1
+2
Ольмо стал лучшим бомбардиром. У него две голевые. Серебряная бутса у Микаутадзе,бронзовая у Гакпо.
+3
-1
+2
А Бронзовую Бутсу по такому принципу 68 человек получат?
+1
0
+1
Кейн продал душу, чтобы забивать много мячей.
Но мелким шрифтом шло, что трофеев будет ноль
+1
0
+1
А Авейру - худшим.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣👍🍓👉🚽
+2
-1
+1
Гакпо чуток не повезло
+1
0
+1
Теперь и "Золотую бутсу" "распилят". В этом мире всё "пилят":)
P.S. По чесноку приз Шранцу - меньше времени на гол и без пенальти.
+1
0
+1
Голы Ольмо немцам и французам, конечно перевешивают.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Одерий
Сразу вспомнились старые шутки про Сычева)
Но главные события развиваются в центре Европы, здесь наш Сычёв(с)
+1
0
+1
Рональду опозорился по всем фронтам конечно же. Соперники забили только 3 гола, а этот супервеликий замыкальщик не смог даже 1 гол закатать в 5 матчах против днарей
+1
0
+1
Ответ Зубы Дзюбы
В 2012 плохой евро был?
Шит
+1
0
+1
У автогола больше же, нет?
+2
-2
0
Ответ Старик Стариканов
Какое евро такие и бомбардиры
В 2012 плохой евро был?
+4
-4
0
Гакпо-топ.Ямаль-Вильямс-Ольмо это ТОПИЩЕ .Остальные тут вообще каким образом?!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий