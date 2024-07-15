Кейн, Гакпо, Мусиала, Ольмо, Шранц и Микаутадзе с 3 голами стали лучшими бомбардирами Евро-2024
Шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Евро-2024.
По три гола забили Харри Кейн (Англия), Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Дани Ольмо (Испания).
Среди них наименьшее количество минут на поле провел Шранц (335). Он принял участие в четырех играх, как и Микаутадзе (347 минут).
УЕФА разделит «Золотую бутсу» Евро-2024 между игроками с тремя голами, если никто больше не забьет. Ранее лучшего определяли по дополнительным показателям
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¯_(ツ)_/¯
Собрал просто колоссальную коллекцию индивидуальных призов: трижды лучший бомбардир АПЛ, лучший бомбардир Бундеслиги, золотаря бутса лучшего бомбардира Европы, лучший бомбардир ЛЧ, ЧМ и Евро и НОЛЬ командных титулов. Уникальный случай.
Но мелким шрифтом шло, что трофеев будет ноль
P.S. По чесноку приз Шранцу - меньше времени на гол и без пенальти.