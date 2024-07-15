Кейн, Гакпо, Мусиала, Ольмо, Шранц и Микаутадзе с 3 голами стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Евро-2024.

По три гола забили (Англия), ( ), (Германия), Иван Шранц (Словакия), Жорж Микаутадзе ( ) и Дани Ольмо (Испания).

Среди них наименьшее количество минут на поле провел Шранц (335). Он принял участие в четырех играх, как и Микаутадзе (347 минут).

УЕФА разделит «Золотую бутсу» Евро-2024 между игроками с тремя голами, если никто больше не забьет. Ранее лучшего определяли по дополнительным показателям

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