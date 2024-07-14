Степанова о покушении на Трампа: «Я не ставлю на одну доску стрелявшего психа и главу норвежских лыж, но общее у них есть – нетерпимость, фанатичность в ущерб полезности»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК UFC Дана Уайт Томас Бах Политика соцсети Вероника Степанова Дональд Трамп Туве Мо Дюрхауг Лыжи

Вероника Степанова отреагировала на новость о покушении на Дональда Трампа.

В ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

«По Трампу. Не верю, что Трамп или недавно приезжавший в Москву премьер Индии Моди – какие-то особые друзья, «прочитали Достоевского и почувствовали русскую душу». Но мне нравится, что они прагматики и будут стараться поддерживать нормальные отношения, пока это выгодно – а с Россией всегда будет выгодно.

Сейчас главный хранитель олимпийского духа – не Томас Бах, а Дэйна Уайт из UFC! Потому что он прямо говорит: мне пофигу какие у вас политические взгляды и откуда вы – выходите и соревнуйтесь без ограничений! Вы в курсе, что Дэйна Уайт непосредственно перед своим другом Трампом на съезде их партии будет выступать?

А есть и противоположная категория людей на Западе (именно на Западе). Не нравятся чьи-то убеждения? Убрать, захейтить, запретить – если не поможет, то попробовать расстрелять.

И нет, я не ставлю на одну доску психа, который в Трампа стрелял, и главу норвежских лыж Туве Мо Дюрхауг, которая изо всех сил бьется, чтобы российских атлетов на международную арену не пустили. Но общее у них есть – нетерпимость, фанатичность в ущерб полезности.

Однако нас больше, мы сильнее и мы все равно выиграем эту гонку! Для меня именно это теперь стратегический стимул в карьере», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

В Трампа стреляли – ранили в ухо. Конор, Уайт и Чендлер – с тотальной поддержкой

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55 комментариев
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Ну и каша в голове у её папика.
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Я не ставлю на одну доску, но поставила.
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да что ты,черт, возьми такое несёшь? (с) банды Нью-Йорка
+52
-5
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Ответ Linl
Комментарий скрыт
ты уже нашел?
+37
-2
+35
Я не ставлю на одну доску Степанову и овцу, но общее у них есть.
+35
-3
+32
Не нравятся чьи-то убеждения - захватить, отжать, «освободить», уничтожить
+32
-6
+26
Какой-то бредовый коктейль.
+21
-6
+15
Ответ Linl
Комментарий скрыт
скинь бабок мне на карту тогда, либо ты Вероника Степанова
+12
0
+12
Ответ selso99
Ну и каша в голове у её папика.
там не каша,там камшоты
+9
0
+9
Когда спортсмены начинают высказываться на подобные темы, всегда получается какая-то хрень.
+9
-1
+8
Ответ Ernest Imamov
Будущий депутат госдумы. Она хотя бы красивая. Или нет?
Нет.
+6
-1
+5
Так это её "папик" постарался что бы Веронику забанили в Европе на веки вечные.. своими антизападными пассе?
+6
-2
+4
Ответ Vanek1411
Я не ставлю на одну доску, но поставила.
опередил1))
женщины сэр)
+5
-1
+4
Глава норвежских лыж не промахнулся бы. Наверняка бывший биатлонист)
+6
-2
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Хорошо, что российские власти разрешают людям иметь отличное от официального мнения, ничего не запрещают и не блокируют
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Ответ Linl
Комментарий скрыт
Ничего не понятно, Вероника
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Правильные слова говорит.
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а ещё она в неё ест
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Ответ Dr. Heisenberg
Комментарий удален модератором
Начните с себя(( От недели к неделЕ😅
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Ответ sintenced
Я не ставлю на одну доску Степанову и овцу, но общее у них есть.
ДНК
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Аналитика на уровне доски.
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Да посадите ее в дума, нализала же.
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Я не ставлю на одну доску, но ставлю.
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Ответ Христиан Юла
Давно такого не было и за этим покушением, последуют ещё. Очень уж многие ненавидят дядю Дональда.
ненависть — для большинства цивилизованных людей
не повод убивать (я вот наше жкх ненавижу:))
вот от психов уберечься трудно
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Ответ Oleg Takida
Комментарий скрыт
андроЙд. либероЙд - полуграмотные абырвалги за патриотов.
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Ответ Dr. Heisenberg
Ну окей, скажу по-другому, раз у нас тут цензура) Логика Степановой - давайте отбросим все цивилизационные и этические нормы, и будем ко всему подходить с предельным цинизмом и руководствоваться только "пользой" (с точки зрения Степановой) - будем договариваться с хамами, расистами, убийцами, диктаторами, женоненавистниками и лжецами, уважать их мнение и ценности, они же такие лапочки, но просто немного консервативны.
Так это и происходит, если западу это выгодно. Есть хорошие убийцы и женоненавистники, есть прохие. Слепые да прозреют...
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Ответ ZjzoRe
Хорошо, что российские власти разрешают людям иметь отличное от официального мнения, ничего не запрещают и не блокируют
Это шутка такая?
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Ответ Ярослав Ройс
Ничего не понятно, Вероника
1. Я НЕ Вероника. 2. Я сам "папик". 3. В подтверждении сего, согласен перевести Вам на карту сумму денег, как ты и предлагал. Пишите карту. Отвечаю тебе корректно и дружелюбно.
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Ответ Linl
Комментарий скрыт
Согласен. У Степановой полная каша
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Ответ Linl
Не "че", а "что"! ))) Не ссылайся, тогда, на классиков.
ахахаха ой подловила меня, молодец, Вероника, а че, вернее что, на счет денег на карту?
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