Степанова о покушении на Трампа: «Я не ставлю на одну доску стрелявшего психа и главу норвежских лыж, но общее у них есть – нетерпимость, фанатичность в ущерб полезности»

Вероника Степанова отреагировала на новость о покушении на Дональда Трампа.

В ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

«По Трампу. Не верю, что Трамп или недавно приезжавший в Москву премьер Индии Моди – какие-то особые друзья, «прочитали Достоевского и почувствовали русскую душу». Но мне нравится, что они прагматики и будут стараться поддерживать нормальные отношения, пока это выгодно – а с Россией всегда будет выгодно.

Сейчас главный хранитель олимпийского духа – не , а Дэйна Уайт из UFC! Потому что он прямо говорит: мне пофигу какие у вас политические взгляды и откуда вы – выходите и соревнуйтесь без ограничений! Вы в курсе, что Дэйна Уайт непосредственно перед своим другом Трампом на съезде их партии будет выступать?

А есть и противоположная категория людей на Западе (именно на Западе). Не нравятся чьи-то убеждения? Убрать, захейтить, запретить – если не поможет, то попробовать расстрелять.

И нет, я не ставлю на одну доску психа, который в Трампа стрелял, и главу норвежских лыж Туве Мо Дюрхауг, которая изо всех сил бьется, чтобы российских атлетов на международную арену не пустили. Но общее у них есть – нетерпимость, фанатичность в ущерб полезности.

Однако нас больше, мы сильнее и мы все равно выиграем эту гонку! Для меня именно это теперь стратегический стимул в карьере», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

В Трампа стреляли – ранили в ухо. Конор, Уайт и Чендлер – с тотальной поддержкой