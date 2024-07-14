58-летняя Чжиин Цзэн выступит на олимпийском турнире по настольному теннису

Теги Панамериканские игры Олимпиада-2024 Чжиин Цзэн сборная Чили жен Настольный теннис

58-летняя Чжиин Цзэн выступит на Олимпийских играх в Париже на турнире по настольному теннису.

Цзэн – бронзовый призер Панамериканских игр-2023. Она уроженка Китая, но с 1989 года живет в Чили и сейчас представляет сборную этой страны.

Соревнования в Париже станут для спортсменки дебютом на Олимпиадах.

«В моем возрасте надо играть с радостью, а не с мучениями. Я люблю эту страну (Чили). Я не достигла своей мечты в Китае, но достигла здесь. Важно не сдаваться», – отметила она.

Теннисистка известна в Чили под именем Таня.

«В Чили не могут выговорить мое имя из-за буквы Z (Zhiying Zeng), но мы, как и все приезжающие сюда китайцы, используем чилийские имена. Я выбрала Таню», – рассказала Цзэн.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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21 комментарий
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Вот это великолепная история. Надо будет последить за результатами в женском настольном теннисе.
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Вряд-ли много шансов у Танюхи, но история интересная, будет классно, если возьмёт медаль.
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Ответ hh88_88
Вряд-ли много шансов у Танюхи, но история интересная, будет классно, если возьмёт медаль.
Медаль совершенно нереальна.

Однако её история подтверждает , что в 🏓 можно играть на достаточно высоком уровне до преклонного, по меркам других видов спорта, уровне. И этим 🏓 прекрасен!
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292 место по количеству людей в Чили с таким именем - 9395. И еще 9992 Татьян - у них это разные имена.
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Ответ Привет от старых штеблет
Хорошо,что не Наташа)
А что не так с Наташей?
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Чилийское имя - Таня
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Вперёд, бабуля!
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Первый раз про неё слышу. Но она молодец.
Правда до китаянки, представляющей Люксембург, ей далеко. Это я про Ни Сялянь.
Во-первых люксембурженке уже 61. Во-вторых, она была чемпионкой мира в 1983 в составе сборной Китая. В-третьих, она и сейчас может выигрывать небольшие турниры и давать бой девочкам из второй сборной Китая
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Эээ… А чем Танюха лучше Ни Сялян, китаянки, выступающей за Люксембург. Ей вообще идёт седьмой десяток лет. И она тоже будет на Олимпиаде
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Ответ Go-go-love
Вот это великолепная история. Надо будет последить за результатами в женском настольном теннисе.
Это хорошая история, но автор не очень разбирается в настольном теннисе. Дело в том, что за Люксембург будет выступать другая китаянка, двукратная чемпионка мира 1983 года, еще более возрастная Ни Сялянь.

И в отличие от чилийской бабушки, эта самая Ни Сялянь будет не просто участвовать, а вполне себе бороться - хотя ей уже пошел 62 год, она 53 в мировом рейтинге и она реально может попасть в 32 или 16, да еще и в смешанной паре может нормально побороться.
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Неужели скорость реакции с годами не падает ? Чудеса
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Удачи ей на турнире.
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Там же нет нормативов. То есть переехал в какую-нибудь сильно непрофильную по данному направлению страну и отобрался без проблем. Другое дело, что на ОИ она будет лишь статистом с нулем побед даже в партиях
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Дебют на Олимпиаде в 58 лет – уже серьёзная личная победа, молодец)
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Ответ vadned
Это хорошая история, но автор не очень разбирается в настольном теннисе. Дело в том, что за Люксембург будет выступать другая китаянка, двукратная чемпионка мира 1983 года, еще более возрастная Ни Сялянь. И в отличие от чилийской бабушки, эта самая Ни Сялянь будет не просто участвовать, а вполне себе бороться - хотя ей уже пошел 62 год, она 53 в мировом рейтинге и она реально может попасть в 32 или 16, да еще и в смешанной паре может нормально побороться.
В Реальности Китаянкам наверное уже по 70лет !!- Во Долголетие с помощью Тенисса и Ушу !!!
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Ответ Капудастик
Медаль совершенно нереальна. Однако её история подтверждает , что в 🏓 можно играть на достаточно высоком уровне до преклонного, по меркам других видов спорта, уровне. И этим 🏓 прекрасен!
Ну и уровень континентальных отборов в некоторых видах спорта. В азиатских, или европейских вряд ли такое могло быть возможно. Но всё равно круто
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Хорошо,что не Наташа)
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Ответ skytent1
Неужели скорость реакции с годами не падает ? Чудеса
Так на Панамериканских только 3 место, а там сильных соперниц и нет.
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Ответ skytent1
Неужели скорость реакции с годами не падает ? Чудеса
Скорость падает однозначно, но настольный теннис тем и хорош, что там многое решает опыт, тактика и (часто) нестандартный инвентарь, который плохо знают более молодые соперники.

Если, что, то эта Таня вовсе не самая возрастная в женском турнире. За Люксембург будет играть экс-чемпионка мира 1983 Ни Сялянь, которой уже 61 год. Она левша, играет хватом перо и шипами, что крайне неудобно для молодых девушек, набитых по современным накладкам.
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Ответ Варлампий Варлампий
Там же нет нормативов. То есть переехал в какую-нибудь сильно непрофильную по данному направлению страну и отобрался без проблем. Другое дело, что на ОИ она будет лишь статистом с нулем побед даже в партиях
Только надо выбрать не страну, а континент. Отбор не от страны же.
Ради интереса, смотрел африканские отборы в скалолазании, уровень даже не дно. Причём 99% спортсменов белые из ЮАР
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