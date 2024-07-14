58-летняя Чжиин Цзэн выступит на олимпийском турнире по настольному теннису
58-летняя Чжиин Цзэн выступит на Олимпийских играх в Париже на турнире по настольному теннису.
Цзэн – бронзовый призер Панамериканских игр-2023. Она уроженка Китая, но с 1989 года живет в Чили и сейчас представляет сборную этой страны.
Соревнования в Париже станут для спортсменки дебютом на Олимпиадах.
«В моем возрасте надо играть с радостью, а не с мучениями. Я люблю эту страну (Чили). Я не достигла своей мечты в Китае, но достигла здесь. Важно не сдаваться», – отметила она.
Теннисистка известна в Чили под именем Таня.
«В Чили не могут выговорить мое имя из-за буквы Z (Zhiying Zeng), но мы, как и все приезжающие сюда китайцы, используем чилийские имена. Я выбрала Таню», – рассказала Цзэн.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
Однако её история подтверждает , что в 🏓 можно играть на достаточно высоком уровне до преклонного, по меркам других видов спорта, уровне. И этим 🏓 прекрасен!
Правда до китаянки, представляющей Люксембург, ей далеко. Это я про Ни Сялянь.
Во-первых люксембурженке уже 61. Во-вторых, она была чемпионкой мира в 1983 в составе сборной Китая. В-третьих, она и сейчас может выигрывать небольшие турниры и давать бой девочкам из второй сборной Китая
И в отличие от чилийской бабушки, эта самая Ни Сялянь будет не просто участвовать, а вполне себе бороться - хотя ей уже пошел 62 год, она 53 в мировом рейтинге и она реально может попасть в 32 или 16, да еще и в смешанной паре может нормально побороться.
Если, что, то эта Таня вовсе не самая возрастная в женском турнире. За Люксембург будет играть экс-чемпионка мира 1983 Ни Сялянь, которой уже 61 год. Она левша, играет хватом перо и шипами, что крайне неудобно для молодых девушек, набитых по современным накладкам.
Ради интереса, смотрел африканские отборы в скалолазании, уровень даже не дно. Причём 99% спортсменов белые из ЮАР