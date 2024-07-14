58-летняя Чжиин Цзэн выступит на олимпийском турнире по настольному теннису

58-летняя Чжиин Цзэн выступит на Олимпийских играх в Париже на турнире по настольному теннису.

Цзэн – бронзовый призер Панамериканских игр-2023. Она уроженка Китая, но с 1989 года живет в Чили и сейчас представляет сборную этой страны.

Соревнования в Париже станут для спортсменки дебютом на Олимпиадах.

«В моем возрасте надо играть с радостью, а не с мучениями. Я люблю эту страну (Чили). Я не достигла своей мечты в Китае, но достигла здесь. Важно не сдаваться», – отметила она.

Теннисистка известна в Чили под именем Таня.

«В Чили не могут выговорить мое имя из-за буквы Z (Zhiying Zeng), но мы, как и все приезжающие сюда китайцы, используем чилийские имена. Я выбрала Таню», – рассказала Цзэн.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.