Медведев об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками, я отвечу: «Конечно, да!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев девушки и спорт Александр Соболев ахахаха Футбол

Александр Медведев высказался о возможном переходе в «Зенит» Александра Соболева.

– Соболев хочет в «Зенит»?

– Я с ним не общался.

– Вообще никаких переговоров?

– Пока нет.

– А когда планируете пообщаться с Соболевым?

– Пока не вижу повода.

– Но интерес к Соболеву есть?

– Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!»

– Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?

– Отвращения не вызывает, – сказал председатель правления «Зенита».

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84 комментария
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К Ирине Винер подкатывает 😀
+35
-1
+34
Через месяц этому альфачу 69
+35
-4
+31
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Вот что-что, а высокое звание цирка занятно давно и прочно:)
+44
-19
+25
Ответ Vitto
Через месяц этому альфачу 69
Нужно теперь выяснить у Соболева, согласился бы он на такого 69 летнего папика, если был бы девушкой.
+22
-2
+20
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
В России явно не Зенит, который берет 7 чемпионств подряд будет клубом цирком
+53
-34
+19
Хватит брать интервью у деда
+14
-1
+13
Ответ Дима
1. лол, а козлов из Зенита чтоли уходил? И ушел в краснодар потому что там он будет играть, а не смотреть вместе с Йерохиным футбол 2. Круговой ушел из зенита т.к. хотел играть больше, разве нет?
А ты можешь чутка напрячь мозг и подумать, что Глушенков ушел за:
1) повышением ЗП;
2) трофеями (1 уже есть + мвп матча);
3) возможностью играть с топовыми (для рпл) футболистами.
Или футболисты должны переходить из клуба в клуб только за игровой практикой? Зачем тогда Глушенков перешёл в Локо из Крыльев?
+10
-1
+9
Иваныч, не вздумай дельфина тащить сюда.
Иди лучше по девкам)))
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Ответ Дима
Локо: старается умерить аппетиты паспортистов и их агентов Зенит: иди сюда, Глушенков, все оплачу
Аххаахах.
Лови
1. ЦСКА платит больше Круг уходит в ЦСКА
2. Краснодар платит больше Козлов уходмт в Краснодар.
Но виноват именно Зенит, обожаю)
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+7
и в хоккее он разбирается и в футболе, какой талантливый руководитель, поглядите на него!)))
+7
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+6
Тупеее вопроса от журналиста я не видел. Или тупее этого журналиста трудно найти . Если бы, да кабы… Если у бабушки был ###, то она была бы уже дедушкой .
+7
-1
+6
Ответ Николай Худолей
Зенит позор российского футбола 9 из 11 играков легионеры, если бы у других команд РПЛ был-бы такой-же спонсар и играла столько же легионеров на поле как и у них то зенит хрен когда бы чемпионом стал
Это у Краснодара весь прошлый сезон 9 из 11 легионеры, учитывая, что Сперцян представитель сборной Армении)
+7
-2
+5
Ответ Дима
Локо: старается умерить аппетиты паспортистов и их агентов Зенит: иди сюда, Глушенков, все оплачу
Чертаново: старается умерить аппетиты паспортистов и их агентов
Спартак: иди сюда, Глушенков, все оплачу

Крылья: старается умерить аппетиты паспортистов и их агентов
Локо: иди сюда, Глушенков, все оплачу
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Последний вопрос знатный дегенерат задавал
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Ответ robbaggio
Голубая форма команды меняет мировозрение сотрудников
Так вот что произошло со "Спартаком" после гостевого матча в ЛЧ против "Монако".
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Ответ Vitto
Через месяц этому альфачу 69
Это явление хорошо известно. Называется "старческая сексуальность", - смесь переживаний по поводу остывающего либидо с тоской по временам юности. Такой себе "второй переходный возраст". Большинство людей переживают эту фазу спокойно. Непреодолимая потребность трепаться на эту тему возникает только у особо озабоченных старичков. Как в данном случае, когда господин сам, совершенно не к месту, на эту тему сворачивает. Богема этим часто грешит, некоторые писатели целые романы посвящают.
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Теперь Шуриком вообще никто не интересуется: фейковая информация о его переходе в "Зенит" опустила его рейтинг до плинтуса.
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Денно и нощно таскаются журналюги за Медведевым, наверное спят у его подъезда, главное узнать что там по Соболеву, так ещё и про девушек узнали, чисто фарт.
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Ответ Kit Belleu
Отвращение не вызывает,Готовь дупло Сашок,если к ним пойдёшь Медведев как главный барин в клубе первым попробует.
Спартаковскими традициями чот повеяло😏
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- Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?
- Отвращения не вызывает.
А вот это тянет на пропаганду ЛГБТ, комитет по этике, ваш выход
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Комментарий удален модератором
Голубая форма команды меняет мировозрение сотрудников
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Уверен он женат)))
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теперь для Зенита самая тема - интересоваться, добиваться, пригласить на обследование, долго-долго обсуждать, договариваться и, наконец, послать.
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– Ну еще спросите: «Вам дельфины нравятся?» Я отвечу: «Конечно, да!»
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
В России явно не Зенит, который берет 7 чемпионств подряд будет клубом цирком
Элитный цирк просто, вот и все.
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Позорники я сам с Волгограда раздевали 1000 руб чтобы за бомжей болеть
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14 июля 2024

Игрок «Спартака» Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение ПДД. «557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на гелике одиозного нападающего “Спартака” и сборной России Александра Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его “любимое” нарушение — превышение скорости», — говорится в сообщении.

В частности, за три последних года Соболев превысил скорость 450 раз.
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Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!»
Как же вовремя тут была бы отсылка к Станиславскому
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Клоун. Лучше объясни, как о Сергея ного русские из фавел ноги вытирают... Семак заслуженный спортсмен, тренер... Он входит в число лучших ветеранов нашего российского футбола. Я - спартаковец, но Семак, Акинфеев легенды футбола, как и, например, Черенков, Тарханов, Федотов. Что было вчера ?! В любой европейской команды этого наглеца поставили на место. Нельзя же так...
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