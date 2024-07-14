Медведев об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками, я отвечу: «Конечно, да!»

Александр Медведев высказался о возможном переходе в «Зенит» Александра Соболева.

– Соболев хочет в «Зенит»?

– Я с ним не общался.

– Вообще никаких переговоров?

– Пока нет.

– А когда планируете пообщаться с Соболевым?

– Пока не вижу повода.

– Но интерес к Соболеву есть?

– Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!»

– Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?

– Отвращения не вызывает, – сказал председатель правления « ».

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