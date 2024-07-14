Медведев об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками, я отвечу: «Конечно, да!»
Александр Медведев высказался о возможном переходе в «Зенит» Александра Соболева.
– Соболев хочет в «Зенит»?
– Я с ним не общался.
– Вообще никаких переговоров?
– Пока нет.
– А когда планируете пообщаться с Соболевым?
– Пока не вижу повода.
– Но интерес к Соболеву есть?
– Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!»
– Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?
– Отвращения не вызывает, – сказал председатель правления «Зенита».
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1) повышением ЗП;
2) трофеями (1 уже есть + мвп матча);
3) возможностью играть с топовыми (для рпл) футболистами.
Или футболисты должны переходить из клуба в клуб только за игровой практикой? Зачем тогда Глушенков перешёл в Локо из Крыльев?
Иди лучше по девкам)))
Лови
1. ЦСКА платит больше Круг уходит в ЦСКА
2. Краснодар платит больше Козлов уходмт в Краснодар.
Но виноват именно Зенит, обожаю)
Спартак: иди сюда, Глушенков, все оплачу
Крылья: старается умерить аппетиты паспортистов и их агентов
Локо: иди сюда, Глушенков, все оплачу
- Отвращения не вызывает.
А вот это тянет на пропаганду ЛГБТ, комитет по этике, ваш выход
Игрок «Спартака» Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение ПДД. «557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на гелике одиозного нападающего “Спартака” и сборной России Александра Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его “любимое” нарушение — превышение скорости», — говорится в сообщении.
В частности, за три последних года Соболев превысил скорость 450 раз.
Как же вовремя тут была бы отсылка к Станиславскому