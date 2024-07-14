Кубок Америки. Финал. Аргентина против Колумбии. Онлайн-трансляция начнется в 03:00

Теги Сборная Аргентины по футболу результаты Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки онлайны Футбол

Сборная Аргентины сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки в США.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Кубок Америки

Финал

Аргентина – Колумбия
Дата проведения
15 июля, 03.00, «Хард Рок Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Америки

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

36 комментариев
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за величайшего футболиста всех времен - лео месси!
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Удачи Лео Месси! Смотрите копа Америки кр7 фаны, если бы не Месси, то вы ночью не вставали и не смотрели этот матч, спали бы как младенец, но увы пока Месси не закончит играть, вам придётся ещё несколько без сонных ночей провести!
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05:01 Лионель Месси выиграл Кубок Америки. Это его 4-й подряд победный турнир со сборной

05:13 Криштиану Роналду стоит на мосту, спасатели окружили его и пытаются уговорить спуститься
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Месси творит историю на наших глазах. Ждем победы Аргов.
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Ответ войд
За Колумбию За футбол Против самой кабинетной сборной в истории)
вы откуда такой осведомлённый про кабинеты? 😂😂😂 можно и Англию с Кейном на точке обвинить в кабинете, хоть Испанию с кукурельей, да кого угодно!)))
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Ответ Кирилл Конопельченко
Комментарий удален модератором
Один ….фил инициализирован 😎 в грудь можешь себя не бить,кто ты и что уже понятно
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Ответ Кино Музыка
Не Золотой ли мяч на кону.
Совершенно верно ✅
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Ответ Dexter Morgan
Аргентина и отбор на ЧМ всегда со скрипом проходила. Как и Бразилия. Просто всем пофиг.
>Аргентина и отбор на ЧМ всегда со скрипом проходила

Че с утра уже по пятьдесят вдарил и не закусил?
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Ответ Блуждающий странник
На Евро будет такая же аналитика? Там просто скандал на скандале, игра ещё хуже и с полями те же проблемы , но нет же. Ты наверняка из клана воинствующих школотронов, пытающихся принизить Копу сугубо из-за ненависти к одному игроку. Такой слабый турнир, что Аргентина его не могла 30 лет взять. Ещё жду такую аналитику на Евро в духе "ахаха, турнир уровня ПФЛ Уэльс в 1/2, Дания в 1/2" или "ахаха Греция выиграла, вот это турнир")
Аргентина и отбор на ЧМ всегда со скрипом проходила. Как и Бразилия. Просто всем пофиг.
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Ответ Блуждающий странник
На Евро будет такая же аналитика? Там просто скандал на скандале, игра ещё хуже и с полями те же проблемы , но нет же. Ты наверняка из клана воинствующих школотронов, пытающихся принизить Копу сугубо из-за ненависти к одному игроку. Такой слабый турнир, что Аргентина его не могла 30 лет взять. Ещё жду такую аналитику на Евро в духе "ахаха, турнир уровня ПФЛ Уэльс в 1/2, Дания в 1/2" или "ахаха Греция выиграла, вот это турнир")
Так Евро и ЧМ уже давно не на уровне. Я первый, кто говорил, что клубные турниры лучше. Но Евро получше Копа Америка.
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Ответ Dexter Morgan
Турнир по уровню слабее, чем ПФЛ. А уровень организации вообще на уровне Медиалиги. Выступление Шакиры даже важнее футбола. Канада 4-е место заняла. Коротко об уровне футбола на Копа Америка. Этот турнир всегда был таким. Просто фанаты Месси внезапно дали ему культовый статус. Хотя туда многие приезжают играть на расслабоне.
На Евро будет такая же аналитика? Там просто скандал на скандале, игра ещё хуже и с полями те же проблемы , но нет же. Ты наверняка из клана воинствующих школотронов, пытающихся принизить Копу сугубо из-за ненависти к одному игроку. Такой слабый турнир, что Аргентина его не могла 30 лет взять.

Ещё жду такую аналитику на Евро в духе "ахаха, турнир уровня ПФЛ Уэльс в 1/2, Дания в 1/2" или "ахаха Греция выиграла, вот это турнир")
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Ответ Блуждающий странник
Зачем ты смотришь Евро? После 2004 года ты должен бойкотировать турнир. Там команда слабее чем Канада вообще выиграла)
Ну приплёл. Молодец.
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Ответ Dexter Morgan
Я вообще Копа Америка не смотрю. Турнир слабый по уровню игры и организации. Если Канада в топ-4.
Зачем ты смотришь Евро? После 2004 года ты должен бойкотировать турнир. Там команда слабее чем Канада вообще выиграла)
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Ответ AF007
05:01 Лионель Месси выиграл Кубок Америки. Это его 4-й подряд победный турнир со сборной 05:13 Криштиану Роналду стоит на мосту, спасатели окружили его и пытаются уговорить спуститься
Ха ха ха ха ха ха 👍
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Ответ Кирилл Конопельченко
Комментарий удален модератором
Ты главное не стесняйся 😎 раз уже начал ! Поделись своим жизненным опытом
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Ответ Кирилл Конопельченко
Комментарий удален модератором
Раскрываешься по тихонько 🤫 чему ещё тебя научили ? В карты 🃏(21) небось никто сыграть не предлагает,ты сразу проигравший да 🙂‍↕️
Так сказать 0 (очко) на старте у тебя
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Ответ Hella black
Один ….фил инициализирован 😎 в грудь можешь себя не бить,кто ты и что уже понятно
Комментарий удален модератором
Ответ Hella black
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Федя Букин
Я никогда не болею против, только ЗА. Удачи вам, и хорошего настроения.
Федя да вы джентельмен 🎩 не признал,не серчайте ✊🏼
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Ответ Федя Букин
За величайшую южноамериканскую сборную Колумбию! За Хамеса!
Шарманка,топим за кого угодно главное против Месси запущена 🤣 собирайтесь кучнее и держите свои ручки 🖊️ на старте ! Петиции и бла,бла,бла ждут вас
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Колумбия на этой Копе - очень опасная команда. Не признают никаких авторитетов (феноменальная беспроигрышная серия в 28 матчей и два с половиной года) и бешено давят темпом все 90 минут. Особенно это бросалось в глаза в полуфинале с Уругваем, когда колумбийцы в меньшинстве в последние 10 минут трижды съедали соперника прессингом на его половине, отбирали мяч и создавали голевые моменты. Только неудача и дикий сэйв Рочета спасли Уругвай от крупного поражения. Ну а у Аргентины как раз ахиллесова пята - слабые концовки. Что на ЧМ-2022 они пропускали во второй половине второго тайма по 2 гола от Нидерландов с Францией и чуть не позволили Австралии сравнять счёт. Что на этой Копе пропустили такой гол от Эквадора в четвертьфинале и спаслись в серии пенальти.
Так что, если у аргентинцев не будет весомого преимущества в счёте по ходу, колумбийцы свои моменты в концовке будут иметь однозначно.
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Причём это будет не просто Золотой Мяч а такой же как у Ди Стефано - Суперзолотой Мяч
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За Аргентину 🤘🤘🤘
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Жаль, что матч ночной. Должно быть мясо. Лично я за Колумбию. Если Аргентина выиграет будет рядовая победа фаворита, а Колумбия заслужила такой яркой игрой
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За зрелищный футбол и борьбу на каждом участке поля.
И пусть победит сильнейший.
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