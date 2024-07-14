Кубок Америки. Финал. Аргентина против Колумбии. Онлайн-трансляция начнется в 03:00

Сборная Аргентины сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки в США.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Америки

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