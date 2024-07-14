Кубок Америки. Финал. Аргентина против Колумбии. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
Сборная Аргентины сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки в США.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Финал
- Дата проведения
- 15 июля, 03.00, «Хард Рок Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Че с утра уже по пятьдесят вдарил и не закусил?
Ещё жду такую аналитику на Евро в духе "ахаха, турнир уровня ПФЛ Уэльс в 1/2, Дания в 1/2" или "ахаха Греция выиграла, вот это турнир")
Так сказать 0 (очко) на старте у тебя
Так что, если у аргентинцев не будет весомого преимущества в счёте по ходу, колумбийцы свои моменты в концовке будут иметь однозначно.
И пусть победит сильнейший.