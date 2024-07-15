Месси заменен на 66-й минуте матча с Колумбией. Он плакал на скамейке и мог получить повреждение еще в 1-м тайме. Из-за травмы также выбыл Монтьель

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Гонсало Монтьель Футбол

Лионеля Месси заменили на 66-й минуте финала Кубка Америки с Колумбией (0:0, 2-й тайм).

Капитан сборной Аргентины покинул поле после того, как запнулся о газон в скоростной борьбе с соперником. Подозрение на повреждение у Месси было еще в первом тайме.

Усевшись на скамейку запасных, форвард заплакал. Вместо Месси на поле вышел Николас Гонсалес.

Также на 72-й минуте у Аргентины был заменен защитник Гонсало Монтьель, получивший повреждение в стыке с Джоном Арьясом.

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53 комментария
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Мда, не матч, а мясорубка какая-то. Футбола ноль, еще и Лео травму получает в своей последней игре на Копе, еще и в финале. На его ноги реально без слез не взглянешь.
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Жёсткий латиноамериканский футбол. По ногам тут лупят нещадно, и даже звездный статус никого не спасает. Копа всегда была такой
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Ответ Капибарбер
Ментальный лидер, человек выиграл абсолютно ВСË, а так переживает за свою страну!
Хех, про его вечного визави другие слова обычно слышим, странно)
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Ответ Eugene Leonov
Комментарий скрыт
Ну да. Посмотри нарезку Классико времён Моуриньо, увидишь, как там игроки Реала Месси "жалели".
Он чудом тяжёлые травмы не получал.
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Ответ Яна Рябова
Обыные проявления эмоции, так как и Роналду. Но КриРо поливали все кому не лень. Хоть и ситуация чуть разница, но все же. Великие люди, тоже иногда проявляют слабость
Покажите,кто осуждал Криштиано за слезы после травмы в финале Евро? Ситуация аналогичная.
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Етить колумбийцы костоломы, сразу вспоминаю как Нея какой-то колумбийский защ на ЧМ-2014 чуть пополам не сломал, влетев коленом акцентировано в позвоночник
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Судья должен пресекать слишком грубую игру и показывать жёлтые. Иначе в таком финале после свистка половина игроков на травмах будут.
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Хех, про его вечного визави другие слова обычно слышим, странно)
так тот все и не выиграл)
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Смеявшиеся над слезами Роналду сейчас расскажут что Месси мужчина.
Не имею ничего против слез Роналду на евро-2016, реально очень обидная ситуация. Но в этот раз, когда еще нужно играть и вести команду за собой и забивать, а он плакал из-за пенальти - это правда было очень слабо
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Ответ Дмитрий Шелема
Месси евро тоже не брал
а ты, я смотрю, глупый
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Ответ neoline099
Мда, не матч, а мясорубка какая-то. Футбола ноль, еще и Лео травму получает в своей последней игре на Копе, еще и в финале. На его ноги реально без слез не взглянешь.
Да, там будто перелом. Отек очень сильный, реально стремная картина
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+6
Ответ Яна Рябова
Обыные проявления эмоции, так как и Роналду. Но КриРо поливали все кому не лень. Хоть и ситуация чуть разница, но все же. Великие люди, тоже иногда проявляют слабость
Ситуация не чуть разная, а принципиально разная
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+4
Ответ Yury Sin
Месси плакал, а ещё Аргентина выиграла кому без него (так же пишут про Евро-2016? xD). Два сапога пара ) Фанатики Месси в шоке )
Кстати да, Лаутаро в отличие от Эдера забил пять мячей на турнире, вот кто действительно принес титул Аргентине
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Надеюсь ничего серьёзного и Надеюсь поднимет трофей 🏆 над головой
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По сравнению с евро жесть конечно разница такая рубка столько травм стыков , ну и с победой чемпионов мира , заслуженно👏👏👏
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Ментальный лидер, человек выиграл абсолютно ВСË, а так переживает за свою страну!
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Ответ арт П
Покажите,кто осуждал Криштиано за слезы после травмы в финале Евро? Ситуация аналогичная.
Такой вопрос от человека с датой регистрации не «в течение этой недели» — верх лицемерия. Вы прекрасно знаете их. Начинаем с Риго, Климова, переходим на середнячков вроде джураева, чаппигиви. Базилик вам щас много будет заливать сказок, но мы то все помним и про него в том числе.
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Ответ арт П
Покажите,кто осуждал Криштиано за слезы после травмы в финале Евро? Ситуация аналогичная.
Пфф, серьезно? Тут зубоскалили шо пипец )
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Ответ Povarkzkz
Ты капитан своей команды, лидер, который должен своим примером вести команду вперед. А ты плачешь.. (с)
Вести вперёд? Откуда? Со скамейки запасных в подтрибунное помещение?
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Ответ Георгий Барса
а ты, я смотрю, глупый
А ты без чувство юмора)
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Ответ Георгий Барса
а ты, я смотрю, глупый
Если вестись на столь примитивное петросянство, большой вопрос, кто тут глупый. Можем сойтись на персонаже, который потом еще и тебе умудрился ответить
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Ответ Георгий Барса
а ты, я смотрю, глупый
Ну почему же логика в этом есть. Фанаты Месси часто обосновывают его преимущество перед Пеле количеством Золотых мячей...
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Здоровья чемпиону
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Бьелса вчера ругался, что поляны безобразного качества, с кривыми стыками между кусками газона.
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Ответ Ukus Suareza
Да, там будто перелом. Отек очень сильный, реально стремная картина
Либо что-то порвал либо растяжение. С переломом он бы не смог играть.
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Убрали балласт с поля и выиграли матч.
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Месть аргов за Месси не заставила себя долго ждать,колумбийцы грубияны получили по заслугам.
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Ответ Bazilic
Ситуация не чуть разная, а принципиально разная
С финалом Евро-2016?
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Это все из-за выступления Шакиры, мышцы остыли и тд
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Ответ Женя Печенюк
Етить колумбийцы костоломы, сразу вспоминаю как Нея какой-то колумбийский защ на ЧМ-2014 чуть пополам не сломал, влетев коленом акцентировано в позвоночник
Вспомнил как Нея арговские костоломы убивали в 2021-м. Меси спокойно смотрел как калечат его дружочка и в ус не дул.
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