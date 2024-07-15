Месси заменен на 66-й минуте матча с Колумбией. Он плакал на скамейке и мог получить повреждение еще в 1-м тайме. Из-за травмы также выбыл Монтьель
Лионеля Месси заменили на 66-й минуте финала Кубка Америки с Колумбией (0:0, 2-й тайм).
Капитан сборной Аргентины покинул поле после того, как запнулся о газон в скоростной борьбе с соперником. Подозрение на повреждение у Месси было еще в первом тайме.
Усевшись на скамейку запасных, форвард заплакал. Вместо Месси на поле вышел Николас Гонсалес.
Также на 72-й минуте у Аргентины был заменен защитник Гонсало Монтьель, получивший повреждение в стыке с Джоном Арьясом.
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Он чудом тяжёлые травмы не получал.