Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро. Гарет возглавляет сборную с 2016-го, но не взял трофея

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии вновь не смогла завоевать трофей.

Англичане проиграли в финале Евро-2024 сборной Испании со счетом 1:2.

Английская сборная не выиграла ни одного трофея под руководством Герета Саутгейта – он возглавляет команду с 2016 года.

При нем Англия дважды выходила в финал Евро – в 2021-м уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти) – и доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира.

Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро.

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149 комментариев
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Так тебе и надо, должен был ещё от Словакии вылетать!
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они проиграли финал который не заслужили
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ФИЗРУК ТУМАННОГО АЛЬБИОНА1!!!
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Ответ Vertex Fanky
Так тебе и надо, должен был ещё от Словакии вылетать!
А ведь на спортсе находились его фанбойчики, боготворящие лузера. Даже левый пенальти оправдывали против Нидерландов)
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Когда меня спросят, кто классно играл на ЧМ-2018, ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024, я ни за что не вспомню Англию))
Может для них самих это важные достижения, выходы в финал, серебряные медальки, но яркого чего-то вообще нереально вспомнить. Зато отлично помню, как им Манджукич завернул на нашем ЧМ)
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Ошибка в новости. Саутгейт - не тренер, он недоразумение.
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Ответ евГений
А ведь на спортсе находились его фанбойчики, боготворящие лузера. Даже левый пенальти оправдывали против Нидерландов)
Номинально лучший тренер англов после сира Альфа Рэмсэя. По факту пыль даже на фоне Бобби Робсона
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Палмер красавчик, эта сборная Англии не заслуживает его вместе со своим конченным тренером.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Когда меня спросят, кто классно играл на ЧМ-2018, ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024, я ни за что не вспомню Англию)) Может для них самих это важные достижения, выходы в финал, серебряные медальки, но яркого чего-то вообще нереально вспомнить. Зато отлично помню, как им Манджукич завернул на нашем ЧМ)
Манджукич легенда!)) Деклассировал англичан в том матче. Марио вообще игрок важных матчей!)
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Исправьте заголовок - там написано тренер.
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Казалось бы, отыгрались — бегите вперёд, добивайте испанцев на кураже. В итоге по классике сели в оборону и получили заслуженный гол.
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Отправили Кроса на пенсию, Мбаппе в Реал и Саутгейта к королю за рыцарством
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Играть все матчи автобусом даже со Словаками,и выигрывать благодаря отскокам такого не бывает,Саутгейту надо поговорить с Пепом,Клоппом, Анчелотти,а не бухать с тренерами 5 английского дивизиона потому что футбол его откровенное позорище и уг
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«А ты с Кейном выйграй!»
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Может показаться, что Саутгейту не хватило совсем чуть-чуть для победы на Евро. Но Англии дважды очень сильно повезло с сеткой и группой. Посмотрите, кто был на пути к финалу у Испании сейчас и у Италии тогда, а затем сравните с соперниками Англии. При менее благоприятном жребии англичане вылетели бы ещё до финала, а Саутгейт уже тренировал бы в Саудовской Аравии.
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Ответ Артём Амирджанян
Проклятье Кейна продолжается
Англия и до Кейна славилась статусом «бестрофейники» и «неудачники»
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Зачем было оставлять на поле бесполезного фодена и бегунка из арсенала после гола палмера? Выпусти ты галлахера в центр раз до допов решил дотянуть…
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Величайший! Чуть-чуть не хватило, надо еще продлить, чтобы еще и на ЧМ какую-нибудь Словакию в компенсированное время победил.
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С таким мощным составом показывать такой ватокат - преступление против футбола. Ещё мариновать Палмера весь турнир. Испания справедливо победила.
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Ответ Fulyan
Казалось бы, отыгрались — бегите вперёд, добивайте испанцев на кураже. В итоге по классике сели в оборону и получили заслуженный гол.
На прошлом Евро, когда забили быстрый гол Италии, думал, все, сейчас на своем поле добьют... нет, отдали мяч, сели в оборону. Пропустили, дождались пенальти и до свидания. А эта Испания посильнее той Италии
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С таким составом, даже бы Черчесов более атакующий футбол построил бы. По крайней мере, вертикальный бы футбол был.
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Ответ Direct free kick
Номинально лучший тренер англов после сира Альфа Рэмсэя. По факту пыль даже на фоне Бобби Робсона
Этому ничтожеству(как тренер, Саутгейт-человек мне не интересен) просто повезло с таким составом, что индивидуального мастерства хватает решать исход отедльных эпизодов и в итоге - матчей. Его стиль игры это даже не антифутбол, а что то зловещее.
+7
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Ответ Очки Дани Алвеса
Когда меня спросят, кто классно играл на ЧМ-2018, ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024, я ни за что не вспомню Англию)) Может для них самих это важные достижения, выходы в финал, серебряные медальки, но яркого чего-то вообще нереально вспомнить. Зато отлично помню, как им Манджукич завернул на нашем ЧМ)
А как они на ЧМ-2018 в матче за 3-е место расклеились
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С такой игрой никогда не выиграет
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Сэр Гарри Саутгейт!
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Главное руководству ФА не обращать внимание на 2 финала. Ни в одном из них Англия не заслужила победу. Да и судя по невнятной игре (которую даже здесь аналитики спортса не могут четко объяснить), заслуга в результатах больше на уровне игроков, чем на тренерских идеях. В общем, несмотря на результаты, Саутгейта нужно увольнять
+6
-2
+4
Ответ SWAGG
Зачем было оставлять на поле бесполезного фодена и бегунка из арсенала после гола палмера? Выпусти ты галлахера в центр раз до допов решил дотянуть…
Центр поля Англии
Испанцы во втором тайме вскрывали вообще на раз-два
Я аж глаза протирал и не верил что такое возможно у Саутгейта
Был удивлен что после первых-двух таких легких проходов Испании по центру не выпустил Галлахера
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Ответ filippa
ну не скажите Фоден мне очень понравился.
В финале? Ты щас серьезно?
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В очередной раз Саутгейт сливается
Когда ему на пути не попадаются Словакия,Украина
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Ответ Artur Turik
В финале? Ты щас серьезно?
А он что-ли выходил на поле в финале?
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