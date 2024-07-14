Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро. Гарет возглавляет сборную с 2016-го, но не взял трофея

Сборная Англии вновь не смогла завоевать трофей.

Англичане проиграли в финале сборной со счетом 1:2.

Английская сборная не выиграла ни одного трофея под руководством Герета Саутгейта – он возглавляет команду с 2016 года.

При нем Англия дважды выходила в финал Евро – в 2021-м уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти) – и доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира.

Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро.

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