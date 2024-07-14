Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро. Гарет возглавляет сборную с 2016-го, но не взял трофея
Сборная Англии вновь не смогла завоевать трофей.
Англичане проиграли в финале Евро-2024 сборной Испании со счетом 1:2.
Английская сборная не выиграла ни одного трофея под руководством Герета Саутгейта – он возглавляет команду с 2016 года.
При нем Англия дважды выходила в финал Евро – в 2021-м уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти) – и доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира.
Саутгейт – первый тренер в истории, проигравший два финала Евро.
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Может для них самих это важные достижения, выходы в финал, серебряные медальки, но яркого чего-то вообще нереально вспомнить. Зато отлично помню, как им Манджукич завернул на нашем ЧМ)
Испанцы во втором тайме вскрывали вообще на раз-два
Я аж глаза протирал и не верил что такое возможно у Саутгейта
Был удивлен что после первых-двух таких легких проходов Испании по центру не выпустил Галлахера
Когда ему на пути не попадаются Словакия,Украина