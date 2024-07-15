Аргентина выиграла 3 топ-турнира подряд, повторив достижение Испании

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Футбол

Сборная Аргентины победила Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки.

Таким образом, «альбиселесте» выиграли три крупных международных турнира подряд. Ранее команда Лионеля Скалони была лучшей на ЧМ-2022 и Кубке Америки-2021.

Аргентина повторила достижение сборной Испании, которая также выиграла три топ-турнира кряду – Евро-2012, ЧМ-2010 и Евро-2008.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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61 комментарий
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Шел 16-год, хейтеры: "Месси без трофея со сборной никто, он обычный игрок..."

И за 3 года Месси со сборной выигрывает 4 трофея, великолепно! Скалони, Месси, Ди Мария и Мартинесы творят чудеса, продолжайте в том же духе...
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-3
+29
Ударное время от аргов
2021- Копа ✅
2022- ЧМ ✅
2024- Копа ✅
2026-ЧМ (для симметрии бы мундиаль)
Месси- величайший чемпион
45 трофеев ✅
Лаутаро лучший без вопросов-это его турнир
+28
-1
+27
Давайте передадим привет Роману:)
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Каждый год одно и тоже:
Месси с трофеем, хейтеры в слезах
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Финалиссима Аргентина-Испания💀
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Месси за 3 года сделал себе одну из лучших международных карьер в 21 веке) Не удивлюсь, если Арги еще в 26 году чм выиграют, учитывая игру европейский сборных)
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Получается у Месси ЧМ, и два аналога ЧЕ ..))
Принесите Роналду успокоительное ..)
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+ ещё и Финалиссима
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Великая сборная
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Просто лучшие !
Месси со сборной ни чего не может ? Говорили они. Посмотрите !
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У них еще Финаллисима
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Финаллисима? 4 трофея подряд. Через год с испанцами будут играть.
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Ответ rigobersong
Давайте передадим привет Роману:)
Учитывая что сегодня траур, то лучше передадим соболезнования ему и его корешам)
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Ответ SaH4r.
Финалиссима Аргентина-Испания💀
это будет супер!
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Ответ Nek Nek
Комментарий скрыт
Не надоело скулить и хныкать?🤦
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Занимательный факт.
С Месси в составе сборная Аргентины сыграла в 7 финалах крупнейших турниров сборных (2 ЧМ и 5 КА) из 12, в которых принимала участие за это время. Т.е., наличие в составе Месси - это гарантия того, что ЧАЩЕ, ЧЕМ НА КАЖДОМ ВТОРОМ турнире команда будет в финале.
Ну какие там споры о величайшем футболисте современности, прекратите)
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Великая Аргентина вся без исключения и Месси-капитан команды!!!🇦🇷
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Показательно, что успехи обеих великих сборных связаны с воспитанниками Барселоны
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0
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Кубок Америки 🏆
Чемпионат мира 🏆
Финалиссимо 🏆
Кубок Америки 🏆
За три года , четыре трофея )
Месси бог футбола.
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Ответ rigobersong
Давайте передадим привет Роману:)
Роман - барабан опять с полными штанами)
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Аргентина еще и на ЧМ в качестве фаворитов поедет
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Великая сборная 🇦🇷 с великим капитаном и лидером
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Ответ Nek Nek
Комментарий скрыт
Новая сказка?)
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+3
Лео это заслужил на закате карьеры игрок от Бога
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Все распиаренные бразильцы и почти все звёздные европейские игроки провалились на Евро. У Месси снова трофей. Величие.
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07:15 Лионель Месси выиграл Кубок Америки.

07:30 В Португалии санитары приехали на вызов на Ривьере, какой-то человек разбил стекла во всем доме и кричал, что он Месси
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+3
Два раза Аргентина с Месси выиграла Копу. Поздравляю всех фанатов Альбиселеты и величайшего
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0
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Воздалось им за проигранные финалы в 14, 15 и 16 годах
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+3
Спасибо Месси и ко и Спасибо Тренеру Скалони!
+3
0
+3
Ответ Nek Nek
Комментарий скрыт
хахаахаха Рональда не меняли и результат на лицо хахахахах
+3
-1
+2
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