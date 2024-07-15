Аргентина выиграла 3 топ-турнира подряд, повторив достижение Испании
Сборная Аргентины победила Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки.
Таким образом, «альбиселесте» выиграли три крупных международных турнира подряд. Ранее команда Лионеля Скалони была лучшей на ЧМ-2022 и Кубке Америки-2021.
Аргентина повторила достижение сборной Испании, которая также выиграла три топ-турнира кряду – Евро-2012, ЧМ-2010 и Евро-2008.
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И за 3 года Месси со сборной выигрывает 4 трофея, великолепно! Скалони, Месси, Ди Мария и Мартинесы творят чудеса, продолжайте в том же духе...
2021- Копа ✅
2022- ЧМ ✅
2024- Копа ✅
2026-ЧМ (для симметрии бы мундиаль)
Месси- величайший чемпион
45 трофеев ✅
Лаутаро лучший без вопросов-это его турнир
Месси с трофеем, хейтеры в слезах
Принесите Роналду успокоительное ..)
Месси со сборной ни чего не может ? Говорили они. Посмотрите !
С Месси в составе сборная Аргентины сыграла в 7 финалах крупнейших турниров сборных (2 ЧМ и 5 КА) из 12, в которых принимала участие за это время. Т.е., наличие в составе Месси - это гарантия того, что ЧАЩЕ, ЧЕМ НА КАЖДОМ ВТОРОМ турнире команда будет в финале.
Ну какие там споры о величайшем футболисте современности, прекратите)
Чемпионат мира 🏆
Финалиссимо 🏆
Кубок Америки 🏆
За три года , четыре трофея )
Месси бог футбола.
07:30 В Португалии санитары приехали на вызов на Ривьере, какой-то человек разбил стекла во всем доме и кричал, что он Месси