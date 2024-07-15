Аргентина выиграла 3 топ-турнира подряд, повторив достижение Испании

победила Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки.

Таким образом, «альбиселесте» выиграли три крупных международных турнира подряд. Ранее команда Лионеля Скалони была лучшей на и Кубке Америки-2021.

Аргентина повторила достижение сборной , которая также выиграла три топ-турнира кряду – Евро-2012, ЧМ-2010 и Евро-2008.

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