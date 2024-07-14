Евро-2024. Финал. Испания против Англии. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Испании сыграет с Англией в финальном матче Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Евро-2024

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Евро-2024

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