Евро-2024. Финал. Испания против Англии. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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Сборная Испании сыграет с Англией в финальном матче Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Евро-2024

Финал

Испания – Англия
Дата проведения
14 июля, 22.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Евро-2024

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17 комментариев
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За Испанию, за красивый футбол!

Благо Васант и Кейн за Англию... Но в математике - на - даёт + и надеюсь, что в футболе сегодня такого не случится:)
+4
-4
0
Хочется победы Испании. Нет, я не испытываю хейта к англичанам, да и за Испанию не болею. Просто испанцы показывают более яркий атакующий футбол на Евро и хочется,чтобы именно такая команда стала чемпионом.
Но если победит Англия нельзя будет упрекнуть их в том, как они достигли своей цели.
Так что за красивый футбол!
+3
-3
0
болею лично за Ямаля, но и если Кейн наконец победит тоже буду рад
+1
-1
0
Испанцам надо быстрый гол иначе Англия утянет в свое болото
+1
-1
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За красивый футбол!
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Англичане не должны выигрывать турнир,Испания была бы заслуженным чемпионом
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Ответ RomanEremeev
Евро 16 года, когда мертвая португелия победила было намного скучнее
Сейчас может такая же еле живая Англия победить)
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Ответ RomanEremeev
Евро 16 года, когда мертвая португелия победила было намного скучнее
тогда был интересный Уэльс, Исландия, крутая Италия и долгая серия против Гермни, вылет Англии от Исландии, был приличный евро тогда
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