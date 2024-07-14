Евро-2024. Финал. Испания против Англии. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Сборная Испании сыграет с Англией в финальном матче Евро-2024.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Евро-2024
Финал
- Дата проведения
- 14 июля, 22.00, «Олимпияштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Благо Васант и Кейн за Англию... Но в математике - на - даёт + и надеюсь, что в футболе сегодня такого не случится:)
Но если победит Англия нельзя будет упрекнуть их в том, как они достигли своей цели.
Так что за красивый футбол!