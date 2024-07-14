Евгений Плющенко: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки Александры Трусовой в спорт.

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. В сезоне-2023/24 спортсменка не выступала.

«У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем.

Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать. Макар Игнатов катается, тоже будут сенсации. Следите», – сказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Плющенко.

В июле уже появлялась информация о возможном участии Трусовой в контрольных прокатах, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Трусова возвращается – и в фигурке переполох

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23 комментария
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бог мой, обычно, когда Плющ такое говорит, на выходе получается какая-то лажа. надеюсь, что в случае Саши, она реально настроена хотя бы выступить на прокатах. а дальше посмотрим. удачи!
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Саша: я не комментирую эту новость
Плющенко: сенсация, Трусова вернулась!

Ну когда у этого тренера будут сначала действия и результаты, а уже потом интервью и сенсации??????
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В какой и главное- зачем?
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В какой? Лёжка на диване?)
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Не верю
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К бравурным заявлениям из АП мы уже привыкли. Будем следить и при случае напоминать забывчивым.
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Такими темпами и сам Евгений скоро вернется!
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Если это правда - то это отличная новость. Если Саша сможет выкатывать ПП хотят бы с одним квадом, это будет потрясающий успех.
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У Викторовича опять словесное недержание😀
Ну вы сначала продемонстрируйте хоть что-то, а потом рассказывайте в великом возвращении.
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Молодец Саша.
Но "мой спортсмен"...это, конечно, слишком. Нет, не твой, а каков твой - увидим. Удачи Саше! И пусть здесь будут именно такие новости!
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Удачи Саше!
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Видимо, совсем беда с продажами билетов, что приходится пиар ресурсы задействовать из всех стволов. Теперь будут санта-барбарой с возвращением светить до последнего
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Слабо верится. Если чисто ради контрольных прокатов. Но в любом случае удачи, сил много понадобиться
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В какой? По диванному? И главное Зачем?
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Ей нужно выигрывать ЧР - честно и без блата.
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Значит, к Олимпиаде все-таки решили готовить! А прикиньте нас допустят и Сашка выиграет золото олимпийских игр! Какой же вой будет стоять от фанатов одной девочки! И Тутберидзе заодно нос утрут, покажут, что и после 20 лет можно побеждать! Пожелаем Саше удачи!
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Будет очень интересно, в какой форме (вес?) и с каким контентом (квады?) Трусова выступит.
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Ответ galik55
Рада, удачи, восстановления прыжков. И пусть Плющ не жмотится на постановщиков.
У Саши уже поставлены программы
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