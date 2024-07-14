Евгений Плющенко: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем»
Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки Александры Трусовой в спорт.
Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. В сезоне-2023/24 спортсменка не выступала.
«У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем.
Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать. Макар Игнатов катается, тоже будут сенсации. Следите», – сказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Плющенко.
В июле уже появлялась информация о возможном участии Трусовой в контрольных прокатах, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
Плющенко: сенсация, Трусова вернулась!
Ну когда у этого тренера будут сначала действия и результаты, а уже потом интервью и сенсации??????
Ну вы сначала продемонстрируйте хоть что-то, а потом рассказывайте в великом возвращении.
Но "мой спортсмен"...это, конечно, слишком. Нет, не твой, а каков твой - увидим. Удачи Саше! И пусть здесь будут именно такие новости!