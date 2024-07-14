Евгений Плющенко: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем»

Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки Александры Трусовой в спорт.

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. В сезоне-2023/24 спортсменка не выступала.

«У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем.

Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать. Макар Игнатов катается, тоже будут сенсации. Следите», – сказал двукратный олимпийский чемпион и тренер Плющенко.

В июле уже появлялась информация о возможном участии Трусовой в контрольных прокатах, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Трусова возвращается – и в фигурке переполох