Линекер о покушении на Трампа: «Шок»

Гари Линекер отреагировал на покушение на Дональда Трампа.

Напомним, что в ночь на 14 июля был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

ответил на твит болельщика «Арсенала» и телеведущего . «Фотограф Даг Миллс показывает пулю, пролетевшую мимо президента Трампа. Дональд был очень близок к смерти», – написал Морган.

«Шок», – написал бывший форвард сборной Англии и «Барселоны», ретвитнув пост Моргана.

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