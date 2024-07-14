Линекер о покушении на Трампа: «Шок»
Гари Линекер отреагировал на покушение на Дональда Трампа.
Напомним, что в ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.
Гари Линекер ответил на твит болельщика «Арсенала» и телеведущего Пирса Моргана. «Фотограф Даг Миллс показывает пулю, пролетевшую мимо президента Трампа. Дональд был очень близок к смерти», – написал Морган.
«Шок», – написал бывший форвард сборной Англии и «Барселоны», ретвитнув пост Моргана.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
- Видишь спортивную новость?
- Нет
- Вот и я не вижу. А она есть.
вот даже без сарказма!
Красавцы!
Yes... Yes we can! Make SPORTS great again!
Спортс почему нет информации на сегодня?!
Либо быть спортивным болельщиком.
Я хочу попасть во власть как Ли Харви Освальд