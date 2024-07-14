Линекер о покушении на Трампа: «Шок»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Барселона Гари Линекер Политика Дональд Трамп Пирс Морган Футбол

Гари Линекер отреагировал на покушение на Дональда Трампа.

Напомним, что в ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

Гари Линекер ответил на твит болельщика «Арсенала» и телеведущего Пирса Моргана. «Фотограф Даг Миллс показывает пулю, пролетевшую мимо президента Трампа. Дональд был очень близок к смерти», – написал Морган.

«Шок», – написал бывший форвард сборной Англии и «Барселоны», ретвитнув пост Моргана.

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74 комментария
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Спортс смог. Красавцы.
+246
-3
+243
Пол ночи редакторы ломали голову как приплести покушение к спорту. Молодцы)
+117
-6
+111
Ответ selso99
Спортс смог. Красавцы.
Говорят снайпером был Кержаков
+84
-7
+77
Ответ Проблемы Аршавина
Это точно новости спорта?
В редакции Спортса:
- Видишь спортивную новость?
- Нет
- Вот и я не вижу. А она есть.
+54
0
+54
Это точно новости спорта?
+46
-4
+42
Линекер всё таки вытащил данную новость, для данного сайта
+31
0
+31
Ответ selso99
Спортс смог. Красавцы.
Спасибо Линекеру!
+36
-6
+30
вот вы ржете, а я рил о покушении здесь узнал)
+31
-2
+29
Ответ Блуждающий странник
Пол ночи редакторы ломали голову как приплести покушение к спорту. Молодцы)
рил же вызывает уважение
вот даже без сарказма!
Красавцы!
Yes... Yes we can! Make SPORTS great again!
+22
0
+22
Какие курсы доллара и евро?
Спортс почему нет информации на сегодня?!
+15
0
+15
Отстает наш политический сайт от трендов😁
+11
-1
+10
Ответ Тимур Тимербаев
Говорят снайпером был Кержаков
Скорее Нуньес, он же там рядом где-то 😂
+9
0
+9
Ответ Проблемы Аршавина
Это точно новости спорта?
Ещё не привык?
+8
0
+8
Политика 🤝 Спорт. Sports.ru™
+7
0
+7
Наконец-то футбольный контент.
+6
-1
+5
Ответ Данила TRANSFERS LIVE Тимофеев
вот вы ржете, а я рил о покушении здесь узнал)
Поддерживаю. Думаю все люди не включающие ящик помимо футбола здесь узнали
+5
0
+5
да, ерунда, это же Трамп, тоже мне новость... там вон в Индии на свадьбе сына одного индийского богача (нажившегося, кстати, на перепродаже наших ресурсов в последние годы) - весь мировой бомонд собрался, включая и Инфантино (странно что спортс этим не воспользовался для публикации новости)... вот это событие!.. а тут - вот пуля просвистела и ха-ха...
+5
-1
+4
Ответ Тимур Тимербаев
Говорят снайпером был Кержаков
Лукаку
+3
0
+3
Ответ ev_gei1212
В Украине на президента было покушение ( чудом остался жив) теперь вот в Сша. Назревает вопрос! Когда в россии матушке, будет совершенно это злодеяние)) Хотелось бы посмотреть на это шоу
На Украине. Ну нельзя так палиться, чубатый)
+3
0
+3
Ответ Проблемы Аршавина
Это точно новости спорта?
Это новости спортса
+3
0
+3
Спортс: "Финал ЧЕ? Пфф. Покушение на Трампа - вот это тема!"
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Ответ А.В. Бубнов
«Линекер о покушении на Трампа: Шок! Как можно было промахнуться. Там же такая будка с сеновалом!»
Спасибо. Это круто. Будка с сеновалом. Вы сделали мой день:)))
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«Линекер о покушении на Трампа: Шок! Как можно было промахнуться. Там же такая будка с сеновалом!»
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Посмотрите выше: это уже пятая тема по этому поводу на нашем, спортивном сайте. Причём с притянутой за уши привязкой к спорту...
+3
-1
+2
Ответ chatone gpt0ne
да, ерунда, это же Трамп, тоже мне новость... там вон в Индии на свадьбе сына одного индийского богача (нажившегося, кстати, на перепродаже наших ресурсов в последние годы) - весь мировой бомонд собрался, включая и Инфантино (странно что спортс этим не воспользовался для публикации новости)... вот это событие!.. а тут - вот пуля просвистела и ха-ха...
Они писали об этом
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Ответ Karl0709
Странное покушение.
В чем странность-то? Трампу дико повезло, а то пополнил бы команду мертвых президентов.)
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Ответ Блуждающий странник
Пол ночи редакторы ломали голову как приплести покушение к спорту. Молодцы)
Ну чисто теоретически можно допустить,что стрелявший мог оказаться биатлонистом.
Либо быть спортивным болельщиком.
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Странное покушение.
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Я хочу попасть во власть, но это непросто,
Я хочу попасть во власть как Ли Харви Освальд
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Ответ Рав. Зильберман
Слишком мелкие фигуры за всем стоит Денис Пушилин
По приказу Байдена понятно все это мутили зеля и Буда.
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