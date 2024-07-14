Глушенков о награде лучшему игроку Суперкубка: «Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜»
Максим Глушенков высказался о награде лучшему игроку OLIMPBET Суперкубка России .
Хавбек сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» (4:2).
Перед матчем Глушенков в ответ на критику сказал хейтерам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». После своего первого гола 24-летний футболист показал жест клоуна, приложив большой палец руки к носу и пошевелив остальными.
«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜», – написал футболист «Зенита» в сторис инстаграма, репостнув публикацию о том, что он стал игроком матча.
Изображение: instagram.com/glushenkov.15/
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Свои его всегда поддержат, а на чужих не угодить. Как бы он не играл, что бы не говорил, ненависть москвичей не перейдëт в любовь, это нормально.
Калоед!