Глушенков о награде лучшему игроку Суперкубка: «Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜»

Максим Глушенков высказался о награде лучшему игроку OLIMPBET Суперкубка России .

Хавбек сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» (4:2).

Перед матчем Глушенков в ответ на критику сказал хейтерам: «Уважаемые клоуны, в « » все хорошо». После своего первого гола 24-летний футболист показал жест клоуна, приложив большой палец руки к носу и пошевелив остальными.

«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜», – написал футболист «Зенита» в сторис инстаграма, репостнув публикацию о том, что он стал игроком матча.

Изображение: instagram.com/glushenkov.15/

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