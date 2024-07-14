Глушенков о награде лучшему игроку Суперкубка: «Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России соцсети Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о награде лучшему игроку OLIMPBET Суперкубка России .

Хавбек сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» (4:2).

Перед матчем Глушенков в ответ на критику сказал хейтерам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». После своего первого гола 24-летний футболист показал жест клоуна, приложив большой палец руки к носу и пошевелив остальными.

«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜», – написал футболист «Зенита» в сторис инстаграма, репостнув публикацию о том, что он стал игроком матча.

Изображение: instagram.com/glushenkov.15/

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89 комментариев
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Зря он так, война с болельщиками до добра не доведет.
+147
-29
+118
Самомнение, как у Ибрагимовича. Игрок, может, и не плохой, но как человек - ещё тот типок
+88
-15
+73
Ответ Ковид 07.10.52
Зря он так, война с болельщиками до добра не доведет.
Одну игру провел и уже икар)
+70
-13
+57
Нет не знаем, но догадываемся. Хорошенько посрал после чашечки кофе? Только зачем он нам это сообщает.
+54
-3
+51
Чёт Макс звезду поймал, у нас в Локо был скромнее. Похоже, это будет второй Дзюба, которого после успешного матча не заткнёшь.
+49
-13
+36
Ответ Ковид 07.10.52
Зря он так, война с болельщиками до добра не доведет.
С какими болельщиками ?
Свои его всегда поддержат, а на чужих не угодить. Как бы он не играл, что бы не говорил, ненависть москвичей не перейдëт в любовь, это нормально.
+65
-51
+14
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
С какими болельщиками ? Свои его всегда поддержат, а на чужих не угодить. Как бы он не играл, что бы не говорил, ненависть москвичей не перейдëт в любовь, это нормально.
Ну-ну...помню, как Дзюбу любили, а сейчас...Ничему вас и его история не учит.
+17
-8
+9
Ответ kk.abb
Карьеру завершил он футбольную, скриньте. Максимум проведет год на уровне прошлого сезона, дальше неминуем спад и скамейка. Второй Ерохин, а гонору как-будто Месси.
Так-то Ерохин выше головы прыгнул в своей карьере.
+9
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+9
Ответ Барсик средней ноги
Самомнение, как у Ибрагимовича. Игрок, может, и не плохой, но как человек - ещё тот типок
Ибра своё самомнение подкреплял игрой и трофеями. Этот же выиграл никому ненужный суперкубок и уже сравнивает себя с Пирло, челик явно оторван от реальности.
+11
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+8
Ответ kk.abb
Карьеру завершил он футбольную, скриньте. Максимум проведет год на уровне прошлого сезона, дальше неминуем спад и скамейка. Второй Ерохин, а гонору как-будто Месси.
Только начал карьеру скорее и весьма успешную
+12
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+8
Ответ mishakmv96
Чёт Макс звезду поймал, у нас в Локо был скромнее. Похоже, это будет второй Дзюба, которого после успешного матча не заткнёшь.
Дзюба был ключевым игроком трех зенитовских чемпионств и помог взять четвертое. Так что пусть Глушенков станет для Зенита вторым Дзюбой, а футбольная Москва полыхает еще сильнее чем от первого ))
+10
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+6
Видимо, это тот типаж человека, которому нравится дразнить гусей.
+7
-3
+4
Ответ Dr. Heisenberg
Нет не знаем, но догадываемся. Хорошенько посрал после чашечки кофе? Только зачем он нам это сообщает.
Ну это как кот, который носится по хате после облегчения.
+4
0
+4
Ответ Ми Ша
Можно продолжать шевелить чем угодно, но… российская аудитория остаётся без показа по федеральным каналам Олимпиады в Париже. Это как же надо не любить свой народ, который типа имеет право выбора
Глушенков в этом виноват?
+3
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+3
Покушал? Ути молодец)
+3
0
+3
«…покушал…»
Калоед!
+11
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+2
Ответ mishakmv96
Чёт Макс звезду поймал, у нас в Локо был скромнее. Похоже, это будет второй Дзюба, которого после успешного матча не заткнёшь.
Успокоится и будет делать своё дело. Возсожно , он о тех, кто ему предрекал полировать лавку в Зените. Если будет играть как в Локо в том сезоне, скорее он сам кого то на лавку определит
+7
-5
+2
Не, они реально должны купить Дельфина, на месте Спартака, я б его бесплатно отдал. Вместе с Глушенковым была б отличная мина замедленного действия 😂
+2
0
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Зря он так, война с болельщиками до добра не доведет.
В Крыльях он себя так не вёл, нормальный чувак вполне! С кем он воюет? С какими болельщиками? Он игрок Зенита теперь и болельщикам Зенита он ничего плохого не сделал. Клоунами он назвал тех, кто его обсирает
+6
-4
+2
нуолК
+2
0
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Ну-ну...помню, как Дзюбу любили, а сейчас...Ничему вас и его история не учит.
А что сейчас? Ушел и ушел, дальше что? Теперь его будут любить Химки.
+2
0
+2
Карьеру завершил он футбольную, скриньте. Максимум проведет год на уровне прошлого сезона, дальше неминуем спад и скамейка. Второй Ерохин, а гонору как-будто Месси.
+16
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+2
Запрещённая соц. сеть🤔
+3
-1
+2
Ответ Ничего Смешного
Одну игру провел и уже икар)
Икарди ?
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Напыщенный и недалёкий . Конец один - дно.
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Откуда у этого щегла столько самомнения и высокомерия! Он кто такой вообще? Чего добился? Какой-то мелкий паспортист, который выстрелил в одном сезоне и смог на парах заковырять пару голов в ничего не значащем матче. Через полгода никто о нем и не вспомнит
+1
0
+1
Ответ Ми Ша
Можно продолжать шевелить чем угодно, но… российская аудитория остаётся без показа по федеральным каналам Олимпиады в Париже. Это как же надо не любить свой народ, который типа имеет право выбора
Ты смог заплатить за интернет, сможешь найти и вещательную сетку. Интернет у нас не закрытый, как в Китае.
+3
-2
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Ответ sla3138
А слева на фото мама?
Стыдно не знать Катю Спб
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Ответ fatov65@mail.ru
Ну нет глагола кушать! Вернее,нельзя его использовать в отношении взрослого мужика! Может,в культурной столице подскажут?
Возраст тут не имеет значения. Просто "кушать" - это мещанское слово, лакейское. Культурный человек в своей речи его не использует. Но ведь тут другой случай - мы говорим о необразованном провинциале, выскочке, который еще ничего не достиг, но считает возможным выпячивать свое самомнение, обнаруживая одновременно своё глубокое невежество. Так что всё вполне органично.
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А слева на фото мама?
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