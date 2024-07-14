Конор − о покушении на Трампа: «78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте, но он уворачивается от пуль из-за любви к своей стране»

Конор Макгрегор поддержал Дональда Трампа после покушения.

«78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте и разъезжать по гольф-клубам. Но это не так. Он в Пенсильвании уворачивается от пуль.

Он устроил этот забег из-за любви к своей стране. Да поможет Бог Трампу. Да благословит Господь Америку», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

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