Конор − о покушении на Трампа: «78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте, но он уворачивается от пуль из-за любви к своей стране»

Теги происшествия UFC MMA Конор Макгрегор Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поддержал Дональда Трампа после покушения.

«78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте и разъезжать по гольф-клубам. Но это не так. Он в Пенсильвании уворачивается от пуль.

Он устроил этот забег из-за любви к своей стране. Да поможет Бог Трампу. Да благословит Господь Америку», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

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13 комментариев
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Идиотизм тот факт, что в богатейшей стране мира за президентский пост борются два пожилых человека, один из которых перешагнул 80-летний рубеж, а другой, хоть и ясно соображает, но близок к нему. Давно пора вводить верхний возрастной рубеж для такой ответственной должности, например 65 лет - возраст выхода на пенсию. Почему-то считается, что 30-летний мужик выполнять функции Президента не может, а 80-летний дед вывезет, абсурд
+19
-2
+17
Обожаю спортс, уверен, что редакторы все утро мониторят соцсети спортсменов, чтобы приплести
+9
-2
+7
Ответ Богдан
Идиотизм тот факт, что в богатейшей стране мира за президентский пост борются два пожилых человека, один из которых перешагнул 80-летний рубеж, а другой, хоть и ясно соображает, но близок к нему. Давно пора вводить верхний возрастной рубеж для такой ответственной должности, например 65 лет - возраст выхода на пенсию. Почему-то считается, что 30-летний мужик выполнять функции Президента не может, а 80-летний дед вывезет, абсурд
Не то что в России, да? Где 72 летний дед на троне своем до смерти сидеть собрался.
+20
-13
+7
Ответ Богдан
Идиотизм тот факт, что в богатейшей стране мира за президентский пост борются два пожилых человека, один из которых перешагнул 80-летний рубеж, а другой, хоть и ясно соображает, но близок к нему. Давно пора вводить верхний возрастной рубеж для такой ответственной должности, например 65 лет - возраст выхода на пенсию. Почему-то считается, что 30-летний мужик выполнять функции Президента не может, а 80-летний дед вывезет, абсурд
Второй из них вообще не вдупляет что происходит уже
+7
-1
+6
Схема старая но рабочая 😂
+2
0
+2
Ответ NHNF
Не то что в России, да? Где 72 летний дед на троне своем до смерти сидеть собрался.
приплел, плюсов собрал,молодец
+2
0
+2
Ответ NHNF
Не то что в России, да? Где 72 летний дед на троне своем до смерти сидеть собрался.
Бери ниже 45 летний еврей загнал хахлов в резервацию, по хлеще индейцев..Ты то беглец в курсе.
+2
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+1
Стреляли и стреляли, какой-то там шоумен Конор комментирует. Вообще роли не играет все это. Край света.
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Ответ Богдан
Идиотизм тот факт, что в богатейшей стране мира за президентский пост борются два пожилых человека, один из которых перешагнул 80-летний рубеж, а другой, хоть и ясно соображает, но близок к нему. Давно пора вводить верхний возрастной рубеж для такой ответственной должности, например 65 лет - возраст выхода на пенсию. Почему-то считается, что 30-летний мужик выполнять функции Президента не может, а 80-летний дед вывезет, абсурд
Президент - это чисто лицо . Правят совсем другие.
Так везде было ,есть и будет
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Ответ Солдатик
Трамп не даст хохлам чего они хотят, а именно денег. Поэтому Боже Храни Трампа.
Ещё как даст, а то и в два раза больше.
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