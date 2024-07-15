🏆Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз, побив рекорд. У Уругвая 15 побед, у Бразилии – 9
Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в рекордный 16-й раз.
В финале прошедшего турнира в США «альбиселесте» победили Колумбию (1:0 доп. вр.).
Также Аргентина была лучшей на Кубке Америки-2021.
15 раз Кубок Америки выигрывал Уругвай, третий показатель у Бразилии – 9 побед.
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Уверен, что теперь болельщики Роналду будут вспоминать только этот трофей Месси, говоря, что "как всегда" команда "дотащила балласт до трофея", приплетая сюда Эдера и Португалию на Евро-2016) Ведь предыдущие турниры, где Месси настрелял феноменальные 21 гол+пас в 15 матчах, в этом контексте им вспоминать будет невыгодно) Но у каждого своя радость, как говорится) У нас - от того, что сборная Аргентины со своим капитаном выиграла очередной трофей. У них - что есть новый повод для перевирания фактов и самообмана) 😄 Но язык не повернётся сказать, что они этого не заслужили)
Месси сделал Аргентину лучшей в мире и лучшей в Южной Америке
По трофеям в сборной круче наверное только Пеле, но Месси вполне может переплюнуть его в 2026
Верим
Всех с победой.
Вот это ночь
Сразу две любимые сборные выиграли по титулу
Нереально крутые эмоции
Копа 2015 - поражение в финале серебро
Копа 2016 - поражение в финале серебро
Затем Аргентина сделала шаг назад (взяла бронзу на копе 2019) чтобы сделать два шага вперёд и понеслось!
Копа 2021 Золото
ЧМ 2022 Золото
Копа 2024 Золото
🏆 РЕКОРДНАЯ 16-Я КОПА
🏆 4-Й ПОДРЯД КУБОК ЗА 3 ГОДА
🏆 2-Я ПОДРЯД КОПА АМЕРИКА
Скалони и его штабу отдельное спасибо