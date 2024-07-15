🏆Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз, побив рекорд. У Уругвая 15 побед, у Бразилии – 9

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в рекордный 16-й раз.

В финале прошедшего турнира в США «альбиселесте» победили Колумбию (1:0 доп. вр.).

Также Аргентина была лучшей на Кубке Америки-2021.

15 раз выигрывал , третий показатель у – 9 побед.

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