🏆Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз, побив рекорд. У Уругвая 15 побед, у Бразилии – 9

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу рекорды Футбол

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в рекордный 16-й раз.

В финале прошедшего турнира в США «альбиселесте» победили Колумбию (1:0 доп. вр.).

Также Аргентина была лучшей на Кубке Америки-2021.

15 раз Кубок Америки выигрывал Уругвай, третий показатель у Бразилии – 9 побед.

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76 комментариев
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Минута молчания для хейтеров, которые с утра радовались травмой Месси и заранее отпраздновали победу Колумбии на Копа Америка:)
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Всё-таки максимально символично, что теперь Аргентина привела Месси к трофею, а не наоборот, как было раньше. Отблагодарив его тем самым за колоссальный вклад в победы на бразильском Кубке Америки, Финалиссиме и Чемпионате мира. Потрясающая команда с потрясающим капитаном. Это была славная охота)

Уверен, что теперь болельщики Роналду будут вспоминать только этот трофей Месси, говоря, что "как всегда" команда "дотащила балласт до трофея", приплетая сюда Эдера и Португалию на Евро-2016) Ведь предыдущие турниры, где Месси настрелял феноменальные 21 гол+пас в 15 матчах, в этом контексте им вспоминать будет невыгодно) Но у каждого своя радость, как говорится) У нас - от того, что сборная Аргентины со своим капитаном выиграла очередной трофей. У них - что есть новый повод для перевирания фактов и самообмана) 😄 Но язык не повернётся сказать, что они этого не заслужили)
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Эффект Месси 💪

Месси сделал Аргентину лучшей в мире и лучшей в Южной Америке
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Великий капитан, великая сборная!:)
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Стоило уйти Игуаину и пошла горяченькая....
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После 34 лет Месси выиграл Копу-2021, Финалиссима-2022, ЧМ-2022, Копа-2024
По трофеям в сборной круче наверное только Пеле, но Месси вполне может переплюнуть его в 2026
Верим
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Лучший период в 21 веке и лучшая сборная в 21 веке у аргентинцев, где настоящая команда из профессионалов и с отличным тренером)
Всех с победой.
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Ну дотерпели. Колумбия в этот раз конечно жесткая была.
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Ответ Отец Абду
Минута молчания для хейтеров, которые с утра радовались травмой Месси и заранее отпраздновали победу Колумбии на Копа Америка:)
Да, не задалась у ребят неделька
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ВАУ
Вот это ночь
Сразу две любимые сборные выиграли по титулу
Нереально крутые эмоции
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Ответ rigobersong
Великий капитан, великая сборная!:)
Футбол возвращает должок Месси
+17
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Аргентину с победой! Месси - с чепионством! кто бы мог подумать что после 30ти лет он так может забустить сборную. ну и ДиМу с завершением карьеры в команде.
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хорошо прорвало Месси с трофеями в сборной в конце карьеры
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Аргентина-официально лучшая сборная!!!🇦🇷
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ЧМ 2014 - поражение в финале серебро
Копа 2015 - поражение в финале серебро
Копа 2016 - поражение в финале серебро
Затем Аргентина сделала шаг назад (взяла бронзу на копе 2019) чтобы сделать два шага вперёд и понеслось!
Копа 2021 Золото
ЧМ 2022 Золото
Копа 2024 Золото
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Месси !! Третий трофей со сборной за несколько лет !! Шикарно заканчивает карьеру , не то что клубничка !)) !
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Охх, как больно же гелям
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Месси легенда на все времена…
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Скалони гений.
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Месси сезон 23/24 : 33 гола , 18 голевых передач, 14 предголевых пасов, более 100 созданных голевых моментов, номер 1 в мире по этой общей статистике . Чисто по игре Месси всё равно лучший, а второй в мире сейчас Ямаль. Аргентина после победы на Чемпионате Мира 2022! выиграла второй Кубок Америки подряд ! Месси создал 4 гола против Канады, Чили, Эквадора, потом в полуфинале сам забил Канаде. Месси должен получить 9ый Золотой Мяч ! А по сути и справедливости семнадцатый !
+12
-7
+5
Сначала ты работаешь на зачётку, а после зачётка работает на тебя. Сборная выиграла титул для Лео. Красавцы!
+6
-1
+5
🇦🇷 АРГЕНТИНА

🏆 РЕКОРДНАЯ 16-Я КОПА

🏆 4-Й ПОДРЯД КУБОК ЗА 3 ГОДА

🏆 2-Я ПОДРЯД КОПА АМЕРИКА
+5
-1
+4
Ответ Saddam Huseyn
После 34 лет Месси выиграл Копу-2021, Финалиссима-2022, ЧМ-2022, Копа-2024 По трофеям в сборной круче наверное только Пеле, но Месси вполне может переплюнуть его в 2026 Верим
Величайший Лео Месси! 🐐🇦🇷
+6
-2
+4
Ответ JhonnyPehrynberg
Ну дотерпели. Колумбия в этот раз конечно жесткая была.
Равный матч на самом деле. В первом тайме Колумбия лучше смотрелась, во втором уже Аргентина, в допах уже ровно, но Аргентина свой момент использовала
+4
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Аргентина повторила рекорд Испании. Будучи, чемпионами мира, защитила титул лучших на континенте.. Теперь нас ждёт Финалиссима-25 : Аргентина - Испания.. И это прекрасно!!.. 👍👏😀
+4
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Ответ Вадим Сидоров
Бразилии Копа менее интересна чем ЧМ иначе чем объяснить всего 9 титулов и ужасная личка по финалам 9-12)
Бразилам и ЧМ особо не интересен после 2002 года)
+4
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+4
Ответ Отец Абду
Минута молчания для хейтеров, которые с утра радовались травмой Месси и заранее отпраздновали победу Колумбии на Копа Америка:)
Сколько же их вылезло сегодня…
+5
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КРАСАВЦЫ!! БРАВО 👏
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Ответ cektor
Месси !! Третий трофей со сборной за несколько лет !! Шикарно заканчивает карьеру , не то что клубничка !)) !
4й трофей:)
+7
-4
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Этот состав и эти ребята заслужили сполна ☝🏼 они со вопили историю на глазах
Скалони и его штабу отдельное спасибо
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